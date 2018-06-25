İnce çerçeveli, çentiksiz ekranlı Meizu 16’nın basın görseli sızdı

Çin’in popüler sosyal medyalarından Weibo platformunda Meizu 16’nın basın görseli paylaşıldı. Meizu 16’da çentiksiz bir ekran kullanılacak olmasına rağmen çerçevelerin ince tutulduğunu görüyoruz. Tasarımsal anlamda başarılı görünüyor.
Daha önce sızdırılan bilgilerde olduğu gibi basın görselinde de çift arka kamera orta bölümde dikey olarak konumlandırılıyor. Arka ve ön bölümde parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Meizu M6s modelinde olduğu gibi yan bölüme yerleştirilecektir.
Şirketin CEO’su Jack Wong, Meizu 16’nın Ağustos ayında tanıtılacağını duyurdu. Xiaomi Mi 8’de olduğu gibi iki işlemci seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu işlemcilerin Snapdragon 845 ve Snapdragon 710 olacağı tahmin ediliyor.
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Bu arada "Meizu kullanan biri olarak her telefonunu gözü kapalı alırım" sözünüze sonuna kadar katılıyorum. Pro 6s ve Pro 7 kullandım(halende kullanıyorum), Hiç bir telefon bu kadar kalite hissi vermedi bana.
Bu arada Pro 7 den sonra Pro 8 gelmeyecek mi ?
Vestel Casper a çöp deyip hemen eliyoruz.
General Mobile GO ya çöp diyebiliriz çünkü 1 gb ram var.
Neden Samsung Neden Apple ? Neden donanımı kısan ve insanları kandıran bu 2 firmaya uçuk paralar kaptırıyoruz ?
Meizu Pro 7 Plus 2.759,90 TL
6 gb ram
2,6 GHz Dual Core + 1,9 GHz Quad Core + 2,2 GHz Quad Core
3 kamera
Xiaomi Mi 8
6 GB RAM
256 GB depolama – 3755, 57 TL
Apple İphone X 6.489,91 TL
Ön (Selfie) Kamera 7,0 MP
Dahili Hafıza 256 GB
RAM Kapasitesi 3 GB RAM
Pil Gücü 2716 mAh
Samsung S9 Plus 4.779 TL
İşlemci Hızı : 2.8 GHz
Çekirdek Sayısı : 8
Chipset : Exynos 9 Series 9810
RAM Kapasitesi : 6 GB
Ön Kamera : 8 MP
Dahili Hafıza : 256 GB
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