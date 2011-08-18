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İlk uzay oteli 2016 yılında müşterilerini ağırlayacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji geliştikçe kişi ve firmaların yatırımları daha farklı alanlara yönelmeye başlıyor. Sadece astronot ve mekiklerin yapabildiği uzay yolculuğunu herkese açabilmek için özel teşebbüslerin büyük gayreti var. 

Bugüne kadar Denis Tito, Richard Garriott gibi zenginler milyon dolarlar ödeyerek uzay mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidip geldiler. Yolcu uçağı şeklinde tasarlanan Space Shift hava araçları ile toplu uzay turizmi 2012 yılında başlayacak.

Ruslar ise yolculuğu bir adım ileriye götürerek uzay tatiline çevirmek niyetinde. Rus firması Orbital Technologies 2016 yılında 5 günlük tatil için uzay oteli hizmeti başlatmanın planlarını yapıyor. Turistler yörüngede bulunan Ticari Uzay İstasyonu’nda konaklayacak.

Ticari Uzay İstasyonu ise Orbital Technologies ve RSC Energia firmalarının ortaklaşa üzerinde çalışmayı düşündükleri dünyadan 320km uzaklıkta konuşlanacak uzay oteli projesi. Otelde turist, araştırmacı veya profesyonel astronotların konaklayabilmesi düşünülüyor. 4 odalı otel 7 kişilik kapasiteye sahip. Ancak hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

Orbital Technologies firması 1 milyon dolar karşılığında 7 kişiyi Soyuz uzay mekiğiyle otele götürecek ve geri getirecek. 
Planda kafaları karıştıran nokta ise Soyuz mekiğinin her turu için ABD'nin 51 milyon dolar ödeyeceği Rusya’nın turistlere nasıl 1 milyon dolara bu turizmi sağlayacağı. 7 kişi gittiğinde bile kişi başı 7.5 milyon dolar düşüyor. Bu sorunun cevabını sanırım 2016 yılında alabileceğiz.

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a.f.y. 8 yıl en beğenilen
sürtünmesiz ortamda ilişki zevk vermez.
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1ses1 8 yıl
Şeklini birşeye benzettim ama dilim varmıyor. :D
1 Yanıt Yanıtla +4
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Emre Demirel 8 yıl
uzayıda kirleticekler şu ruslar
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madhane 8 yıl
vatan bilgisayarda world karta %25 world puan ile satılırsa bu turkler uzayda koloni kurarız..
bu arada bi reklam geldi aklıma

rusyay ucak bileti 2000 dolar

uzayda 4 gece 5 gun tatil 1 milyon dolar

uzaya anca bu sekilde cıkıpta tum dunyaya hareket ceken bir turk olmak PAHA BİCİLEMEZ

geri kalan hersey icin master card...

ucreti kredi kartına 5-6 taksite bolerlerse giderizde tek cekim asar bizi hacı...
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Juice' 8 yıl
Yıllar geçtikçe daha ucuz ve daha kullanışlı oteller olacaktır. Uzayda yaşam için güzel bir adım.
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blood.army 8 yıl
Öncelikle teksit imkanı arastırlmalı sonra taksit erteleme ve vadaalarda önemli doğal olarak bi miktar kazancağımız bonuslar olacak ese dosta gelirken hediye almak lazım sonra sorarlar hani gittiniz beni mi yiyorsun ne getirdin diye yani Akkıllı vatandaslara istanbul havası satıolar ya bizde onlar gibi uzay havası die ese dosta veirirz fena mı olur yani. Not: kötü olan uzayda oda yok yandık vallahi artık bi yıldız tozu veya meteor parcası beklicez.
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SaatliBomba 8 yıl
ne işimiz var uzayda ya
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sleepnir 8 yıl
Açık büfe falansa düşünülebilir.

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FightForBeer 8 yıl
iyi şimdiden rezevasyon yaptıralımda fıyatta indirim yapsınlar :)
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alpa07 8 yıl
wc nerde ?
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sonalp 8 yıl
Menow
Surtunmesiz ortamda iliski zevk vermezNe alaka??? Ortam yer çekimsiz, rahat ol...Konuyla pek alakasi yok ama merak edenler icin, nasanin yaptigi bir deneyde uzaya giden çiftlerin 5-7 gunden sonra ancak iliskiye girebildikleri, daha oncesinde erkeklerin ereksiyon sorunu yasadigi bildirilmis.Yani bu tatilde çiftlerin biseyler dusunmesi zor ...

yanlış ırkla deneme yapmışlar... o abdlinin yerine türk bir astronot olacaktı ki, eminim dünyaya geldiklerinde bebekle poz veriyo olurlardı.
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Menow 8 yıl
"Surtunmesiz ortamda iliski zevk vermez"

Ne alaka??? Ortam yer çekimsiz, rahat ol...

Konuyla pek alakasi yok ama merak edenler icin, nasanin yaptigi bir deneyde uzaya giden çiftlerin 5-7 gunden sonra ancak iliskiye girebildikleri, daha oncesinde erkeklerin ereksiyon sorunu yasadigi bildirilmis.

Yani bu tatilde çiftlerin biseyler dusunmesi zor ...
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a.f.y. 8 yıl Menow
Menow

"Surtunmesiz ortamda iliski zevk vermez"

Ne alaka??? Ortam yer çekimsiz, rahat ol...

Konuyla pek alakasi yok ama merak edenler icin, nasanin yaptigi bir deneyde uzaya giden çiftlerin 5-7 gunden sonra ancak iliskiye girebildikleri, daha oncesinde erkeklerin ereksiyon sorunu yasadigi bildirilmis.

Yani bu tatilde çiftlerin biseyler dusunmesi zor ...


uzayda kamasutra.

yapılamayacak pozisyon olmaz orda.
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mavizaman 8 yıl
parasıyla değil mi kardeşim:)
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Guest-F8946C419 8 yıl
İnsanın tohumu atılmadan önce bu ana canlı şahit olamıyordu...

Geç oldu güç olmadı
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