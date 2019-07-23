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İnce çerçeveli Honor MagicBook Pro dizüstü modeli duyuruldu

Honor MagicBook Pro dizüstü modeli ince ekran çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt ve bağımsız grafik birimi ile oyunlarda da tatmin edici bir performans sunuyor.
32 dk.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde artan baskılara rağmen Huawei yeni ürün duyurularına devam ediyor. Honor 9X akıllı telefon serisinin tanıtıldığı etkinlikte Honor markasının merakla beklenen dizüstü modeli de resmiyete kavuştu.

Honor MagicBook Pro özellikleri ve fiyatı

16.1 inçlik ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunan Honor MagicBook Pro modeli 4.9mm ekran çerçevelerine sahip. Böylece ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde ve 15.6 inçlik bir dizüstü modelinden daha kompakt.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Kuzey Kore’ye teknoloji transfer ediyor iddiası"

Sekizinci nesil Intel işlemcilerden gücünü alan model Pascal tabanlı NVIDIA GeForce MX250 4GB ekran kartını kullanıyor. Sistem 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar SSD depolama ile desteklenmiş. Kasa içerisinde 7 adet sensör ısıyı takip ediyor ve fanların daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Gövdedeki 56Wh batarya 14 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Çift WiFi anteni 1733Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. Arka aydınlatmalı klavyenin F tuş diziliminin ortasına bir web kamerası gizlenmiş. İlgili tuşa basarak kamerayı çıkarıyor ve anlık görüntü kaydı yapabiliyorsunuz.

Honor MagicBook Pro modelinin Intel Core i5 işlemci, 8GB RAM ve 512GB SSD barındıran versiyonu 799$ olarak açıklandı. Core i7 işlemci barındıran versiyon ise 900$ olacak. 16GB RAM ve 1TB SSD depolama için şimdilik fiyat belli değil.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/23/honor-magicbook-pro-launched-china/ Yorum Yaz
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venomboy_85 7 dk.
Xiaomi Mi Air 13.3 kullanan biri olarak gayet ince olmuş. başarılı.
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smart1978 16 dk.
Altan kalinlik cok bariz. Bari ortalasaymislar . Keske 1920x1280 cozunurlukte olsaymis ..
Numetik tus takimi sag tarafta olsaymis hesap makinesi misali... Kenarlarda saglam bosluklar var.
Kamerasi klavyede veya ekranin asagisinda olmasi cok sacma absurt olacak! Cunki kameraya bakarlen kendinizi tam gosteremezsiniz ekrana bakayim diye de basinizi bir asagiya bir yukariya mekik dokurs kelleniz :) ....
En ideali ekrana bakarkenki dogru konumu ekranin ust orta kismidir klasik konumu. O anlamsiz alt taraftaki bosluk cerceveleri yukari tasiyasmis kamera icin mis gibi olurdu....
ISI tahliyesi nasil olacak ? Sensor konulmasi isi tahliyesini saglatmaz sadece olcum yapar. Ic isi tahliye tasarimi verimli degilse performansi da ciddi dusecektir.
Fanlari nasildir ? Gurultu seviyesi nedir ?
Bu halde bile alinmaz...
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