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Huawei, Kuzey Kore’ye teknoloji transfer ediyor iddiası

Huawei’nin Batılı ülkelerde casusluk yaptığı iddialarının üzerine bugün de Kuzey Kore’ye içerisinde ABD menşeli bileşenlerin olduğu ürünler tedarik ettiği iddiaları ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son aylarda Çin hükümeti adına ürünlerine arka kapılar yerleştirdiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla kara listeye alınarak ABD’li firmalardan ekipman tedariği yapması engellenen Huawei yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ne varki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Yeni iddialar

Washington Post gazetesine eski bir Huawei çalışanı tarafından sızdırılan belgeler firmanın yaklaşık 8 yıldır Kuzey Kore’nin mobil iletişim altyapısını kurmak için çalıştığını ve Çin hükümeti destekli Panda International Information Technology Co. Ltd. ile bu konuda ortaklık yaptığını gösteriyor.

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Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar gereği ülkedeki firmalara ABD ekipmanları tedarik etmek yasak. Doğrudan değil de dolaylı olarak örneğin Snapdragon işlemcili Huawei telefonlar tedarik etmek de bu yaptırım içerisine giriyor.

Sızdırılan belgeler Huawei’nin kablosuz altyapıları kurarken kendi ürünlerini kullandığını gösteriyor. Bu ürünlerin içerisinde ABD’li firmalardan tedarik edilmiş yonga gibi pek çok bileşenin olduğu tahmin ediliyor. Yani Huawei bu yolla ABD yaptırımlarını delmiş oluyor.

Geçtiğimiz aylarda Huawei’nin üst düzey bir yöneticisi İran’a uygulanan ambargoyu delmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kuzey Kore örneği de bunun bir benzeri gibi duruyor.

Huawei yaptığı açıklamada ne bugün ne de geçmişte Kuzey Kore ile bir iş birliğinin olmadığını ve uluslararası çapta uygulanan tüm ambargo kararlarına harfi harfine uyduğunu ifade ediyor.

Belgeler tam da Huawei’nin bazı istisnalar elde etmek üzere olduğu ve ABD Hazine Bakanlığının teknoloji devleri ile Huawei’ye tedarik konusunu görüşmek üzere toplanacağı günlere denk geldi. Bakalım bu belgelerin ticari dünyada yansıması nasıl olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Leaked-documents-show-that-Huawei-violated-US-and-international-sanctions-against-North-Korea_id117642 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 7 dk.
Haha arka kapı meselesini çözdüler şimdi bununla gelecekler, Trump'a ambargo koyduruldu, iptal ettirmek için yöntemler bulunca yeni şeylerle geliyor öbür taraf.
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