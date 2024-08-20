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    Boeing Starliner astronotlarının uzay giysileri de sorun çıkarabilir

    Uzayda mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarının geri dönüşü için halen kesin bir karar alınmış değil. Şimdi ise astronotların uzay giysileri özelinde de bir sorunla karşılaşılabilir.
    Boeing Starliner astronotlarının uzay giysileri sorun çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    Boeing'in Starliner uzay aracıyla Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Dünya'ya dönüş yolculuklarıyla ilgili beklenmedik bir sorunla karşı karşıya. Starliner'ın itici sistemleri dahil olmak üzere bir dizi sızıntı arızası yaşaması dönüş yolculuğunun süresiz olarak ertelenmesine neden olmuştu. NASA, astronotları SpaceX ile geri döndürmeyi düşünse de uyumsuz uzay giysisi bu seçeneği de zora sokabilir.

    Şimdi de uzay giysileri...

    Boeing'in Starliner uzay aracıyla Haziran ayında uzaya gönderdiği iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams’ın eve nasıl dönecekleri konusu halen bir muamma. NASA yakında bu konuda kritik kararlar almaya hazırlanıyor ancak uzaydan dönüş yolculuğuyla ilgili en zor sorunlardan birisini Starliner aracıyla bir ilgisi yok. Bunun yerine son sorun, uzay giysisi, giysinin soketleri ve koltukları etrafında yoğunlaşıyor.

    NASA ve Boeing mühendisleri Starliner'ın motor arızalarını çözmek için çalışmalarını sürdürürken, Wilmore ve Williams’ın ISS’ten dönüşü için farklı seçenekler de değerlendiriliyor. Ancak, bu seçeneklerden biri olan SpaceX'in Dragon aracıyla dönüş, uzay giysilerinin uyumsuzluğu nedeniyle mümkün olmayabilir.

    Söz konusu uzay giysileri şu anda astronotlar tarafından giyilen “araç içi aktivite” kıyafetleri konumunda. Boeing'in Starliner için tasarladığı mavi renkli giysiler, eski uzay giysilerine göre daha hafif ve modern özellikler barındırıyor. Boeing'in giysileri eski NASA astronotların Uzay Mekiği'nde giydiklerinden yüzde 40 daha hafif ve onların biraz daha modern hali.

    Boeing Starliner astronotlarının uzay giysileri sorun çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    Fakat bu giysiler, SpaceX'in Dragon aracındaki koltuklara ve sistemlere uyum sağlamıyor. SpaceX'in beyaz ve siyah renkli giysileri bilimkurgu filmlerindeki uzay giysilerinin gerçek hayattaki versiyonlarına çok benziyor. SpaceX'in giysileri her astronot için özel olarak üretiliyor. Bu giysiler aynı zamanda oldukça teknolojik ve bir takım akıllı özellikleri barındırıyor. Dolayısıyla her iki şirketin giysi tasarımlarındaki farklılıklar, astronotların dönüş yolculuğunda önemli bir engel oluşturuyor.

    Eğer Starliner’ın güvenli olmadığına karar verilirse, NASA ve Boeing'in bu uyumsuzluğu aşacak bir çözüm üretmesi gerekecek. Bu çözüm, astronotların SpaceX'in giysileriyle dönüş yapması ya da giysisiz olarak kargo bölümünde geri dönmeleri gibi farklı senaryoları içerebilir. Bu senaryolar arasında iki astronot için uygun Dragon bağlantılı uzay giysilerinin istasyona götürülmesi de yer alıyor. NASA'nın önümüzdeki günlerde astronotların güvenli dönüşü için hangi yolu seçeceği netlik kazanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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