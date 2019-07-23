İnce çerçeveli Honor MagicBook Pro dizüstü modeli duyuruldu

Son dönemde artan baskılara rağmen Huawei yeni ürün duyurularına devam ediyor. Honor 9X akıllı telefon serisinin tanıtıldığı etkinlikte Honor markasının merakla beklenen dizüstü modeli de resmiyete kavuştu.

Honor MagicBook Pro özellikleri ve fiyatı

16.1 inçlik ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunan Honor MagicBook Pro modeli 4.9mm ekran çerçevelerine sahip. Böylece ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde ve 15.6 inçlik bir dizüstü modelinden daha kompakt.

Ayrıca Bkz.

"Huawei, Kuzey Kore’ye teknoloji transfer ediyor iddiası"

Sekizinci nesil Intel işlemcilerden gücünü alan model Pascal tabanlı NVIDIA GeForce MX250 4GB ekran kartını kullanıyor. Sistem 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar SSD depolama ile desteklenmiş. Kasa içerisinde 7 adet sensör ısıyı takip ediyor ve fanların daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Gövdedeki 56Wh batarya 14 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Çift WiFi anteni 1733Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. Arka aydınlatmalı klavyenin F tuş diziliminin ortasına bir web kamerası gizlenmiş. İlgili tuşa basarak kamerayı çıkarıyor ve anlık görüntü kaydı yapabiliyorsunuz.

Honor MagicBook Pro modelinin Intel Core i5 işlemci, 8GB RAM ve 512GB SSD barındıran versiyonu 799$ olarak açıklandı. Core i7 işlemci barındıran versiyon ise 900$ olacak. 16GB RAM ve 1TB SSD depolama için şimdilik fiyat belli değil.