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    İlk defa insan kanında mikroplastik tespit edildi

    Bir grup katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kan örneklerinde mikroplastiklere rastlandı. Bu, insan kanında ilk mikroplastik tespiti oldu.
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    İlk defa insan kanında mikroplastik tespit edildi
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    Çevre kirliliği artıyor ancak kirlenen tek şey çevre olarak kalmıyor. Yapılan yeni bir araştırma, ilk kez 5 mm'den daha küçük boyutlara sahip mikroplastiklerin insan kanında tespit edildiğini gösteriyor. Çalışmaya katılanların %80'inin kanında bu küçük plastik parçalarına rastlandı.

    İnsan kanında mikroplastik tespiti

    Hollanda'da yapılan gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında 22 sağlıklı yetişkin bireyden kan örnekleri alındı. Kan örneklerinin incelenmesiyle katılımcılardan 17'sinin vücutlarında plastik parçacıklar tespit edildi. Örneklerin yarısında içecek şişeleri yapmak için kullanılan PET bulundu. Üçte biri ise gıda ve diğer malzemeleri paketlemek için kullanılan polistiren içeriyordu.

    Amsterdam Vrije Üniversitesi'nden Profesör Kick Vethaak: "Çalışmamız, kanımızda polimer parçacıklarına sahip olduğumuzun ilk göstergesi ve bu çığır açan bir sonuç ancak araştırmayı ve artan numune boyutlarını, değerlendirilen polimerlerin sayısını vb. genişletmemiz gerekiyor. Parçacıklar orada ve vücut boyunca taşınıyorlar." dedi.

    Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda insan dışkısında mikroplastikler tespit edilmişti. Hatta bir çalışmada bebeklerin dışkısında yetişkinlere kıyasla 10 kat daha fazla mikroplastik bulunduğu ortaya çıkmıştı ancak bu yeni çalışma, insan kanında mikroplastiklerin varlığını göstermesiyle ilk olma özelliği taşıyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 5 dakika önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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