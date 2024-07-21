NASA, ISS’teki uzay uçuşlarını süresiz olarak erteledi

ISS’te uzay yürüyüşleri ertelendi
NASA, 24 Haziran'da uzay giysilerinde yaşanan soğutma sıvısı sızıntısına neyin sebep olduğunu daha iyi anlayana kadar bir sonraki uzay yürüyüşünün süresiz olarak erteleneceğini açıkladı. Bu süre zarfında sızıntının kaynağı araştırılacak ve hangi alanların iyileştirilebileceği tespit edilecek.
Ancak son birkaç yılda giysilerde daha sık sorunlar yaşanmaya başladı. Örneğin NASA, 2022'de bir uzay giysisi kaskında su bulunmasının ardından uzay yürüyüşlerini yedi ay boyunca askıya almıştı. 2013'te yaşanan bir olayda ise, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun uzay yürüyüşü sırasında kaskı suyla dolmuş ve yürüyüşler aylarca ertelenmişti.
Eskiyen ve hantal olan bu giysiler yakında yeni giysiler ile değiştirilecek. Mevut EMU giysilerinin aynı zamanda erkeklere daha uygun olduğu da belirtiliyor. Ancak NASA'nın ve özel sektörün yeni nesil uzay giysileri, kadınlarla da daya uyumlu yapıda. Ayrıca esneklik ve görüş açıları konusunda da yeni nesil giysiler daha iyiler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.