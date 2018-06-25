Xiaomi Redmi 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi merakla beklenen akıllı telefon modeli Redmi 6 Pro'yu tanıttı. 4000 mAh kapasiteli bataryası, çentikli ekranı ve çift kamera paketiyle öne çıkan Redmi 6 Pro, uygun fiyatıyla da göz dolduruyor. Peki ya Redmi 6 Pro bizlere neler sunuyor? İşte Redmi 6 Pro özellikleri ve fiyatı:

Ekran: 5.8 inç boyutunda 2280 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü ekran

5.8 inç boyutunda 2280 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü ekran Boyut ve ağırlık: 149.33 x 71.68 x 8.75 mm ~ 164 g

149.33 x 71.68 x 8.75 mm ~ 164 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0GHz)

Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0GHz) RAM: 3/4 GB

3/4 GB Depolama kapasitesi: 32/64 GB + microSD kart desteği

32/64 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP + 5 MP (f/2.2)

12 MP + 5 MP (f/2.2) Ön kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI

Android 8.1 Oreo ~MIUI Bağlantı seçenekleri: Mikro USB, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi

Mikro USB, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör

Redmi 6 Pro, 5.8 inç boyutunda 2280x1080 (FHD+) çözünürlüklü 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip çentikli bir ekranla bizlere merhaba diyor. İnç başına düşen piksel miktarı 432 PPI olan Redmi 6 Pro'nun ekran kontrast oranı 1500:1 iken, ekranın ulaşabileceği maximum parlaklık değeri ise 500 nit. Kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilen çentik, Redmi 6 Pro'nun ekran/kasa oranını artırmaya yönelik bir adım olsa da alt tarafta yer alan çerçeve, ekran/gövde oranının yüzdesini düşürüyor. Tasarım noktasında telefonun arka panelinde alüminyum malzeme kullanıldığını da ekleyelim.

14nm üretim sürecinden geçen 64 bit desteğine sahip 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti ile güçlendirilen Redmi 6 Pro'nun frekans hızı 2GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle birlikte gelen Redmi 6 Pro, microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilir 32/64 GB dahili depolama birimine sahip. 5V/2A şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Redmi 6 Pro, mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor.

f/2.2 diyafram değerine sahip 12 ve 5 MP'lik çift arka kamera paketine ev sahipliği yapan Redmi 6 Pro'nun ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüklü bir sensöre yer verilmiş. Hem ön hem de arka kamerası AI portre modu ile desteklenen Redmi 6 Pro'nun arka kamerasında EIS (Dijital Görüntü Sabitleyici) ve HDR desteği de unutulmamış. 30 fps'de 1080p, 720p ve 480p video çekim yeteneğine sahip Redmi 6 Pro, saniyede 120 kare 720p ağır çekim videoları da kaydedebiliyor. Telefonun selfie kamerasında ise AI portre modu, AI güzellik modu, HDR ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor. Redmi 6 Pro'nun hem ön hem de arka kamerasıyla fotoğraflara alan derinliği uygulayabilmek mümkün.

3.5mm kulaklık girişinin unutulmadığı Redmi 6 Pro'nun bağlantı kısmında çift bant destekli Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca Redmi 6 Pro'da yer alan kızılötesi sensör ile telefonu tıpkı bir kumanda gibi kullanabilmek de mümkün. Son olarak Redmi 6 Pro'nun Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre MIUI 9 kullanıcı ara birimi ile kutudan çıktığını belirtelim.

Redmi 6 fiyatı

Altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak Redmi 6 Pro'nun RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatları şu şekilde: