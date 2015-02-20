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Imgur, yeni özelliğiyle konu bazı kategorilendirme sunmaya başladı

4 yıl
691
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Imgur, yeni özelliğiyle konu bazı kategorilendirme sunmaya başladı
Fotoğraf odaklı popüler servislerden Imgur, resmi blog sayfasında duyurduğu yeni özelliğiyle konu bazı kategorilendirme sunmaya başladı.
Daha önceki altyapıda fotoğraf geçişlerinde rastgele sonuçlar sunan ve aslında bu şekilde oldukça eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan Imgur, yeni özelliğiyle ise kişilerin eğlenceli, harika, tasarım, sanat, tepki ve hikaye zamanı gibi konu kategorilerinde arama yapmasına imkan tanımaya başladı. Bu sayede kullanıcıların mevcut psikolojik durumlarına göre içerikler görmesini hedefleyen servis, yine rastgele sonuçlar sunuyor olmasına rağmen artık daha özelleştirilmiş bir deneyim vaat ediyor.
Ücretsiz olarak kullanılabilem Imgur servisine buradan, konu hakkında hazırlanan blog yazısına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://imgur.com/blog/ Yorum Yaz
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