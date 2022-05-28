Stratolaunch, hipersonik uçuşlardan önce test uçağını tanıttı

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Kaliforniya merkezli havacılık şirketi Stratolaunch, Roc adlı dünyanın en büyük uçağından yerden 10 km yüksekte serbest bırakılacak olan Talon-A hipersonik uçağın prototipini geliştirdiğini duyurdu. Talon-A'nın TA-0 adı verilen prototipi, Roc'un serbest bırakma sistemini test etmek için kullanılacak.

Prototipte motor bulunmayacak

Çift gövdeli, toplamda altı adet Boeing 747 motorlu, 28 tekerlekli Roc, 117 metre kanat açıklığıyla dünyanın en büyük uçağı unvanına sahip. Bununla birlikte geliştirilen prototip TA-0, yaklaşık 3 ton ağırlığında ve Roc'un 29 metrelik merkez kanat açıklığının yaklaşık 4 metresini kaplıyor.

Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek testlerde Roc'un merkez kanadının alt tarafından serbest bırakma sistemi değerlendirileceği için TA-0, herhangi bir motor içermeyecek.

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Şirket, TA-0 serbest bırakma testini tamamladıktan sonra ilk hipersonik test aracı TA-1'i uçurmak için çalışmalara başlayacak. Ekip ayrıca TA-2 adında tamamen yeniden kullanılabilir ilk hipersonik test aracının üretimine de başladı.

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