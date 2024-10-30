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    Dünyanın ilk uçan feribotu faaliyete geçti

    Candela'nın P-12 adlı hidrofil tabanlı feribotu geçtiğimiz yıl seri üretime geçmişti. Yapılan açıklama ile birlikte Nova adı verilen ilk Candela P-12’nın faaliyete geçtiği duyuruldu.
    Dünyanın ilk uçan feribotu faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    İsveç’in Stockholm kentinde, Candela'nın P-12 hidrofil feribotu, kısa bir süre önce suyun üstünde süzülerek tarihe geçti. Dünyanın ilk uçan feribotu olarak nitelendirilen feribot, hidrofil teknolojisine sahip ve aynı zamanda da tamamen elektrikli. Bu da sürdürülebilir deniz ulaşımı için oldukça önem arz ediyor.

    Uçan feribot kullanıma alındı

    P-12’nin piyasaya sürülmesi uzun bir süreci kapsıyor; geminin ilk görüntüleri iki yıl önce paylaşılmıştı. Aracın ilk test süreci ve seri üretimine ise geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Geçtiğimiz Salı günü ise “Nova” adı verilen ilk Candela P-12, İsveç’te kullanılmaya başlandı. 15 kilometrelik yolculuk sonucunda Stockholm Belediye Binası'ndaki varış noktasına gelen Nova’nın yolculuğu ise sadece 30 dakika sürdü; bu, araçla veya toplu taşıma ile yapılan yolculuk süresinin yaklaşık yarısı.

    Ancak, sadece zaman açısından değil, konfor açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Candela’nın P-12 feribotu, su yüzeyinin üzerinde hareket eden bilgisayar kontrollü hidrofilleri sayesinde pürüzsüz bir yolculuk sunuyor. Hidrofillerin diğer bir önemli avantajı ise enerji verimliliği. Candela’ya göre, hidrofiller sayesinde geleneksel gemilere kıyasla yaklaşık yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu, P-12'nin daha küçük bir batarya kullanmasına ve üretim ile satın alma maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasına olanak tanıyor.

    Dünyanın ilk uçan feribotu faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, feribot, iskeledeki standart bir araç şarj cihazından DC hızlı şarj ile şarj edilebiliyor; bu işlem, öğle molasında dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor, böylece normal sefer programlarını etkilemiyor. Candela P-12, 252 kWh bataryasıyla 100 km'ye kadar menzil ve 55 km/s maksimum hız sunuyor.

    Candela’nın kurucusu ve CEO’su Gustav Hasselskog’e göre geleneksel gemiler son 100 yılda neredeyse hiç değişmedi ve oldukça verimsizler. Hatta CEO’ya göre bu ulaşım araçları ile bir savaş tankını kıyaslamak daha doğru olur. Esasında bu söz çok da abartılı değil.

    Stockholm’deki yaklaşık 70 toplu taşıma aracı, şehrin otobüsleri ve trenlerinin toplamından daha fazla fosil yakıt kullanıyor, oysa toplu taşımada yalnızca küçük bir paya sahipler. Su taşımacılığı genellikle maliyetli ve yavaş, çünkü gemiler büyük dalgalar yaratıyor ve birçok alanda hızlarını sınırlıyor. Ancak Candela’nın P-12 elektrikli hidrofil feribotu ile artık yolculuklar daha hızlı, daha konforlu ve daha verimli hale gelmiş durumda. Nova, tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor ve şu anda dünya üzerindeki en hızlı elektrikli feribot. Ortalama 25 knot (yaklaşık 46 km/s) hızla seyahat ediyor ve daha önce hız rekorunu elinde bulunduran dizel motorlu V sınıfı feribotları geride bırakıyor.

    Candela P-12 henüz yeni yeni faaliyete geçse de bu henüz başlangıç. Suudi Arabistan, Yeni Zelanda ve Almanya gibi ülkelerden gelen siparişlerle birlikte firma daha geniş coğrafyalara açılmaya hazırlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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