Boeing Starliner astronotlarının uzay giysileri de sorun çıkarabilir

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Tam Boyutta Gör Boeing'in Starliner uzay aracıyla Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Dünya'ya dönüş yolculuklarıyla ilgili beklenmedik bir sorunla karşı karşıya. Starliner'ın itici sistemleri dahil olmak üzere bir dizi sızıntı arızası yaşaması dönüş yolculuğunun süresiz olarak ertelenmesine neden olmuştu. NASA, astronotları SpaceX ile geri döndürmeyi düşünse de uyumsuz uzay giysisi bu seçeneği de zora sokabilir.

Şimdi de uzay giysileri...

Boeing'in Starliner uzay aracıyla Haziran ayında uzaya gönderdiği iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams’ın eve nasıl dönecekleri konusu halen bir muamma. NASA yakında bu konuda kritik kararlar almaya hazırlanıyor ancak uzaydan dönüş yolculuğuyla ilgili en zor sorunlardan birisini Starliner aracıyla bir ilgisi yok. Bunun yerine son sorun, uzay giysisi, giysinin soketleri ve koltukları etrafında yoğunlaşıyor.

NASA ve Boeing mühendisleri Starliner'ın motor arızalarını çözmek için çalışmalarını sürdürürken, Wilmore ve Williams’ın ISS’ten dönüşü için farklı seçenekler de değerlendiriliyor. Ancak, bu seçeneklerden biri olan SpaceX'in Dragon aracıyla dönüş, uzay giysilerinin uyumsuzluğu nedeniyle mümkün olmayabilir.

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Söz konusu uzay giysileri şu anda astronotlar tarafından giyilen “araç içi aktivite” kıyafetleri konumunda. Boeing'in Starliner için tasarladığı mavi renkli giysiler, eski uzay giysilerine göre daha hafif ve modern özellikler barındırıyor. Boeing'in giysileri eski NASA astronotların Uzay Mekiği'nde giydiklerinden yüzde 40 daha hafif ve onların biraz daha modern hali.

Tam Boyutta Gör Fakat bu giysiler, SpaceX'in Dragon aracındaki koltuklara ve sistemlere uyum sağlamıyor. SpaceX'in beyaz ve siyah renkli giysileri bilimkurgu filmlerindeki uzay giysilerinin gerçek hayattaki versiyonlarına çok benziyor. SpaceX'in giysileri her astronot için özel olarak üretiliyor. Bu giysiler aynı zamanda oldukça teknolojik ve bir takım akıllı özellikleri barındırıyor. Dolayısıyla her iki şirketin giysi tasarımlarındaki farklılıklar, astronotların dönüş yolculuğunda önemli bir engel oluşturuyor.

Eğer Starliner’ın güvenli olmadığına karar verilirse, NASA ve Boeing'in bu uyumsuzluğu aşacak bir çözüm üretmesi gerekecek. Bu çözüm, astronotların SpaceX'in giysileriyle dönüş yapması ya da giysisiz olarak kargo bölümünde geri dönmeleri gibi farklı senaryoları içerebilir. Bu senaryolar arasında iki astronot için uygun Dragon bağlantılı uzay giysilerinin istasyona götürülmesi de yer alıyor. NASA'nın önümüzdeki günlerde astronotların güvenli dönüşü için hangi yolu seçeceği netlik kazanacak.

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Boeing Starliner astronotlarının uzay giysileri sorun çıkarabilir