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    İlk Türk astronotunun uzay yolculuğu için yapılan harcama 55 milyon dolar

    İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzaya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yolculuğuna çok az bir süre kaldı. Peki bu görevin maliyeti ne kadar? Uzaya çıkmak için ne kadar gerekiyor?
    İlk Türk astronotunun uzay yolculuğunun maliyeti 55 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Pilot Albay Alper Gezeravcı, önümüzdeki haftalarda “ilk Türk astronotu” unvanını alarak uzaya çıkacak. Axiom Space tarafından düzenlenen Axiom Mission 3 ile gerçekleşecek olan bu tarihi an Türkiye için büyük bir öneme sahip. Öte yandan bu görevin maliyeti ise hiç de azımsanacak bir seviyede değil. Peki uzaya gitmek için ne kadar ödemek gerekiyor?

    Öncelikle biraz Axiom Space’ten bahsedelim. 2016 yılında ABD’de kurulan şirket ilk olarak 2022 yılında ticari uzay uçuşunu gerçekleştirdi: Axiom Mission 1, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan ilk ticari mürettebatlı özel uzay uçuşu oldu. Şirket ayrıca 2020'lerin sonunda dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna sahip olmayı ve işletmeyi hedeflemekte.

    Axiom Space; insanlara, şirketlere ve uzay ajanslarına insanlı uzay uçuşu hizmetleri sunuyor. Axiom, fırlatma roketi ve kapsülü Elon Musk’ın SpaceX firmasından tedarik ediyor ancak eğitimden Dünya’ya dönüşe kadar görevin yönetimine liderlik ediyor. Axiom, yaklaşık 2 haftalık Uluslararası Uzay İstasyonu görevi için mürettebata 15 haftalık görev eğitimi veriyor.

    Koltuk başı 55 milyon dolar veya 1.634.578.000 Türk Lirası

    İlk Türk astronotunun uzay yolculuğunun maliyeti 55 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Axiom Space, Axiom Mission görevleri kapsamında koltuk başına 55 milyon dolar (1.634.578.000 Türk Lirası) alep ediyor. Bu, her şey dahil bir fiyat. 55 milyon dolar elbette yüksek bir meblağ ancak Türkiye’nin halihazırda kendi imkanlarıyla bir astronot yetiştirmek ve uzaya göndermek gibi bir kabiliyeti yok. Öte yandan bugünlerde gündemde olduğu gibi bu görev için “turizm faaliyeti” demek de hayli isabetsiz.

    Bu görevlerde mürettebatın ISS’te birtakım deneyler yapmasına izin veriliyor. Yapılan açıklamaya göre Pilot Albay Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney gerçekleştirecek. Bu görevler ise oldukça spesifik deneyler. Örneğin, "ALGALSPACE" deneyiyle ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş olunacak. Benzer şekilde "MİYOKA" deneyiyle ise ilk defa uzayda uygulanacak elektronik kart üretim teknolojisi bu deney kapsamında test edilecek. Yani bu 55 milyon dolarlık görevi Titanik’e turistik seyahatler yapan firmalarla kıyaslamamak gerekiyor.

    Türkiye kendi imkanlarıyla uzaya ne zaman çıkacak?

    Bu sorunun elbette kesin bir cevabı yok ancak somut çalışmaların olduğunu bilmek ve kayda değer gelişmelerin elde edildiğini bilmek önemli. Türkiye’nin 2023 içinde Ay’a sert iniş hedefi bulunuyordu. Bu hedef tutturulamadı.

    Ancak çoğu kişinin bilmediği bir hedef de gerçekleştirildi: uzayda ateşlenen ilk hibrit uzay motoru (HİS) test edildi. 100km irtifayı aşan dünyanın ilk hibrit roket sistemi (SORS) test edildi. Bunlar DeltaV ve Arif Karabeyoğlu ile gelen başarılar. DeltaV tarafından geliştirilen roketler ise ürkiye Uzay Ajansı’nın 2028’de Ay’a iniş hedeflerinde de kullanılacak. 2028 halen iyimser bir tarih ancak en nihayetinde bu hedef ulaşmak artık mümkün. Daha fazla detayı hemen üstteki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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