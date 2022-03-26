Tam Boyutta Gör

Çevre kirliliği artıyor ancak kirlenen tek şey çevre olarak kalmıyor. Yapılan yeni bir araştırma, ilk kez 5 mm'den daha küçük boyutlara sahip mikroplastiklerin insan kanında tespit edildiğini gösteriyor. Çalışmaya katılanların %80'inin kanında bu küçük plastik parçalarına rastlandı.

İnsan kanında mikroplastik tespiti

Hollanda'da yapılan gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında 22 sağlıklı yetişkin bireyden kan örnekleri alındı. Kan örneklerinin incelenmesiyle katılımcılardan 17'sinin vücutlarında plastik parçacıklar tespit edildi. Örneklerin yarısında içecek şişeleri yapmak için kullanılan PET bulundu. Üçte biri ise gıda ve diğer malzemeleri paketlemek için kullanılan polistiren içeriyordu.

Amsterdam Vrije Üniversitesi'nden Profesör Kick Vethaak: "Çalışmamız, kanımızda polimer parçacıklarına sahip olduğumuzun ilk göstergesi ve bu çığır açan bir sonuç ancak araştırmayı ve artan numune boyutlarını, değerlendirilen polimerlerin sayısını vb. genişletmemiz gerekiyor. Parçacıklar orada ve vücut boyunca taşınıyorlar." dedi.

Yeni cihaz, kan kaybını önlemeye yardımcı olabilir 1 gün önce eklendi

Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda insan dışkısında mikroplastikler tespit edilmişti. Hatta bir çalışmada bebeklerin dışkısında yetişkinlere kıyasla 10 kat daha fazla mikroplastik bulunduğu ortaya çıkmıştı ancak bu yeni çalışma, insan kanında mikroplastiklerin varlığını göstermesiyle ilk olma özelliği taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

İlk defa insan kanında mikroplastik tespit edildi