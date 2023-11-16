Deniz ulaşımında devrim: İlk elektrikli “uçan” feribot seri üretime geçiyor

Tam Boyutta Gör İsveçli elektrikli tekne üreticisi Candela, bu yılın başlarında geliştirme duyurusunu yaptığı Candela P-12 elektrikli feribotu için test “uçuşlarının” başarıyla tamamlandığını duyurdu. Uçan elektrikli feribot şimdi, yaklaşan ticari sunumundan önce seri üretime geçiyor. Candela'nın tekneleri, V şeklindeki bir pruvayı suda itmek yerine kaldırma kuvveti üretmek için bir su altı "kanadı" kullanan ve giderek uçaklara benzeyen yeni deniz taşıtları akımının bir parçası.

Dünyanın en hızlı elektrikli feribotu

Tam Boyutta Gör Candela'nın elektrikli hidrofil gezi tekneleri zaten iyi biliniyor, Avrupa su yollarında ve hatta ABD'nin çeşitli yerlerinde su yüzeyinin üzerinde adeta uçarken sık sık görülüyorlar. Teknelerini sudan çıkarmak için bilgisayar kontrollü hidrofiller kullanan Candela, kullanılan enerjiyi yüzde 80'in üzerinde azaltabiliyor. Bu da teknelerin aynı mesafeyi bataryanın sadece 1/5'i ile gidebileceği anlamına geliyor.

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Hidrofil kullanımının bir başka avantajı da teknenin arkasında hiçbir dalga oluşturmaması. Bu avantaj sayesinde Candela'nın tekneleri Venedik gibi dar kanallara sahip olan yerlerde ve yüksek hızlarda kullanılabilme olanağı sunuyor. Yeni Candela P-12, şirketin diğer tekneleriyle aynı hidrofil teknolojisini kullanıyor ancak yolcu kapasitesini 30 kişiye kadar yükseltiyor. Bu da P-12'yi feribot operasyonlarında ticari kullanım için ideal hale getirirken, ticari elektrikli teknelerin yaygınlaşmasını engelleyen ana sorunu da çözüyor: düşük menzil.

Tam Boyutta Gör Candela P-12, 252 kWh bataryasıyla 100 km'ye kadar menzil ve 55 km/s maksimum hız sunuyor. Bu, çoğu kıyı taşımacılığı ihtiyacını karşılamak için fazlasıyla yeterli bir menzil. Ancak ticari feribotlar için daha da önemlisi aracın DC hızlı şarj ile çabucak şarj olabilmesi. Candela'nın tekneleri otomobil park yerlerinde bulunanlara benzer tipik bir otomotiv tarzı DC şarj istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Bu da astronomik fiyatlı megawatt seviyesinde şarj cihazlarına ihtiyaç duyan çoğu ticari elektrikli feribotun aksine, mevcut rıhtım altyapısının kullanılabileceği anlamına geliyor. P-12, halihazırda kullanılan geleneksel iskeleler ile kullanılabilirken içinde bulunan çift C-POD (456hp) motor ile hızlı geri dönüş ve çevik manevralar yapabiliyor.

Verimliliği çok yüksek

Tam Boyutta Gör Candela P-12 şimdi seri üretime giriyor ve bundan sonra 1,7 milyon Avro'ya satılacak. Şirkete göre bu rakam, günümüzde içten yanmalı motorla çalışan feribotların mevcut maliyetiyle aynı doğrultuda ve rakip elektrikli feribotlardan önemli ölçüde daha düşük. Yeni gemi üç farklı modelde sunulacak: P-12 Shuttle, P-12 Business ve P-12 Voyager.

Yakıt tasarrufu (Candela tekneleri çalıştırma maliyetinin eşdeğer bir yakıtlı geminin %10'u olduğunu tahmin ediyor), genel olarak daha düşük bir bakım seviyesi ve her şeyin üç ya da dört yerine bir kişi tarafından çalıştırılabileceği gerçeği de eklendiğinde P-12 oldukça akıllı bir yatırım gibi görünmeye başlıyor. Candela, toplam tasarrufun “yolcu başına kilometrede” yaklaşık %50 olduğunu ve bunun da operasyonlar, kâr ve yeniden yatırım için önemli ölçüde daha fazla marj bıraktığını iddia ediyor.

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