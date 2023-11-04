Elektrikli otomobil bataryası kaç yıl dayanıyor? İşte araştırma sonucu

Tam Boyutta Gör Türkiye ve dünyadaki pek çok sürücü elektrikli otomobil bataryalarının ne kadar dayandığını merak ediyor. Bu merakın altında ise elbette binlerce doları bulan batarya değiştirme maliyeti yatıyor. ABD merkezli elektrikli otomobil analiz firması Recurrent tarafından yapılan bir araştırma ise elektrikli otomobil bataryası hakkındaki büyük merakı ortadan kaldırıyor. Ve şimdiden söyleyebiliriz ki bataryalar düşünülenden daha uzun süre dayanıyor.

Recurrent, çeşitli marka ve modellerde 15.000 elektrikli araçtan alınan gerçek dünya verileri üzerinde incelemeler gerçekleştirdi. Bu araçlar ABD'nin çeşitli bölgelerinde dolaşırken, Recurrent şarj aktivitesi, pil yüzdesi ve tahmini menzilin günlük okumalarını toplayarak büyük bir veri seti topladı.

Elektrikli otomobil bataryaları ne kadar dayanıyor?

Yapılan incelemeler kapsamında 15.000 araçtan sadece yüzde 1,5’inin bataryasının değiştirildiği tespit edildi. Çalışmada, "Şimdiye kadar, çok azı değiştirildiği için elektrikli araç bataryalarının herkesin hayal ettiğinden çok daha uzun ömürlü olduğu görülüyor" deniyor. En yüksek normal değişim oranına sahip modeller Nissan Leaf (yaklaşık %5) ve Tesla Model S (%5'ten az) olduğu görülüyor. Bu modellerin aynı zamanda araştırmaya dahil olan en eski modellerden bazıları olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar tipik olarak sekiz ila 12 yıl arasında standart bir batarya garantisi ve belirli bir kilometre menzili ile birlikte geliyor. Recurrent, çoğu sürücünün bu garantiler sona erdikten sonra bile bataryalarını değiştirmediğini tespit etti.

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Yukarıdaki grafiğe göre, çalışmadaki en eski modeller, dokuz ila 12 yıldır yolda olanlar için yaklaşık %5 ile en yüksek batarya değiştirme yüzdesine sahip (Mavi renk ile gösterilen dönemler/araçlar batarya kaynaklı geri çağırma yaşandığı için görmezden gelinebilir). Progressive'e göre ABD'de içten yanmalı otomobillerin ortalama kullanım ömrü on iki yıl. Elektrikli otomobil üreticileri elektrikli bir aracın 15 ila 20 yıl dayanması gerektiğini söylüyor.

Bu da batarya değişiminin, araç sahibi olduktan sadece birkaç yıl sonra talihsiz bir sürpriz olarak gelmeyeceğini gösteriyor.

Elektrikli otomobiller zamanla menzilini kaybediyor mu?

Bataryalar zaman içinde enerji depolama ve dağıtma konusunda daha az verimli hale geliyor ve bu da daha az menzile yol açıyor. Bu düşüşün ne kadar dik olacağı, her araca özgü sayısız diğer faktörün yanı sıra sürücünün alışkanlıklarına ve hava koşullarına bağlıdır. Aynı zamanda kullanılan batarya teknolojisinin de bunda payı var.

Bu durumu birkaç örnekle inceleyelim.

Nissan LEAF

Tam Boyutta Gör Nissan LEAF, halen yollarda olan en eski seri üretim elektrikli araçlardan birisi ve oran olarak da en çok batarya değişimi gören araç konumunda. Ancak, ilk model LEAF'ler için yapılan değişimlerin çoğu, orijinal batarya kimyasının sıcak ortamlarda hızlı bir şekilde şarj kaybettiğini tespit ettikten sonra Nissan tarafından karşılandı. Bununla birlikte, hızlı bir şekilde büyük başarı elde eden daha doyurucu bir bataryaya geçtiler. Yukarıdaki grafik de bataryanın zaman içerisinde sunduğu menzili gösteriyor. Oldukça stabil ilerlediği görülebiliyor.

Tesla Model S

Tam Boyutta Gör Tesla'nın Model S'i de piyasada bulunan en eski elektrikli otomobillerden birisi. Her ne kadar 100 kWh Model S'in bozulma eğrisi idealize edilmiş batarya bozulma eğrisinin başlangıcıyla mükemmel bir şekilde eşleşse de, aynı durum daha küçük batarya paketine sahip Model S için geçerli değil gibi görünüyor. İlginç bir şekilde Model S’in 100 kWh paketinde zaman içinde düşüş daha fazla.

Tesla Model 3

Tam Boyutta Gör Tesla Model 3 2018'den bu yana yollarda ve aynı zamanda ilk 32.000 km boyunca öngörülen menzilde klasik bir düşüş sergiliyor ve ardından trend dengeleniyor. 160.000 km sonucunda ise Model 3’ün 82 kWh paketinde menzilde yaklaşık yüzde 8,5’lik bir düşüş görülüyor.

BMW i3

Tam Boyutta Gör Daha küçük batarya paketlerine ve modern standartlara göre düşük sayılabilecek menzillerine rağmen, eski BMW i3 batarya paketleri oldukça iyi durumda. En küçüğü olan 22 kWh'lik paket 2014 yılında ABD'de piyasaya sürüldü. 33 kWh'lık paketler ise 2017 yılında piyasaya sürüldü. Her ikisi de orijinal kapasitelerinin yaklaşık %80'ini koruyarak ortalama 160.000 km yol kat etti.

Güncel modeller: Hyundai Ioniq 5 ve Ford Mustang Mach-E

Tam Boyutta Gör Hyundai Ioniq 5 ve Ford Mustang Mach-E, elektrikli araç dünyasında daha yeni modeller olmalarına rağmen çok fazla ilgi gördüler. Yeni modeller oldukları için de uzun süreli veriler şimdilik yok ancak grafikler oldukça olumlu görünüyor. Üstelik bu araçların ücretsiz hızlı şarj ile geldiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazıları hızlı şarjın, bataryalara zarar verdiğini söylese de bu grafiklerden böyle bir çıkarım yapmak oldukça zor.

Firmaların resmi garantileri bataryalar için ne diyor?

Elektrikli otomobil bataryalarının beklenen kullanım ömürleri hakkında fikir edinmek için bakılacak bir seçenek de üreticilerin bunlar için ne kadarlık bir garanti biçtiğine bakmak olabilir. Elektrikli araç garantileri diğer araç garantilerine oldukça benzese de batarya ile ilgili kısım buna dahil değil. Batarya çok önemli olduğundan, özel garantiyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olmak gerekiyor.

ABD için konuşurken standart garanti 8 yıl veya 160.000 km’dir. Türkiye’de de bu durum benzer. Yine buna da örnekler verelim:

Tesla : Model 3 için 8 yıl 160.000 km, Model Y için 8 yıl 193.000 km, Model S ve X'te ise 8 yıl 240.000 km garanti bulunuyor. Tesla bu süre veya menzil sonunda bataryanın kapasitesinin yüzde 70’inin korunacağını söylüyor.

: Model 3 için 8 yıl 160.000 km, Model Y için 8 yıl 193.000 km, Model S ve X'te ise 8 yıl 240.000 km garanti bulunuyor. Tesla bu süre veya menzil sonunda bataryanın kapasitesinin yüzde 70’inin korunacağını söylüyor. Hyundai : 2020'den itibaren bataryanın 10 yıl veya 160.000 km boyunca kapasitesinin %70'ini koruyacağı garanti ediyor.

: 2020'den itibaren bataryanın 10 yıl veya 160.000 km boyunca kapasitesinin %70'ini koruyacağı garanti ediyor. BMW : 8 yıl veya 160.000 km boyunca %70 orijinal kapasite garantisi veriyor.

: 8 yıl veya 160.000 km boyunca %70 orijinal kapasite garantisi veriyor. VW: Benzer şekilde 8 yıl veya 160.000 km boyunca %70 orijinal kapasite garantisi veriyor.

Batarya sağlığı nasıl korunur?

Tam Boyutta Gör Lityum iyon pilleri sağlıklı tutmanın yolları üzerine yapılan araştırmalar her ne kadar aboratuvar deneylerinden gelse de, ilkeler genellikle otomobillerde kullanılan daha büyük paketler için geçerlidir. Bataryalar kimyasal reaksiyon yoluyla enerji üretir. Kimyasal reaksiyonlar fiziksel bir hücrede gerçekleştiğinden, istenmeyen veya atık reaksiyonlar da meydana gelir. Bu kaçınılmazdır ve bataryada bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu yan reaksiyonlardan bazıları, diğer koşullar uygunsa bataryanın daha uzun süre dayanmasına bile yardımcı olabilir. Ancak genel olarak aşağıdaki maddelere dikkat etmek batarya sağlığı açısından önemlidir.

1. Yüksek sıcaklardan kaçının

Nissan’ın ilk elektrikli LEAF modelinin de bize öğrettiği gibi bataryalar sıcak ortamı sevmezler. Bataryaları serin tutmak (modern araçların neredeyse tamamı aktif soğutma sıvısına sahiptir) ömrü uzatır. Örneğin çok sıcak günlerde aracı gölgeye park etmek, şarjdan önce aracı soğutmak gibi yöntemler işe yarayabilir.

2. Sürekli hızlı şarjdan kaçının

Bataryayı şarj etmek, lityum iyonlarını ve elektronları hücrelerin içinde hareket ettiren fiziksel bir süreçtir. Daha hızlı şarj oranlarında, fiziksel süreçler daha güçlü bir şekilde gerçekleşir ve batarya malzemelerinde daha fazla fiziksel stres veya mikro hasar meydana getirebilir. Hızlı şarjın zararlı olduğu kesin olarak tespit edilmemiş olsa da gerekli olmayan durumlarda hızlı şarjı kullanmamak işe yarayabilir.

3. Düşük veya yüksek yüzdelerde şarj etmeyin

Lityum iyon pillerdeki testler de gösterdiği gibi otomobilinizin bataryasını ne zaman şarj ettiğiniz önemlidir. Deşarj derinliği ne kadar az olursa bataryanın ömrü de artmaktadır. Yani kısaca, otomobilinizin bataryası yüzde 50 altında olduğunda şarj etmek bataryanın ömrü açısından en iyi senaryodur. Eğer mümkünse yüzde 30 bandı en doğru şarj aralığıdır.

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