Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Indiegogo'da aradığı desteği bulan ilginç giyilebilir kamera: Flex Cam PIC

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
4
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Indiegogo'da aradığı desteği bulan ilginç giyilebilir kamera: Flex Cam PIC
Özellikle popüler aksiyon kamerası GoPro'nun sunduklarıyla büyük popülerlik kazanan giyilebilir kameralar, ilginç alternatifler kazanmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesi oluşturan Flex Cam PIC, ilginç tasarımı ve esnek gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
İlk bakışta çok etkili durmasa da Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinden koyduğu 10,000$ hedefi, 637 kişinin 2 gün içerisinde yaptığı bağışlarla 49,438$ seviyesine taşıyan Flex Cam PIC, temel olarak her zaman taşınabilecek bir kamera birimi olarak karşımıza çıkıyor. İlginç bir tasarımı bulunan ve esnek gövdesiyle bisiklet gidonundan, ayak bileğine kadar istenilen her türlü noktaya rahatlıkla konumlandırılabilen ürün, bu sayede daha önce görülemmiş açılardan çekimler yapabiliyor ve yaratıcılığa bağlı sınırsız olanaklar sunuyor.
Indiegogo'da aradığı desteği bulan ilginç giyilebilir kamera: Flex Cam PIC
 
Farklı renk seçenekleri de bulunan Flex Cam PIC, 1 metre suyun içerisinde 30 dakika boyunca kayıt yapabiliyor ve teknik olarak 124 derece görüş açısına sahip lens birimi ve CCD sensör birimiyle 720 piksel saniyede 30 kare video ile 5 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Bu çekimleri 16GB'lık dahili NAND depolama birimine kaydeden kamera, belirtildiği kadarıyla 300mA gücündeki bataryasıyla da 1 saat boyunca çalışma gösterebiliyor.
Gövdesinde yer alan buton ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden bağlandığı akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen Flex Cam PIC, veri aktarma noktasında da standart USB portunu kullanıyor. Karakter (İlginç tasarımlar) ve temel olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan kamera, dahili LED ışık sistemiyle de batarya durumu hakkında anlık olarak bilgi sağlayabiliyor.
Karakter versiyonu 99$, temel versiyonu ise 89$ bağış miktarlarıyla elde edilebilen Flex Cam PIC'in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Indiegogo'da aradığı desteği bulan ilginç giyilebilir kamera: Flex Cam PIC
 

https://www.indiegogo.com/projects/flex-cam-pic-bringing-flexibility-into-your-life Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
astralll 4 yıl
İnsanlara çip takılacak derlerdi ya inanmazdım, gerçi gerek kalmadı artık herkesin elinde android, bir de bunları da verdin mi piyasaya tamamdır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Cidden güzel fikir. Bunu geliştirip full hd falan da yaparlar, o zaman tadından yenmez işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cebm1k 4 yıl
Çok amaçlı olması iyiymiş.Alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Gizli kamera olarak güzel iş görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 4 yıl Razer Kraken 7.1 Chroma Oyuncu Kulaklığı video inceleme 4 yıl iPhone 6+ mı Note 4 mü? Karşılaştırma videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim