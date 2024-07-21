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    Anlık Bildirim

    NASA, ISS’teki uzay uçuşlarını süresiz olarak erteledi

    NASA, uzay giysilerinin soğutma sıvısının sızıntı yapmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) astronotların uzay yürüyüşü yapmasını süresiz olarak erteledi.
    NASA, ISS’teki uzay uçuşlarını süresiz olarak erteledi Tam Boyutta Gör
    NASA astronotu Tracy Dyson bundan yaklaşık bir ay önce ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışa açılan bir kapağındayken giymiş olduğu uzay giysisinde kısa süreli bir sızıntı yaşadı. Astronotların 6,5 saatlik bakım faaliyetleri için istasyonun dışına çıkmaları ve “uzay yürüyüşü” yapmaları gerekiyordu. Ancak giysilerden buzlaşmış parçaların fışkırmasının ardından yürüyüşe ara verilmişti. Şimdi ise NASA, uzay yürüyüşlerinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

    ISS’te uzay yürüyüşleri ertelendi

    NASA, 24 Haziran'da uzay giysilerinde yaşanan soğutma sıvısı sızıntısına neyin sebep olduğunu daha iyi anlayana kadar bir sonraki uzay yürüyüşünün süresiz olarak erteleneceğini açıkladı. Bu süre zarfında sızıntının kaynağı araştırılacak ve hangi alanların iyileştirilebileceği tespit edilecek.

    NASA, ISS’teki uzay uçuşlarını süresiz olarak erteledi Tam Boyutta Gör
    NASA'nın uzay yürüyüşleri için kullandığı Extravehicular Mobility Unit (EMU) uzay giysisi 1970'lere dayanan bir tasarıma sahip ve ilk kez Nisan 1983'te STS-6 uzay mekiği görevi sırasında kullanılmıştı. Şimdiye kadar bu giysilerde ciddi bir sorun yaşanmadı. Astronotlar bu giysiler ile ISS’yi inşa etti ve Hubble ile ilgilendi.

    Ancak son birkaç yılda giysilerde daha sık sorunlar yaşanmaya başladı. Örneğin NASA, 2022'de bir uzay giysisi kaskında su bulunmasının ardından uzay yürüyüşlerini yedi ay boyunca askıya almıştı. 2013'te yaşanan bir olayda ise, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun uzay yürüyüşü sırasında kaskı suyla dolmuş ve yürüyüşler aylarca ertelenmişti.

    Eskiyen ve hantal olan bu giysiler yakında yeni giysiler ile değiştirilecek. Mevut EMU giysilerinin aynı zamanda erkeklere daha uygun olduğu da belirtiliyor. Ancak NASA'nın ve özel sektörün yeni nesil uzay giysileri, kadınlarla da daya uyumlu yapıda. Ayrıca esneklik ve görüş açıları konusunda da yeni nesil giysiler daha iyiler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ayağıma çivi battı şişti ne yapmalıyım 6 ay 6000 km şartı şahısları kapsıyor mu kurutma makinesi balkona konur mu 0505 numara kime ait matematik yapamıyorum

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