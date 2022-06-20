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    iPhone 14 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı

    Teknoloji devi Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 serisiyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazların ekran özellikleri ortaya çıktı.
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    iPhone 14 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı
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    iPhone 14'ün lansman tarihi yaklaştıkça Apple'ın yeni akıllı telefonları hakkında giderek daha fazla şey öğreniyoruz. En son sızıntı, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te kullanılan ekranlar hakkında önemli bilgileri ortaya koyuyor.

    Çin haber portalı ITHome, Omdia'dan bir rapora atıfta bulunarak, iPhone 14'teki ekranların özellikleri ve tedarikçileri hakkında bilgiler yayınladı. Verilere göre iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, sırasıyla 6,06 ve 6,68 inçlik LTPS OLED ekranla gelecek. Her iki akıllı telefonda da iPhone 13'te olduğu gibi bir çentik olacak. iPhone 14'te ekran çözünürlüğü 2532 × 1170 piksel ve iPhone 14 Plus'ta ise 2778 × 1284 piksel olacağı belirtilmiş. Yenileme hızı 60 Hz'den (muhtemelen 90 Hz) daha yüksek olacaktır, ancak ekranın doğası gereği dinamik yenileme hızı (VRR) desteği olmayacak.

    iPhone 14 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek

    Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max'teki LTPO OLED ekranları ön kamera ve ek sensörler için çift delikle donatacak. iPhone 14'ün ekran boyutu 6.12 inç, çözünürlüğü ise 2564 × 1183 piksel olacak. iPhone 14 Pro Max, 2802 × 1294 piksel çözünürlüklü 6.69 inç ekrana sahip olacak. Her iki iPhone 14 modeli de VRR'yi destekleyecek, ancak maksimum ekran yenileme hızı hakkında henüz kesin bir bilgi yok.

    iPhone 14 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı
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    Samsung Display, toplam gönderilerin %60'ını oluşturacak şekilde tüm iPhone 14 serisinin ana ekran tedarikçisi olacak. Apple'ın ekran ihtiyaçlarının diğer %25'i LG Display ve kalan %15'i ise BOE tarafından kapatılacak.

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