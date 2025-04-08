Togg T10X'in en dolu versiyonu %40 ÖTV dilimine girdi

Togg T10X opsiyon fiyatları:
- 22 kW AC şarj kapasitesi: 30.000 TL
- Meridian Premium ses sistemi: 50.000 TL
- Panoramik cam tavan: 50.000 TL
- Kış paketi: 20.000 TL
- Akıllı destek paketi: 20.000 TL
Togg T10X V2 Uzun Menzil seçeneğinde zorunlu olarak sunulan 22 kW AC şarj ve kış paketiyle birlikte en ucuz fiyat 1.880.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Opsiyon olarak sunulan ses sistemi ve panoramik cam tavan birlikte satın alındığında ise T10X'in fiyatı %40 ÖTV dilimine girerek 2,5 milyon TL seviyesine kadar çıkıyor.
Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobillere yönelik kredi tutarlarında yapılan güncelleme ile alt limitin 1.6 milyon TL'den 2,5 milyon TL'ye yükseltilmesi, Togg fiyatlarına zam gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Doğrudan satış fiyatına zam yapılmasa da opsiyonlarla birlikte fiyatın bu seviyelere yükselmesi dikkat çekti. Fiyatların artmasıyla birlikte elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahlarında güncelleme yapılabileceği iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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