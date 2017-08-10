Intel otonom araç filosu oluşturuyor

Otonom araç teknolojilerinde rakibi NVIDIA'nın gerisinde kalan Intel, mart ayında otonom araç pazarındaki en büyük satın almaya imza atmış ve İsrailli MobilEye'ı 15.3 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Satın alma işlemlerini salı günü tamamlayan Intel, geliştirdiği teknolojileri test etmek için 100'den fazla otonom aracın yer alacağı bir filo kuracağını duyurdu. Üstelik filoda yer alan araçlar 4.seviye otonom(gelişmiş otonom) teknolojisine sahip olacak yani sürücünün müdahalesine veya sürücüyle iletişime geçmeden arabayı kontrol edebilecek.

Otonom araçlar için son seviye, otomobile dair her şeyi kontrol eden ve sürücünün en ufak bir müdahalesine bile ihtiyaç duymayan 5.seviye olsa da bu düşünce henüz teoriden uygulamaya geçmiş değil. Intel; Uber, Tesla ve Waymo gibi şirketlerin uzun süredir boy gösterdiği otonom araç dünyasına geç katılmış olsa da yeni filosuyla bu açığı kapattığını ve rakiplerini yakaladığını göstermek istiyor. Önümüzdeki iki yıl içinde otonom araçlara yönelik 250 milyon dolar yatırım yapmayı planlayan Intel, MobilEye'ın yanı sıra BMW ve gelişmiş araç yazılımları üreticisi Delphi'yle de ortak çalışıyor.

Şirket daha önceki açıklamalarında kamuya açık testlerde ilk olarak BMW 7 serisi 40 otomobilin kullanılacağını açıklamıştı ancak MobilEye'ın; Audi Q7, A4/5 ve yeni Q5 modellerine yönelik de çalışmaları olduğunu göz önünde bulundurursak oluşturulacak filoda farklı marka ve modellerden araçlar yer alabilir. Intel sözcüsü ise açıklama esnasında hangi otomobillerin kullanılacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kısa bir süre sonra Intel'in kıdemli başkan yardımcısı olacak olan Amnon Shashua, otomobilleri gerçek dünya koşullarında test etmenin tamamen otonom araçların geliştirilmesi için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Shashua; coğrafi çeşitlilik, bölgeler arasındaki sürüş farkı, farklı yol koşulları ve tabelalara dikkat çekerek Intel'in bu farklılıklara uygun araçları üretmek için filoyu çeşitli yerlerde test etmeleri gerektiğini dile getirdi.

https://www.theverge.com/2017/8/9/16119000/intel-mobileye-self-driving-cars-level-4