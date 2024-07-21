NASA, ISS’teki uzay uçuşlarını süresiz olarak erteledi

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Tam Boyutta Gör NASA astronotu Tracy Dyson bundan yaklaşık bir ay önce ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışa açılan bir kapağındayken giymiş olduğu uzay giysisinde kısa süreli bir sızıntı yaşadı. Astronotların 6,5 saatlik bakım faaliyetleri için istasyonun dışına çıkmaları ve “uzay yürüyüşü” yapmaları gerekiyordu. Ancak giysilerden buzlaşmış parçaların fışkırmasının ardından yürüyüşe ara verilmişti. Şimdi ise NASA, uzay yürüyüşlerinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

ISS’te uzay yürüyüşleri ertelendi

NASA, 24 Haziran'da uzay giysilerinde yaşanan soğutma sıvısı sızıntısına neyin sebep olduğunu daha iyi anlayana kadar bir sonraki uzay yürüyüşünün süresiz olarak erteleneceğini açıkladı. Bu süre zarfında sızıntının kaynağı araştırılacak ve hangi alanların iyileştirilebileceği tespit edilecek.

Tam Boyutta Gör NASA'nın uzay yürüyüşleri için kullandığı Extravehicular Mobility Unit (EMU) uzay giysisi 1970'lere dayanan bir tasarıma sahip ve ilk kez Nisan 1983'te STS-6 uzay mekiği görevi sırasında kullanılmıştı. Şimdiye kadar bu giysilerde ciddi bir sorun yaşanmadı. Astronotlar bu giysiler ile ISS’yi inşa etti ve Hubble ile ilgilendi.

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Ancak son birkaç yılda giysilerde daha sık sorunlar yaşanmaya başladı. Örneğin NASA, 2022'de bir uzay giysisi kaskında su bulunmasının ardından uzay yürüyüşlerini yedi ay boyunca askıya almıştı. 2013'te yaşanan bir olayda ise, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun uzay yürüyüşü sırasında kaskı suyla dolmuş ve yürüyüşler aylarca ertelenmişti.

Eskiyen ve hantal olan bu giysiler yakında yeni giysiler ile değiştirilecek. Mevut EMU giysilerinin aynı zamanda erkeklere daha uygun olduğu da belirtiliyor. Ancak NASA'nın ve özel sektörün yeni nesil uzay giysileri, kadınlarla da daya uyumlu yapıda. Ayrıca esneklik ve görüş açıları konusunda da yeni nesil giysiler daha iyiler.

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