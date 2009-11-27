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Inbrics, Android tabanlı internet cihazını gün yüzüne çıkardı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Inbrics, Android tabanlı internet cihazını gün yüzüne çıkardı
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VoIP çözümleriyle bilinen Kore merkezli elektronik firması Inbrics, Google'ın Android işletim sisteminden güç alan mobil internet cihazı (MID)'i duyurdu.

Yandan kaydırabilir dahili fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan internet cihazıyla ilgili teknik bilgiler tümüyle yayınlanmasada, firma tarafından bünyesinde AMOLED dokunmatik ekranıyla 800MHz'lik ARM Cortex A8 merkezi işlemcisini bulundurduğu ve GPS, Manyetometre ve Wi-Fi yeteneklerine de sahip olduğu belirtildi.

Inbrics, Android'li mobil internet cihazıyla ilgili detaylı bilgileri Ocak 2010 yılında kapılarını teknoloji severlere kapılarını açacak olan CES'de duyuracak.


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