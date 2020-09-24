İlk kez büyük ekranlı tabletlere talep arttı

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Modern tablet pazarının yükselişe geçtiği zamanlardan bu yana tüketicinin eğilimi genelde 10 inç ve altı boyutlarda kaldı. Bu nedenle üreticiler de genelde 10.1 inç, 10.2 inç, 10.5 inç gibi sınır boyutlardan öteye gitmedi. Büyük ekranlar da bu nedenle sınırlı kaldı.

Büyük ekranlara ilgi artıyor

Strategy Analytics tarafından yapılan pazar araştırmasına göre bu yıl tablet satışlarında 160 milyon rakamının geçilmesi bekleniyor. Yıl bazında yüzde 10 civarında bir artış yaşanacak. Son 6 yılda en hızlı satın alma oranının 2020 yılında yaşandığı ifade ediliyor.

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Bunda elbette COVID-19 salgınının etkisi büyük. Evden çalışma veya eğitim gibi zaruriyetlerin artması ile birlikte tablet ve dizüstü modellerine adeta akın oldu. Rapora göre tüketicilerin büyük ekranlı tabletlere olan ilgisi arttı ve sektörde ilk kez büyük ekranlara olan talep yüzde 50’nin üzerine çıktı.

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Bu yıl 10 inç altındaki tablet modellerinin satışı yüzde 44 civarında kaldı. 10 inç üzerindeki tabletlerin satış oranı ise yüzde 56 oldu. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu oranın yüzde 64 seviyesine kadar çıkması bekleniyor.

Diğer taraftan ikisi bir arada olarak tanımlanan ve hem tablet hem dizüstü olarak kullanılabilen bilgisayar konseptinin de ilgi gördüğü belirtiliyor. Geçen yıl satışlarda yüzde 30 olan oran bu yıl yüzde 40 olmuş. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 45 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu sınıf içerisinde artık iPad Pro, Galaxy Tab 7 gibi klavye ile kullanılan tabletler de dahil ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/09/24/tablets-screen-size-market-share/

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