Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Intel otonom araç filosu oluşturuyor

Mart ayında İsrailli otonom araç geliştirme şirketi MobilEye'ı satın alan Intel, anlaşmanın tamamlandığını ve iki şirketin 100'den fazla otonom araçtan oluşan filo oluşturacağını açıkladı.
1 yıl
1,1b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Otonom araç teknolojilerinde rakibi NVIDIA'nın gerisinde kalan Intel, mart ayında otonom araç pazarındaki en büyük satın almaya imza atmış ve İsrailli MobilEye'ı 15.3 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Satın alma işlemlerini salı günü tamamlayan Intel, geliştirdiği teknolojileri test etmek için 100'den fazla otonom aracın yer alacağı bir filo kuracağını duyurdu. Üstelik filoda yer alan araçlar 4.seviye otonom(gelişmiş otonom) teknolojisine sahip olacak yani sürücünün müdahalesine veya sürücüyle iletişime geçmeden arabayı kontrol edebilecek. 
 
Otonom araçlar için son seviye, otomobile dair her şeyi kontrol eden ve sürücünün en ufak bir müdahalesine bile ihtiyaç duymayan 5.seviye olsa da bu düşünce henüz teoriden uygulamaya geçmiş değil. Intel; Uber, Tesla ve Waymo gibi şirketlerin uzun süredir boy gösterdiği otonom araç dünyasına geç katılmış olsa da yeni filosuyla bu açığı kapattığını ve rakiplerini yakaladığını göstermek istiyor. Önümüzdeki iki yıl içinde otonom araçlara yönelik 250 milyon dolar yatırım yapmayı planlayan Intel, MobilEye'ın yanı sıra BMW ve gelişmiş araç yazılımları üreticisi Delphi'yle de ortak çalışıyor. 
Şirket daha önceki açıklamalarında kamuya açık testlerde ilk olarak BMW 7 serisi 40 otomobilin kullanılacağını açıklamıştı ancak MobilEye'ın; Audi Q7, A4/5 ve yeni Q5 modellerine yönelik de çalışmaları olduğunu göz önünde bulundurursak oluşturulacak filoda farklı marka ve modellerden araçlar yer alabilir. Intel sözcüsü ise açıklama esnasında hangi otomobillerin kullanılacağı sorusunu yanıtsız bıraktı. 
Kısa bir süre sonra Intel'in kıdemli başkan yardımcısı olacak olan Amnon Shashua, otomobilleri gerçek dünya koşullarında test etmenin tamamen otonom araçların geliştirilmesi için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Shashua; coğrafi çeşitlilik, bölgeler arasındaki sürüş farkı, farklı yol koşulları ve tabelalara dikkat çekerek Intel'in bu farklılıklara uygun araçları üretmek için filoyu çeşitli yerlerde test etmeleri gerektiğini dile getirdi.

https://www.theverge.com/2017/8/9/16119000/intel-mobileye-self-driving-cars-level-4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 1 yıl
Otonom araç teknolojilerinde rakibi NVIDIA'nın gerisinde kalan Intel, mart ayında otonom araç pazarındaki en büyük satın almaya imza atmış ve İsrailli MobilEye'ı 15.3 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Satın alma işlemlerini salı günü tamamlayan Intel, geliştirdiği teknolojileri test etmek için 100'den fazla otonom aracın yer alacağı bir filo kuracağını duyurdu. Üstelik filoda yer alan araçlar 4.seviye otonom(gelişmiş otonom) teknolojisine sahip olacak yani sürücünün müdahalesine veya sürücüyle iletişime geçmeden arabayı kontrol edebilecek.
intel i 10 bunlar sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nvidia’dan AMD’ye hem övgü hem taş 1 yıl AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!" 1 yıl Ryzen 5’li fiyat performans sistemi topluyoruz 1 yıl Uygun fiyatlı kulaklık tavsiyeleri 1 yıl App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması: Colorcube 1 yıl Seagate 64 TB kapasiteli SSD’sini tanıttı 1 yıl İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır? 1 yıl FDA yapay burgeri onaylamadı 1 yıl LG V30’un kamerası önemli yeniliklere gebe 1 yıl İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor 1 yıl Güney Kore, robot vergisinde ilk adımı attı 1 yıl Samsung mobil internet tarayıcısı diğer telefonlara da geliyor 1 yıl Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı 1 yıl Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler yayınlandı 1 yıl Çinli iPhone 8 elimizde: Çakma telefonda son nokta! 1 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı 1 yıl IKEA'nın akıllı aydınlatmalarına Amazon, Apple ve Google desteği geldi 1 yıl MIUI 9 global beta ROM yarın dağıtılıyor 1 yıl Outlook.com'un yeni tasarımı kullanıma açıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel otonom araç filosu oluşturuyor Sonraki 15 watt TDP'ye sahip 4 çekirdekli mobil i7 işlemci görüntülendi 1 yıl Windows telefonlara bir darbe de Electronic Arts'tan geldi 1 yıl TAI’den jet motorlu Hürkuş müjdesi! 1 yıl Tesla otonom tır konvoyu geliştiriyor 1 yıl 2024 Paris Olimpiyatları'nda eSpor branşı yer alabilir 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 sızdırıldı: Artık alt çerçeve de yok 1 yıl Samsung SSD dünyasına yön verecek yeni teknolojilerini tanıttı 1 yıl Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımı artık çok daha etkileyici 1 yıl WhatsApp Beta'ya fotoğraf filtreleri geldi 1 yıl Sudaki ağır metalleri yüzde 99'a kadar temizleyen materyal 1 yıl Facebook'tan YouTube'a ve Netflix'e rakip seç-izle servisi: Facebook Watch 1 yıl Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak 1 yıl Amazon’dan 80 Euro’ya 8 Euro Hediye! 1 yıl iPhone 8 orijinal kılıfları da sızdırıldı 1 yıl YotaPhone 3 detaylanıyor 1 yıl Hindistan’da internet arşivi erişime kapatıldı 1 yıl iPhone 8 ekrana bakıldığında bildirimleri sessize alabilir 1 yıl TSK'ya 529 adet yeni Kirpi geliyor 1 yıl Carmageddon: Crashers ile yıkıma devam 1 yıl Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim