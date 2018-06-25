Xiaomi Redmi 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji Editörü
Xiaomi merakla beklenen akıllı telefon modeli Redmi 6 Pro'yu tanıttı. 4000 mAh kapasiteli bataryası, çentikli ekranı ve çift kamera paketiyle öne çıkan Redmi 6 Pro, uygun fiyatıyla da göz dolduruyor. Peki ya Redmi 6 Pro bizlere neler sunuyor? İşte Redmi 6 Pro özellikleri ve fiyatı:
Redmi 6 Pro özellikleri
- Ekran: 5.8 inç boyutunda 2280 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü ekran
- Boyut ve ağırlık: 149.33 x 71.68 x 8.75 mm ~ 164 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0GHz)
- RAM: 3/4 GB
- Depolama kapasitesi: 32/64 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: 12 MP + 5 MP (f/2.2)
- Ön kamera: 5 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI
- Bağlantı seçenekleri: Mikro USB, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi
- Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör
Redmi 6 Pro, 5.8 inç boyutunda 2280x1080 (FHD+) çözünürlüklü 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip çentikli bir ekranla bizlere merhaba diyor. İnç başına düşen piksel miktarı 432 PPI olan Redmi 6 Pro'nun ekran kontrast oranı 1500:1 iken, ekranın ulaşabileceği maximum parlaklık değeri ise 500 nit. Kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilen çentik, Redmi 6 Pro'nun ekran/kasa oranını artırmaya yönelik bir adım olsa da alt tarafta yer alan çerçeve, ekran/gövde oranının yüzdesini düşürüyor. Tasarım noktasında telefonun arka panelinde alüminyum malzeme kullanıldığını da ekleyelim.
14nm üretim sürecinden geçen 64 bit desteğine sahip 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti ile güçlendirilen Redmi 6 Pro'nun frekans hızı 2GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle birlikte gelen Redmi 6 Pro, microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilir 32/64 GB dahili depolama birimine sahip. 5V/2A şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Redmi 6 Pro, mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor.
f/2.2 diyafram değerine sahip 12 ve 5 MP'lik çift arka kamera paketine ev sahipliği yapan Redmi 6 Pro'nun ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüklü bir sensöre yer verilmiş. Hem ön hem de arka kamerası AI portre modu ile desteklenen Redmi 6 Pro'nun arka kamerasında EIS (Dijital Görüntü Sabitleyici) ve HDR desteği de unutulmamış. 30 fps'de 1080p, 720p ve 480p video çekim yeteneğine sahip Redmi 6 Pro, saniyede 120 kare 720p ağır çekim videoları da kaydedebiliyor. Telefonun selfie kamerasında ise AI portre modu, AI güzellik modu, HDR ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor. Redmi 6 Pro'nun hem ön hem de arka kamerasıyla fotoğraflara alan derinliği uygulayabilmek mümkün.
3.5mm kulaklık girişinin unutulmadığı Redmi 6 Pro'nun bağlantı kısmında çift bant destekli Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca Redmi 6 Pro'da yer alan kızılötesi sensör ile telefonu tıpkı bir kumanda gibi kullanabilmek de mümkün. Son olarak Redmi 6 Pro'nun Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre MIUI 9 kullanıcı ara birimi ile kutudan çıktığını belirtelim.
Redmi 6 fiyatı
Altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak Redmi 6 Pro'nun RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatları şu şekilde:
- 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 152$
- 4 GB RAM ve 32 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 183$
- 3 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 198$
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Donanım desen zaten ayrı bir dert.. Böyle bir telefona Snapdragon 625 ne ya? Redmi 5 plus'ta da aynı işlemci aynı ram var. İnsan azıcık üst seviye bir şey koyar.
Tek kurtarıcı etken fiyat ve kamera. Yoksa hiç satamaz.
Bu sefer olmamış Xiaomi...