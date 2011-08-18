İlk uzay oteli 2016 yılında müşterilerini ağırlayacak

Teknoloji geliştikçe kişi ve firmaların yatırımları daha farklı alanlara yönelmeye başlıyor. Sadece astronot ve mekiklerin yapabildiği uzay yolculuğunu herkese açabilmek için özel teşebbüslerin büyük gayreti var.





Bugüne kadar Denis Tito, Richard Garriott gibi zenginler milyon dolarlar ödeyerek uzay mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidip geldiler. Yolcu uçağı şeklinde tasarlanan Space Shift hava araçları ile toplu uzay turizmi 2012 yılında başlayacak.





Ruslar ise yolculuğu bir adım ileriye götürerek uzay tatiline çevirmek niyetinde. Rus firması Orbital Technologies 2016 yılında 5 günlük tatil için uzay oteli hizmeti başlatmanın planlarını yapıyor. Turistler yörüngede bulunan Ticari Uzay İstasyonu’nda konaklayacak.





Ticari Uzay İstasyonu ise Orbital Technologies ve RSC Energia firmalarının ortaklaşa üzerinde çalışmayı düşündükleri dünyadan 320km uzaklıkta konuşlanacak uzay oteli projesi. Otelde turist, araştırmacı veya profesyonel astronotların konaklayabilmesi düşünülüyor. 4 odalı otel 7 kişilik kapasiteye sahip. Ancak hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor.





Orbital Technologies firması 1 milyon dolar karşılığında 7 kişiyi Soyuz uzay mekiğiyle otele götürecek ve geri getirecek.

Planda kafaları karıştıran nokta ise Soyuz mekiğinin her turu için ABD'nin 51 milyon dolar ödeyeceği Rusya’nın turistlere nasıl 1 milyon dolara bu turizmi sağlayacağı. 7 kişi gittiğinde bile kişi başı 7.5 milyon dolar düşüyor. Bu sorunun cevabını sanırım 2016 yılında alabileceğiz.