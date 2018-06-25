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Xiaomi Redmi 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Fiyat/performans devi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi 6 Pro'yu duyurdu! Devasa bataryası, çentikli ekranı ve çift kamera paketiyle öne çıkan Redmi 6 Pro'nun özellikleri ve fiyatı haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
18,1b
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17
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi merakla beklenen akıllı telefon modeli Redmi 6 Pro'yu tanıttı. 4000 mAh kapasiteli bataryası, çentikli ekranı ve çift kamera paketiyle öne çıkan Redmi 6 Pro, uygun fiyatıyla da göz dolduruyor. Peki ya Redmi 6 Pro bizlere neler sunuyor? İşte Redmi 6 Pro özellikleri ve fiyatı:

Redmi 6 Pro özellikleri

  • Ekran: 5.8 inç boyutunda 2280 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü ekran
  • Boyut ve ağırlık: 149.33 x 71.68 x 8.75 mm ~ 164 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0GHz)
  • RAM: 3/4 GB
  • Depolama kapasitesi: 32/64 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12 MP + 5 MP (f/2.2)
  • Ön kamera: 5 MP 
  • Batarya: 4000 mAh 
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI
  • Bağlantı seçenekleri: Mikro USB, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi
  • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör
Redmi 6 Pro, 5.8 inç boyutunda 2280x1080 (FHD+) çözünürlüklü 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip çentikli bir ekranla bizlere merhaba diyor. İnç başına düşen piksel miktarı 432 PPI olan Redmi 6 Pro'nun ekran kontrast oranı 1500:1 iken, ekranın ulaşabileceği maximum parlaklık değeri ise 500 nit. Kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilen çentik, Redmi 6 Pro'nun ekran/kasa oranını artırmaya yönelik bir adım olsa da alt tarafta yer alan çerçeve, ekran/gövde oranının yüzdesini düşürüyor. Tasarım noktasında telefonun arka panelinde alüminyum malzeme kullanıldığını da ekleyelim.
14nm üretim sürecinden geçen 64 bit desteğine sahip 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti ile güçlendirilen Redmi 6 Pro'nun frekans hızı 2GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle birlikte gelen Redmi 6 Pro, microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilir 32/64 GB dahili depolama birimine sahip. 5V/2A şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Redmi 6 Pro, mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor. 
f/2.2 diyafram değerine sahip 12 ve 5 MP'lik çift arka kamera paketine ev sahipliği yapan Redmi 6 Pro'nun ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüklü bir sensöre yer verilmiş. Hem ön hem de arka kamerası AI portre modu ile desteklenen Redmi 6 Pro'nun arka kamerasında EIS (Dijital Görüntü Sabitleyici) ve HDR desteği de unutulmamış. 30 fps'de 1080p, 720p ve 480p video çekim yeteneğine sahip Redmi 6 Pro, saniyede 120 kare 720p ağır çekim videoları da kaydedebiliyor. Telefonun selfie kamerasında ise AI portre modu, AI güzellik modu, HDR ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor. Redmi 6 Pro'nun hem ön hem de arka kamerasıyla fotoğraflara alan derinliği uygulayabilmek mümkün.  
3.5mm kulaklık girişinin unutulmadığı Redmi 6 Pro'nun bağlantı kısmında çift bant destekli Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca Redmi 6 Pro'da yer alan kızılötesi sensör ile telefonu tıpkı bir kumanda gibi kullanabilmek de mümkün. Son olarak Redmi 6 Pro'nun Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre MIUI 9 kullanıcı ara birimi ile kutudan çıktığını belirtelim.

Redmi 6 fiyatı

Xiaomi Redmi 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
 
Altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak Redmi 6 Pro'nun RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatları şu şekilde: 
  • 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 152$
  • 4 GB RAM ve 32 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 183$
  • 3 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 198$

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Grkwnxs 11 ay en beğenilen
Snapdragon 625 i bedava dağıtıyorlar herhalde
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Yigido59 11 ay
Hem çentik var sözde çerçevesiz olsun diye, hem de alta çerçeve koymuşlar.
Donanım desen zaten ayrı bir dert.. Böyle bir telefona Snapdragon 625 ne ya? Redmi 5 plus'ta da aynı işlemci aynı ram var. İnsan azıcık üst seviye bir şey koyar.
Tek kurtarıcı etken fiyat ve kamera. Yoksa hiç satamaz.
Bu sefer olmamış Xiaomi...
Hem çentik var sözde çerçevesiz olsun diye, hem de alta çerçeve koymuşlar.Donanım desen zaten ayrı bir dert.. Böyle bir telefona Snapdragon 625 ne ya? Redm...
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VioLee 9 ay
625 artık bıktırdı ayrıca xiaomi artik tamamen kendine özgü tasarımlar yapmalı biraksin artik şu çakma iphone tarzini
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Explosions in the Sky 9 ay
6 Pro / A2 Lite
Şuan da migroselektronik satıyor buradan buyrun
Samsung A6 Plus 2500 Tl ve üzeri satışta SD 450 kullanıyor :) 6 Pro ise 1700 tl den satışa çıktı ülkemizde bence orta segmentte başarılı bir model telefonu herkes oyun oynamak için almıyor özellikle bayanlar için ideal 4k batarya var ayrıca 625 kötü bir işlemci değil.
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Skk1453 9 ay
ben getırttım bıle ama turkce destegı yok suan cıazda guzel tasarım performansda ıyı gıbı not 5 den kucuk ekran aynı batarya aynı kamera aynı hafıf ve ınce olmus ekran sankı not5 e kıyaslabıraz soluk kactı gozume 680 tl ye aldım fıyatına gore gercekten ıyı
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Sharparrow 11 ay
Fiyatına göre çok çok iyi bir telefon olmuş...
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DH Misafiri 11 ay
Bu ürünü bu fiyata nereden alabilirim?
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Moving On 11 ay
Harika bir fiyat performans ürünü daha, konu için teşekkürler.
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YüzüğüKayıpFrodo 11 ay
Bende redmi note 4x var. Pubg grafik en düşük ayarlarda ara ara takılarak kasmadan oynuyorum. Bu telefonun çözünürlüğü birazcık fazla olduğundan pubg de sorun çıkaracaktır. Sd636, 660 veya 710 olsa oyuncular içinde yeterli olurdu. Tabi bu seferde fiyat 20-30 dolar daha artacağı için hedef kitleden oyuncuları çıkarıp satış sayısını artıramayı seçmişler. Fiyat gayet makul. Bu fiyata alacağınız samsung telefonla ancak tavla oynarsınız
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melrock 11 ay
ohhh be, belli bir kesim için özellikleri tam f/p olan redmi 3 ve 4 serisinden sonra gelen 5 serisi rezaletinden sonunda geri adım atmış xiaomi. 5 serisinde ham kasayı hayvan gibi büyütmüştü hem de bataryayı küçültmüştü. çok şükür tekrardan kasayı eskisi kadar olmasa da küçültüp bataryayı yeniden eskisi gibi 4000mah yapmış. diğer özellikleri de bence gayet iyi. daha performanslısı ve büyüğünü isteyenler için zaten onlarca seçenek var piyasada. xiaomi'de de mesela "mi8 se" alabilir bu tür arkadaşlar. bu arada model güzel ama bir tık daha iyisini isteyenler için de mesela "redmi 6 pro+ " diye sd660 işlemcili 6/64 hafızalı bir versiyon da olabilir. hem sd660 ile birlikte ekstra başka birkaç özellik de doğal olarak gelir BT 5.0 gibi mesela.
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LooF 11 ay
Sd 636 koyup 180 veya 190$ dan basliyabilirdi fiyat..625 olmamis..
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niyatovic 11 ay
en çok beklediğim telefondu, kusura bakmazsanız ilk defa "çöp" yazacağım, bu ödülümü kelinden tırnağına kadar hak eden xiaomi' yi tebrik ederim...
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