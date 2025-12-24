Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sudaki ilk testini başarıyla tamamladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Küresel karbon salımının önemli bir bölümünden sorumlu olan deniz taşımacılığını daha yeşil hâle getirmek için son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor. Menzil, ağırlık, enerji yoğunluğu gibi sınırlamalar yüzünden henüz istenen noktaya gelinememiş olsa da son aylarda yaşananlar, giderek daha fazla mesafe kat edildiğini gösteriyor. Bunun son örneğini de geçtiğimiz günlerde Avustralya'da gördük. Avustralyalı gemi üreticisi Incat Tasmania, dünyanın şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük elektrikli gemisini başarıyla çalıştırarak denizcilik tarihinde bir ilke imza attı.

130 metre uzunluğundaki “Hull 096” adlı feribot, Derwent Nehri üzerinde tamamen batarya gücüyle ilk e-motor tahrik denemesini gerçekleştirdi. Incat, bu denemede geminin yüzde 100 batarya-elektrik sistemiyle çalıştığını ve bunun bu ölçekte bir gemi için dünyada bir ilk olduğunu vurguluyor.

Hull 096, Bugüne Kadar Üretilmiş En Büyük Elektrikli Araç

Hull 096’yı benzersiz kılan en önemli unsur ise taşıdığı enerji depolama sistemi. Gemide toplam ağırlığı 250 tonu aşan bataryalar bulunuyor ve bu sistem 40 MWh’ın üzerinde kurulu kapasite sunuyor. Bu değer, bugüne kadar denizcilik sektöründe kullanılan en büyük batarya sisteminin yaklaşık dört katı büyüklüğünde. Bu da Hull 096'yı yalnızca dünyanın en büyük elektrikli gemisi değil, aynı zamanda bugüne kadar üretilmiş en büyük elektrikli araç yapıyor

Incat Yönetim Kurulu Başkanı Robert Clifford, gemiye ilk kez enerji verilmesini “batarya-elektrikli deniz taşımacılığı için küresel bir dönüm noktası” olarak tanımlıyor. Clifford’a göre bu deneme, büyük ölçekli gemilerin tamamen elektrikli sistemlerle de güvenilir şekilde çalışabileceğini somut olarak ortaya koyuyor. Clifford, Hull 096’nın sektör için bir vitrin görevi göreceğini düşünüyor.

Hull 096, 2100 Yolcu ve 225 Aracı Aynı Anda Taşıyabiliyor

Hull 096, Güney Amerikalı feribot işletmecisi Buquebus için inşa edildi. Önümüzdeki aylarda bir dizi ek testten geçtikten sonra Güney Amerika’ya doğru yola çıkacak. Hizmete girdiğinde Arjantin ile Uruguay arasındaki River Plate üzerinde tamamen batarya gücüyle çalışacak. Feribot, aynı anda 2.100 yolcu ve 225 aracı taşıyabilecek kapasiteye sahip.

Geminin iç kısmında 2.300 metrekarelik bir gümrüksüz alışveriş bölümü de yer alıyor ki bu alan bir feribottaki en büyük alışveriş merkezi olacak

Hull 096’daki batarya sistemi, tek şarjla yaklaşık 90 dakikalık operasyon süresi sunuyor. Arjantin ve Uruguay’daki iskelelere kurulacak yüksek kapasiteli şarj istasyonları sayesinde geminin bataryaları yaklaşık 40 dakikada tamamen doldurulabilecek. Bu da yoğun hatlarda bile elektrikli işletmenin pratik olabileceğini gösteriyor.

Incat’in bu alandaki hamlesi Hull 096 ile sınırlı değil. Şirket, yüzde 100 elektrikli feribotlar için birkaç gün önce de Danimarkalı feribot işletmecisi Molslinjen ile benzer bir anlaşma imzaladı. Molslinjen için üretilecek üç feribotun her biri yaklaşık 129 metre uzunluğunda olacak ve 45 MWh kapasiteli batarya sistemleriyle çalışacak. Bu feribotlar, 1.483 yolcu ve 500 araca kadar taşıma kapasitesi sunarken, 40 knot’un üzerindeki hızlara da ulaşabilecek (Bu boyutlardaki standart feribotların ortalama hızı 24–27 knot). Bu veriler, elektrikli gemilerin boyutlarından bağımsız olarak performans açısından da rekabetçi hâle gelmeye başladığını gösteriyor.

