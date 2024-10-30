Dünyanın ilk uçan feribotu faaliyete geçti

Tam Boyutta Gör İsveç’in Stockholm kentinde, Candela'nın P-12 hidrofil feribotu, kısa bir süre önce suyun üstünde süzülerek tarihe geçti. Dünyanın ilk uçan feribotu olarak nitelendirilen feribot, hidrofil teknolojisine sahip ve aynı zamanda da tamamen elektrikli. Bu da sürdürülebilir deniz ulaşımı için oldukça önem arz ediyor.

Uçan feribot kullanıma alındı

P-12’nin piyasaya sürülmesi uzun bir süreci kapsıyor; geminin ilk görüntüleri iki yıl önce paylaşılmıştı. Aracın ilk test süreci ve seri üretimine ise geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Geçtiğimiz Salı günü ise “Nova” adı verilen ilk Candela P-12, İsveç’te kullanılmaya başlandı. 15 kilometrelik yolculuk sonucunda Stockholm Belediye Binası'ndaki varış noktasına gelen Nova’nın yolculuğu ise sadece 30 dakika sürdü; bu, araçla veya toplu taşıma ile yapılan yolculuk süresinin yaklaşık yarısı.

Ancak, sadece zaman açısından değil, konfor açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Candela’nın P-12 feribotu, su yüzeyinin üzerinde hareket eden bilgisayar kontrollü hidrofilleri sayesinde pürüzsüz bir yolculuk sunuyor. Hidrofillerin diğer bir önemli avantajı ise enerji verimliliği. Candela’ya göre, hidrofiller sayesinde geleneksel gemilere kıyasla yaklaşık yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu, P-12'nin daha küçük bir batarya kullanmasına ve üretim ile satın alma maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasına olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, feribot, iskeledeki standart bir araç şarj cihazından DC hızlı şarj ile şarj edilebiliyor; bu işlem, öğle molasında dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor, böylece normal sefer programlarını etkilemiyor. Candela P-12, 252 kWh bataryasıyla 100 km'ye kadar menzil ve 55 km/s maksimum hız sunuyor.

Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı tanıtıldı 4 gün önce eklendi

Candela’nın kurucusu ve CEO’su Gustav Hasselskog’e göre geleneksel gemiler son 100 yılda neredeyse hiç değişmedi ve oldukça verimsizler. Hatta CEO’ya göre bu ulaşım araçları ile bir savaş tankını kıyaslamak daha doğru olur. Esasında bu söz çok da abartılı değil.

Stockholm’deki yaklaşık 70 toplu taşıma aracı, şehrin otobüsleri ve trenlerinin toplamından daha fazla fosil yakıt kullanıyor, oysa toplu taşımada yalnızca küçük bir paya sahipler. Su taşımacılığı genellikle maliyetli ve yavaş, çünkü gemiler büyük dalgalar yaratıyor ve birçok alanda hızlarını sınırlıyor. Ancak Candela’nın P-12 elektrikli hidrofil feribotu ile artık yolculuklar daha hızlı, daha konforlu ve daha verimli hale gelmiş durumda. Nova, tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor ve şu anda dünya üzerindeki en hızlı elektrikli feribot. Ortalama 25 knot (yaklaşık 46 km/s) hızla seyahat ediyor ve daha önce hız rekorunu elinde bulunduran dizel motorlu V sınıfı feribotları geride bırakıyor.

Candela P-12 henüz yeni yeni faaliyete geçse de bu henüz başlangıç. Suudi Arabistan, Yeni Zelanda ve Almanya gibi ülkelerden gelen siparişlerle birlikte firma daha geniş coğrafyalara açılmaya hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Dünyanın ilk uçan feribotu faaliyete geçti