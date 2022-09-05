2022 Opel Astra Türkiye'de: İşte yeni kasa Astra fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında örtüsü kaldırılan yeni 2022 Opel Astra sonunda rotasını Türkiye'ye çevirdi. Eylül ayında satışa sunulan 2022 Opel Astra fiyatı 668.900 TL'den başlıyor.

Yeni 2022 Opel Astra fiyat listesi Donanım Motor-Şanzıman Fiyat Edition 1.2 130 HP MT6 Benzin 668.900 TL Edition 1.2 130 HP AT8 Benzin 774.900 TL Edition 1.5 130 HP AT8 Dizel 824.900 TL Elegance 1.2 130 HP AT8 Benzin 844.900 TL GS Line 1.2 130 HP AT8 Benzin 894.900 TL GS 1.2 130 HP AT8 Benzin 924.900 TL

Yeni kasa Opel Astra özellikleriyle neler sunuyor ❓

Öncelikle yeni Opel Astra'da nelerin değiştiğine bir göz atalım. Artık Stellantis çatısı altında üretilen yeni Astra, tıpkı Peugeot 308 gibi EMP2 platformu üzerine inşa edildi. Bu sayede PHEV yani şarj edilebilir hibrit gibi özelliklere kavuşan 2022 model Opel Astra'nın torsiyonel sertliği de selefine göre yüzde 14 civarında artırıldı.

2022 Opel Astra'nın boyutları 4374 mm uzunluk, 1860 mm genişlik, 1470 mm yükseklik ve 2675 mm aks mesafesi olarak açıklandı. Bu kapsamda selefine kıyasla pek çok açıdan büyüdüğünü ancak yüksekliğinin 15 mm kadar azaldığını söylemek mümkün. Ayrıca kompakt modelin bagaj hacmi de 422 litreye yükselmiş. Bu da eskiye göre 52 litre artış anlamına geliyor.

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Tasarım 🚗

2022 Opel Astra'nın tasarımına da kısaca değinelim. Daha önce Mokka, Crossland ve Grandland modellerinde de gördüğümüz Vizor tasarımını benimseyen yeni Astra, Intellilux LED Pixel farlarıyla dikkat çekiyor. Yuvarlak hatlar yerine keskin çizgileri benimseyen modelin yeni tasarım jantları göze çarparken, arka tarafta da öndeki farlarla uyumlu stop lambaları gözlerden kaçmıyor.

İç mekanı da eskiye göre daha teknolojik ve modern görünen yeni kasa Opel Astra'da 10 inç dijital gösterge ve 10 inç multimedya ekranlarından oluşan panel görev yapıyor. Sürücü odaklı yerleşime sahip bu panelin yanı sıra üç kollu direksiyon simidi, piyano tuşu şeklinde tasarlanan kontrol düğmeleri, küçük vites anahtarı ve üst paketlerde sunulan AGR onaylı ısıtmalı Alcantara koltuklar da yeni Opel Astra'nın iç mekanında dikkat çeken detaylardan.

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Motor seçenekleri 🚘

Opel Astra 2022, Türkiye'de benzinli ve dizel motorlarla satışa sunuluyor. Giriş seviyesinde 130 beygir güç ve 230 Nm tork sunan 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor görmekteyiz. Dizel tarafında ise 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dört silindirli motor karşımıza çıkıyor. Yeni Astra'nın benzinli versiyonunda 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımana yer veriliyor. Dizel versiyonda ise sadece otomatik opsiyonu mevcut.

Yeni Astra'nın benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla yakıt tüketimi 5,4 - 5,7 l/100 km olarak açıklandı. AT8 otomatik şanzımanlı Astra'da ise bu değerler 5,6 - 5,8 l/100 km şeklinde. 0-100 km/s süresi 9,7 saniye olan modelin son hızı da 210 km/s. Dizel motorlu Astra'nın yakıt tüketimi ise 4,5 - 4,6 l/100 km olarak karşımıza çıkarken bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 10,6 saniyede tamamlıyor.

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Donanım seviyeleri

Yeni Astra, ülkemizde Editon, Elegance, GS Line ve GS isimli dört farklı donanım seçeneğiyle satılmaya başlanırken, baz donanımdan itibaren yüksek güvenliği standart olarak sunuyor. Viraj ve düz hat denge kontrolü, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, çekiş kontrol sistemi, ikincil çarpışma freni ve hız sabitleyicinin yanı sıra bir üst segmentte görmeye alışık olduğumuz şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, araç ve bisikletli tespit edebilen kamera bazlı aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, hız adaptasyon sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi baz donanımdan itibaren standart olarak yer alıyor.

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Gece dahi araç, bisikletli ve yaya algılama özellikli kamera ve radar bazlı aktif acil frenleme sistemi, gelişmiş trafik işareti tanıma sistemi, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici Elegance ve GS Line donanımıyla standart olarak sunulurken; bunların yanında en üst donanım olan GS paketinde; şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı ekleniyor.

Tüm donanımlarda anahtarsız çalıştırma sistemine standart olarak yer veren Yeni Opel Astra, şehir içi manevralar ve park durumlarında da sürücüsüne hem güvenliği hem de konforu standart sunuyor. Ön ve arka park sensörleri baz donanımdan itibaren standart olarak yer alırken, 180 derece geri görüş kamerası Elegance donanımında; IntelliVision 360 derece çevre görüş kamerası ise GS Line ve GS donanımında standart olarak sunuluyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Yeni Astra, aynı zamanda en güncel otonom sürüş destek sistemlerini de içeriyor. Tüm bu gelişmiş teknoloji, ön camdaki çok işlevli kameraya ek olarak biri önde, biri arkada ve birer adet yanlarda olmak üzere dört gövde kamerası; biri önde ve her bir köşede olmak üzere beş adet radar sensörü ve ayrıca ön ve arka olmak üzere ultrasonik sensörleri kullanıyor.

IntelliDrive; arka çapraz trafik uyarısı, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi gibi işlevleri kapsıyor. Yeni Astra ayrıca, ayarlanan hızı aşmadan öndeki aracı takip etmek için hızı artıran veya azaltan, gerekirse durana kadar fren yapabilen adaptif hız sabitleyiciyi de içeriyor.

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Yeni Opel Astra Türkiye'de: Opel Astra 2022 fiyat listesi