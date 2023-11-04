Elektrikli otomobil bataryası kaç yıl dayanıyor? İşte araştırma sonucu

- Elektrikli otomobil bataryaları ne kadar dayanıyor?
- Elektrikli otomobiller zamanla menzilini kaybediyor mu?
- Nissan LEAF
- Tesla Model S
- Tesla Model 3
- BMW i3
- Güncel modeller: Hyundai Ioniq 5 ve Ford Mustang Mach-E
- Firmaların resmi garantileri bataryalar için ne diyor?
- Batarya sağlığı nasıl korunur?
- 1. Yüksek sıcaklardan kaçının
- 2. Sürekli hızlı şarjdan kaçının
- 3. Düşük veya yüksek yüzdelerde şarj etmeyin
- Yorumlar
Recurrent, çeşitli marka ve modellerde 15.000 elektrikli araçtan alınan gerçek dünya verileri üzerinde incelemeler gerçekleştirdi. Bu araçlar ABD'nin çeşitli bölgelerinde dolaşırken, Recurrent şarj aktivitesi, pil yüzdesi ve tahmini menzilin günlük okumalarını toplayarak büyük bir veri seti topladı.
Elektrikli otomobil bataryaları ne kadar dayanıyor?
Yapılan incelemeler kapsamında 15.000 araçtan sadece yüzde 1,5’inin bataryasının değiştirildiği tespit edildi. Çalışmada, "Şimdiye kadar, çok azı değiştirildiği için elektrikli araç bataryalarının herkesin hayal ettiğinden çok daha uzun ömürlü olduğu görülüyor" deniyor. En yüksek normal değişim oranına sahip modeller Nissan Leaf (yaklaşık %5) ve Tesla Model S (%5'ten az) olduğu görülüyor. Bu modellerin aynı zamanda araştırmaya dahil olan en eski modellerden bazıları olduğunu da belirtelim.
Yukarıdaki grafiğe göre, çalışmadaki en eski modeller, dokuz ila 12 yıldır yolda olanlar için yaklaşık %5 ile en yüksek batarya değiştirme yüzdesine sahip (Mavi renk ile gösterilen dönemler/araçlar batarya kaynaklı geri çağırma yaşandığı için görmezden gelinebilir). Progressive'e göre ABD'de içten yanmalı otomobillerin ortalama kullanım ömrü on iki yıl. Elektrikli otomobil üreticileri elektrikli bir aracın 15 ila 20 yıl dayanması gerektiğini söylüyor.
Bu da batarya değişiminin, araç sahibi olduktan sadece birkaç yıl sonra talihsiz bir sürpriz olarak gelmeyeceğini gösteriyor.
Elektrikli otomobiller zamanla menzilini kaybediyor mu?
Bataryalar zaman içinde enerji depolama ve dağıtma konusunda daha az verimli hale geliyor ve bu da daha az menzile yol açıyor. Bu düşüşün ne kadar dik olacağı, her araca özgü sayısız diğer faktörün yanı sıra sürücünün alışkanlıklarına ve hava koşullarına bağlıdır. Aynı zamanda kullanılan batarya teknolojisinin de bunda payı var.
Bu durumu birkaç örnekle inceleyelim.
Nissan LEAF
Tesla Model S
Tesla Model 3
BMW i3
Güncel modeller: Hyundai Ioniq 5 ve Ford Mustang Mach-E
Firmaların resmi garantileri bataryalar için ne diyor?
Elektrikli otomobil bataryalarının beklenen kullanım ömürleri hakkında fikir edinmek için bakılacak bir seçenek de üreticilerin bunlar için ne kadarlık bir garanti biçtiğine bakmak olabilir. Elektrikli araç garantileri diğer araç garantilerine oldukça benzese de batarya ile ilgili kısım buna dahil değil. Batarya çok önemli olduğundan, özel garantiyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olmak gerekiyor.
ABD için konuşurken standart garanti 8 yıl veya 160.000 km’dir. Türkiye’de de bu durum benzer. Yine buna da örnekler verelim:
- Tesla: Model 3 için 8 yıl 160.000 km, Model Y için 8 yıl 193.000 km, Model S ve X'te ise 8 yıl 240.000 km garanti bulunuyor. Tesla bu süre veya menzil sonunda bataryanın kapasitesinin yüzde 70’inin korunacağını söylüyor.
- Hyundai: 2020'den itibaren bataryanın 10 yıl veya 160.000 km boyunca kapasitesinin %70'ini koruyacağı garanti ediyor.
- BMW: 8 yıl veya 160.000 km boyunca %70 orijinal kapasite garantisi veriyor.
- VW: Benzer şekilde 8 yıl veya 160.000 km boyunca %70 orijinal kapasite garantisi veriyor.
Batarya sağlığı nasıl korunur?
1. Yüksek sıcaklardan kaçının
Nissan’ın ilk elektrikli LEAF modelinin de bize öğrettiği gibi bataryalar sıcak ortamı sevmezler. Bataryaları serin tutmak (modern araçların neredeyse tamamı aktif soğutma sıvısına sahiptir) ömrü uzatır. Örneğin çok sıcak günlerde aracı gölgeye park etmek, şarjdan önce aracı soğutmak gibi yöntemler işe yarayabilir.
2. Sürekli hızlı şarjdan kaçının
Bataryayı şarj etmek, lityum iyonlarını ve elektronları hücrelerin içinde hareket ettiren fiziksel bir süreçtir. Daha hızlı şarj oranlarında, fiziksel süreçler daha güçlü bir şekilde gerçekleşir ve batarya malzemelerinde daha fazla fiziksel stres veya mikro hasar meydana getirebilir. Hızlı şarjın zararlı olduğu kesin olarak tespit edilmemiş olsa da gerekli olmayan durumlarda hızlı şarjı kullanmamak işe yarayabilir.
3. Düşük veya yüksek yüzdelerde şarj etmeyin
Lityum iyon pillerdeki testler de gösterdiği gibi otomobilinizin bataryasını ne zaman şarj ettiğiniz önemlidir. Deşarj derinliği ne kadar az olursa bataryanın ömrü de artmaktadır. Yani kısaca, otomobilinizin bataryası yüzde 50 altında olduğunda şarj etmek bataryanın ömrü açısından en iyi senaryodur. Eğer mümkünse yüzde 30 bandı en doğru şarj aralığıdır.Kaynakça https://www.recurrentauto.com/research/how-long-do-ev-batteries-last https://www.progressive.com/answers/how-many-miles-does-a-car-last/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.