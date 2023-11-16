Deniz ulaşımında devrim: İlk elektrikli “uçan” feribot seri üretime geçiyor

Hidrofil kullanımının bir başka avantajı da teknenin arkasında hiçbir dalga oluşturmaması. Bu avantaj sayesinde Candela'nın tekneleri Venedik gibi dar kanallara sahip olan yerlerde ve yüksek hızlarda kullanılabilme olanağı sunuyor. Yeni Candela P-12, şirketin diğer tekneleriyle aynı hidrofil teknolojisini kullanıyor ancak yolcu kapasitesini 30 kişiye kadar yükseltiyor. Bu da P-12'yi feribot operasyonlarında ticari kullanım için ideal hale getirirken, ticari elektrikli teknelerin yaygınlaşmasını engelleyen ana sorunu da çözüyor: düşük menzil.
Verimliliği çok yüksek
Yakıt tasarrufu (Candela tekneleri çalıştırma maliyetinin eşdeğer bir yakıtlı geminin %10'u olduğunu tahmin ediyor), genel olarak daha düşük bir bakım seviyesi ve her şeyin üç ya da dört yerine bir kişi tarafından çalıştırılabileceği gerçeği de eklendiğinde P-12 oldukça akıllı bir yatırım gibi görünmeye başlıyor. Candela, toplam tasarrufun “yolcu başına kilometrede” yaklaşık %50 olduğunu ve bunun da operasyonlar, kâr ve yeniden yatırım için önemli ölçüde daha fazla marj bıraktığını iddia ediyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.