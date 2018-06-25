İnce çerçeveli, çentiksiz ekranlı Meizu 16’nın basın görseli sızdı

Çin’in popüler sosyal medyalarından Weibo platformunda Meizu 16’nın basın görseli paylaşıldı. Meizu 16’da çentiksiz bir ekran kullanılacak olmasına rağmen çerçevelerin ince tutulduğunu görüyoruz. Tasarımsal anlamda başarılı görünüyor.

Daha önce sızdırılan bilgilerde olduğu gibi basın görselinde de çift arka kamera orta bölümde dikey olarak konumlandırılıyor. Arka ve ön bölümde parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Meizu M6s modelinde olduğu gibi yan bölüme yerleştirilecektir.

Şirketin CEO’su Jack Wong, Meizu 16’nın Ağustos ayında tanıtılacağını duyurdu. Xiaomi Mi 8’de olduğu gibi iki işlemci seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu işlemcilerin Snapdragon 845 ve Snapdragon 710 olacağı tahmin ediliyor.