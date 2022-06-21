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    Apple mühendisi, ilk iPhone'da neden kopyala ve yapıştır özelliğinin olmadığını açıkladı

    Apple'ın eski yazılım mühendisi ve tasarımcı Ken Kocienda ilk iPhone'un neden kopyala yapışttır özelliklerine sahip olmadığına dair bilgiler verdi.              
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    İlk iPhone'da neden kopyala ve yapıştır özelliği yoktu?
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    Eski Apple çalışanı Ken Kocienda, iPhone akıllı telefonun ilk sürümünde kopyala ve yapıştır işlevinin eksikliğinin, geliştirme ekibindeki zaman eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı.

    Mühendis, tüm ekibin ilk iPhone'da sanal klavye ve otomatik düzeltme sistemini geliştirmeye odaklandığını, bu nedenle diğer özellikler üzerindeki çalışmaların arka planda kaldığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Kısacası, Apple mühendislerinin ilk iPhone'da kopyala ve yapıştır uygulamak için zamanları yoktu."

    İlk iPhone'un piyasaya sürülmesinden sonra Kocienda ve ekibi, kopyala ve yapıştır seçenekleri üzerinde de çalışmaya karar verdi. Bununla birlikte, işlevin uygulanması iPhone işletim sisteminin üçüncü sürümünde gerçekleşti. Mühendis, kullanıcıların metin imlecini tam olarak nereye yönlendirdiklerini bilmelerini sağlamak için "metin büyütecini" bulduğunu açıklıyor.

    iPhone OS 3.0 ile yeni özellik kullanıma sunulmuştu

    Bu, kopyalama ve yapıştırma için çok önemliydi. Bununla birlikte, klasikleşen sanal büyüteçle bile, kullanıcı doğal titreme nedeniyle parmağını ekrandan kaldırdıktan sonra imleç karakterler arasında hareket ediyordu.

    Kocienda, yalnızca metin düzenleme için bir "dokunma geçmişi günlüğü" geliştirmek zorunda kaldı. Böylece parmak ekrandan kaldırıldıktan sonra, son dokunuşun ardından milisaniye cinsinden kullanıcının parmağının konumu otomatik olarak belirlenerek, imlecin kullanıcının istediği yerde kalması sağlandı.

    Kopyala ve yapıştır özelliği, 2009'da iPhone 3GS'ye önceden yüklenmiş olarak gelen iPhone OS 3.0 ile tanıtıldı. O zamanlar Apple, yeni özelliği vurgulayan bir reklam bile yayınladı.

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