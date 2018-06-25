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İnce çerçeveli, çentiksiz ekranlı Meizu 16’nın basın görseli sızdı

Meizu'nun üst seviyeye yönelik yeni akıllı telefonu Meizu 16'nın basın görseli paylaşıldı. Meizu 16 çentiksiz ekranına rağmen iddialı ekran/kasa oranına sahip. Meizu 16 görseli:
11 ay
2,3b
1
13
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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İnce çerçeveli, çentiksiz ekranlı Meizu 16’nın basın görseli sızdı

Çin’in popüler sosyal medyalarından Weibo platformunda Meizu 16’nın basın görseli paylaşıldı. Meizu 16’da çentiksiz bir ekran kullanılacak olmasına rağmen çerçevelerin ince tutulduğunu görüyoruz. Tasarımsal anlamda başarılı görünüyor.

Daha önce sızdırılan bilgilerde olduğu gibi basın görselinde de çift arka kamera orta bölümde dikey olarak konumlandırılıyor. Arka ve ön bölümde parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Meizu M6s modelinde olduğu gibi yan bölüme yerleştirilecektir.

Şirketin CEO’su Jack Wong, Meizu 16’nın Ağustos ayında tanıtılacağını duyurdu. Xiaomi Mi 8’de olduğu gibi iki işlemci seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu işlemcilerin Snapdragon 845 ve Snapdragon 710 olacağı tahmin ediliyor.



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Escapetolife 11 ay en beğenilen
Çerçeve olarak telefon camiasının gelmesi gereken noktası buydu, 3-5 milim daha incelteceğiz diye takla atmanın alemi yoktu.
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ProsesMuhendisi 11 ay
Htc One X tasarımını hatırlattı. Güzel olmuş.
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canyash 11 ay
Meizu kullanan biri olarak her telefonunu gözü kapalı alırım da meizu 15 serisi ölü mü doğdu nedir..daha yeni meizu 15,plus ve lite çıktı Türkiye'ye satışı gelmedi..kaçak olarak bile binde bir satan var ama 16 mevzuu dolaşmaya başladı..15 alacaktık şimdi de 16 mı bekleyelim çünkü 845 ile gelecek deniyor..
1 Yanıt Yanıtla +1
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ceremo 11 ay canyash
Gerçekten daha 15 yeni çıktı, siparişini bile veremedik daha. Şaka gibi.
Bu arada "Meizu kullanan biri olarak her telefonunu gözü kapalı alırım" sözünüze sonuna kadar katılıyorum. Pro 6s ve Pro 7 kullandım(halende kullanıyorum), Hiç bir telefon bu kadar kalite hissi vermedi bana.
Bu arada Pro 7 den sonra Pro 8 gelmeyecek mi ?
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a_y_k_u_t 11 ay
Güzel duruyor fakat köşelerin radyusu fazla olmuş :)
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Esteban C 11 ay
Neden Meizu Xiaomi gibi firmaların telefonlarını almıyoruz ?




Vestel Casper a çöp deyip hemen eliyoruz.

General Mobile GO ya çöp diyebiliriz çünkü 1 gb ram var.
Neden Samsung Neden Apple ? Neden donanımı kısan ve insanları kandıran bu 2 firmaya uçuk paralar kaptırıyoruz ?
Meizu Pro 7 Plus 2.759,90 TL
6 gb ram
2,6 GHz Dual Core + 1,9 GHz Quad Core + 2,2 GHz Quad Core
3 kamera
Xiaomi Mi 8
6 GB RAM
256 GB depolama – 3755, 57 TL
Apple İphone X 6.489,91 TL
Ön (Selfie) Kamera 7,0 MP
Dahili Hafıza 256 GB
RAM Kapasitesi 3 GB RAM
Pil Gücü 2716 mAh
Samsung S9 Plus 4.779 TL
İşlemci Hızı : 2.8 GHz
Çekirdek Sayısı : 8
Chipset : Exynos 9 Series 9810
RAM Kapasitesi : 6 GB
Ön Kamera : 8 MP
Dahili Hafıza : 256 GB
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ÇatlakMerlin 11 ay
Görsel olarak beğendim ben. Yalnız şu basına sızdı olayına takılmış durumdayım. Yahu basına sızmayan bir şey kalmıyor artık. Bunun amacı nedir tam olarak. Şirketler bilerek mi yapıyorlar nedir..
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theJuDGe_41 11 ay ÇatlakMerlin
Bedavaya reklam gibi düşünebiliriz. Telefonun ufak bir şeyi gözüksün 100 ülkede binlerce basın organında haber olarak yayınlanıyor. Tamamına bu telefonun reklamını verecek olasınız absürt bir ücretle karşılaşırsınız. Aynı zamanda telefona olan beklentiyi de arttırıyor. Eğer firma telefonuna güveniyorsa; her sızıntı haberinde, telefonun çıkmasını bekleyen kitleye on binlerce kişi katılıyor
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ProsesMuhendisi 11 ay
Htc One X tasarımını hatırlattı. Güzel olmuş.
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orientem 11 ay
Böyle bir tasarımda front stereo hoparlör olmalıydı.
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YesimCirakli 11 ay
içerisinde ince kelimesi geçen herşeyi alasım geliyor :)
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DARBE 11 ay YesimCirakli
Çok tehlikeli bir yorum.
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kod adı çökertme 11 ay
Önden lg g6 ya benziyor
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Escapetolife 11 ay en beğenilen
Çerçeve olarak telefon camiasının gelmesi gereken noktası buydu, 3-5 milim daha incelteceğiz diye takla atmanın alemi yoktu.
1 Yanıt Yanıtla +24
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Hobar 11 ay Escapetolife
Maksat inceltmek değil ki. Apple ı taklit etmek. Apple ın sebebi var en azından ön tarafta oldukça gelişmiş sensörler var. Çoğunda o da yok. Alt kısımdaki çerçeve yine kalın. Tam ucube. Xiaominin Redmi 5 serisi Mi 8 den güzel görünüyor.
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meizu 16, Cep Telefonları ve
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