Boeing Starliner astronotlarının uzay giysileri de sorun çıkarabilir

Şimdi de uzay giysileri...
Boeing'in Starliner uzay aracıyla Haziran ayında uzaya gönderdiği iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams’ın eve nasıl dönecekleri konusu halen bir muamma. NASA yakında bu konuda kritik kararlar almaya hazırlanıyor ancak uzaydan dönüş yolculuğuyla ilgili en zor sorunlardan birisini Starliner aracıyla bir ilgisi yok. Bunun yerine son sorun, uzay giysisi, giysinin soketleri ve koltukları etrafında yoğunlaşıyor.
NASA ve Boeing mühendisleri Starliner'ın motor arızalarını çözmek için çalışmalarını sürdürürken, Wilmore ve Williams’ın ISS’ten dönüşü için farklı seçenekler de değerlendiriliyor. Ancak, bu seçeneklerden biri olan SpaceX'in Dragon aracıyla dönüş, uzay giysilerinin uyumsuzluğu nedeniyle mümkün olmayabilir.
Söz konusu uzay giysileri şu anda astronotlar tarafından giyilen “araç içi aktivite” kıyafetleri konumunda. Boeing'in Starliner için tasarladığı mavi renkli giysiler, eski uzay giysilerine göre daha hafif ve modern özellikler barındırıyor. Boeing'in giysileri eski NASA astronotların Uzay Mekiği'nde giydiklerinden yüzde 40 daha hafif ve onların biraz daha modern hali.
Eğer Starliner’ın güvenli olmadığına karar verilirse, NASA ve Boeing'in bu uyumsuzluğu aşacak bir çözüm üretmesi gerekecek. Bu çözüm, astronotların SpaceX'in giysileriyle dönüş yapması ya da giysisiz olarak kargo bölümünde geri dönmeleri gibi farklı senaryoları içerebilir. Bu senaryolar arasında iki astronot için uygun Dragon bağlantılı uzay giysilerinin istasyona götürülmesi de yer alıyor. NASA'nın önümüzdeki günlerde astronotların güvenli dönüşü için hangi yolu seçeceği netlik kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.