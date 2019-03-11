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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk defa otomobil alacaklar dikkat! Bu 5 sorunun cevabından mutlaka emin olun…

Hayalini gerçekleştirme zamanı geldi! Sana “ilk otomobilim”gururunu yaşatacak o otomobile karar verirken nelere dikkat etmen gerektiğini biliyor musun?
2 ay
42,1b
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Küçükken sana ne olmak istediğini sorduklarında, kimi zaman kararsızlığa düşmüş olabilirsin. Fakat her zaman emin olduğun tek bir gerçek vardı: O da iyi bir otomobile sahibi olmak. Şimdi hayalini gerçekleştirme zamanı geldi! Peki, sana “ilk otomobilim” gururunu yaşatacak o otomobile karar verirken nelere dikkat etmen gerektiğini biliyor musun?
İşte, otomobilini seçmeden önce kendine mutlaka sorman gereken 5 soru…

Şehir içinde ayağını yerden kesmesi için mi yoksa fırsat buldukça şehirden kaçmak için mi?  

Öncelikle alacağın otomobili daha çok nerede ve hangi amaçla kullanacağına karar vermen gerekir. Böylelikle bir otomobilde senin için önemli olan özelliklerin birçoğuna karar vermiş olursun. Öte yandan; otomobilini daha çok uzun yolda kullanacaksan önceliğin konfor olmalıdır. Eğer yoğun olarak arazide kullanmayı düşünüyorsan da seçeceğin otomobilin yerden yüksekliğine dikkat etmen gerekir. Aracını sık kullanmayı planlıyorsan dizel, gerek oldukça kullanacağım diyorsan benzinli modelleri tercih etmelisin.

Tüm eşyalarını alacak kadar geniş mi yoksa park etmesi kolay, gerçek bir şehir otomobili mi?  

 Alacağın otomobil eğer bir aile otomobili olacaksa ya da otomobilini daha çok uzun yollarda kullanacaksan; bagaj hacminin ve koltuklarının genişliğine özellikle dikkat etmen gerekir. Geniş bir otomobilde eşyalarını sığdırma stresi yaşamaz ve otomobilindeki herkesin konforundan emin olursun. Eğer otomobilin tek kullanıcısı olacaksan ve ağırlıklı olarak şehir trafiğinde kullanacaksan; “gerçek bir şehir otomobili” segmentinde değerlendirilen otomobilleri incelemeye başlamanı öneririz. Çünkü bu segmenteki otomobiller, park ve manevra konusunda seni asla yormaz ve böylelikle sürüş keyfin yarıda kalmaz.

Dikkatleri üstüne çekecek kadar lüks mü yoksa ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kullanışlı mı?  

Hava yastıkları, klima, ses sistemi, dokunmatik ekran, navigasyon, geri kamerası, uyarı ve akıllı güvenlik sistemleri… Konforlu bir sürüş için otomobillerde teknolojik imkânlar bitmiyor! Günümüz koşullarında hava yastığı, gelişmiş güvenlik sistemleri ve dokunmatik ekran; bir otomobilde olmazsa olmaz özelliklerin başında geliyor. Söz konusu diğer özellikleri tercih edip otomobilini daha fazla kişiselleştirmekse tamamen senin seçimin.

Standart bir renk mi yoksa favori rengin mi?  

İlk otomobilin olacağı için her şeyiyle seni yansıtmasını istemen çok normal. Renk seçimi, otomobilleri kişiselleştiren en önemli detayların başında geliyor. Resmiyetten yanaysan siyah; aktif bir hayatın varsa ve bunu ortaya çıkarmak istiyorsan kırmızı, mavi ya da yeşili tercih edebilirsin.

İyi bir satış desteği mi yoksa satış sonrası iyi bir yetkili servis hizmeti mi?  

Aslına bakarsan her ikisi de! Otomobil seçiminde seni ve isteklerini doğru analiz edebilen bir satış sorumlusu, yanlış bir seçim yapma riskini ortadan kaldırabilir. Hatta ilk otomobilin olacağı için sana özel avantajlar sunabilir. Yetkili servis ise ihtiyaç duyduğun her an yanında olacağının güvenini vererek, senin sadece ilk otomobilinin keyfini sürmeye odaklanmanı sağlayabilir.  

İlkler özeldir ilkler Hyundai’dir!

Yıllarca ilk otomobilinin hayalini kuranlara bir haberimiz var: Güle güle gidin diye ilk depo akaryakıtınız Hyundai'den hediye!

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