İlk kez Pompeii'den birisinin genomu sıralandı: Tüberküloz hastası çıktı

Bilim insanları, yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik kül ve cürufun altına gömülen İtalya'nın Pompeii şehrinde yaşayan bir insanın genetik profilini ortaya çıkardılar. Ekip, kişinin genomunu sıralamayı başardı ve yaşamı boyunca tüberküloz hastası olduğunu keşfetti.

Felaketten kaçamama sebepleri tüberküloz olabilir

1993 yılında Pompeii kalıntıları üzerinde çalışmalar yürüten arkeologlar, neredeyse mükemmel şekilde korunmuş iki kişinin cesetlerini buldular. Üzerlerindeki kül yığınları iskeletlerin korunmasını sağlarken Casa del Fabbro veya Zanaatkar Evi olarak bilinen binanın bir odasında bulunan kalıntıların, incelendikten sonra bunların öldükleri sırada 35 ila 40 yaşları arasında ve yaklaşık 164 santimetre boyunda olan bir erkek ile 50 yaşın üzerinde ve yaklaşık 153 santimetre boyunda bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Yeni bir çalışma kapsamında İtalya, Danimarka ve ABD'den ortak bir araştırma ekibi, erkeğe ait iskeletteki temporal kemiğin petröz kısmından analiz için yeterli DNA'yı elde edebildiler. Genomunu inceleyen bilim insanları, örneği 1.030 antik ve 471 modern batı Avrasya bireyinin genomlarıyla karşılaştırdı. Sonuçlar, hem antik hem de modern zamanlarda orta İtalya insanlarıyla benzerlikleri ortaya koydu.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ayrıca kişinin Pott hastalığı olarak da bilinen omurga tüberkülozuna sahip olduğu anlaşıldı. Ekip, hastalığın yoğun sırt ağrısı ve alt vücut felci gibi etkilerinin olması sebebiyle kişinin Vezüv'ün volkanik patlamalarından kaçamamış olabileceğini belirtti.

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Araştırmacıları, yayınladıkları makalede: "İlk bulgularımız, iyi korunmuş Pompeii bireylerinin yoğun bir analizini teşvik etmek için bir temel sağlıyor. Geçtiğimiz yüzyılda Pompeii şehri için toplanan muazzam miktarda arkeolojik bilgiyle desteklenen paleogenetik analizleri, şehri yeniden inşa etmemize yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.

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