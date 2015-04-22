Indiegogo'da aradığı desteği bulan ilginç giyilebilir kamera: Flex Cam PIC

Özellikle popüler aksiyon kamerası GoPro'nun sunduklarıyla büyük popülerlik kazanan giyilebilir kameralar, ilginç alternatifler kazanmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesi oluşturan Flex Cam PIC, ilginç tasarımı ve esnek gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk bakışta çok etkili durmasa da Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinden koyduğu 10,000$ hedefi, 637 kişinin 2 gün içerisinde yaptığı bağışlarla 49,438$ seviyesine taşıyan Flex Cam PIC, temel olarak her zaman taşınabilecek bir kamera birimi olarak karşımıza çıkıyor. İlginç bir tasarımı bulunan ve esnek gövdesiyle bisiklet gidonundan, ayak bileğine kadar istenilen her türlü noktaya rahatlıkla konumlandırılabilen ürün, bu sayede daha önce görülemmiş açılardan çekimler yapabiliyor ve yaratıcılığa bağlı sınırsız olanaklar sunuyor.

Farklı renk seçenekleri de bulunan Flex Cam PIC, 1 metre suyun içerisinde 30 dakika boyunca kayıt yapabiliyor ve teknik olarak 124 derece görüş açısına sahip lens birimi ve CCD sensör birimiyle 720 piksel saniyede 30 kare video ile 5 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Bu çekimleri 16GB'lık dahili NAND depolama birimine kaydeden kamera, belirtildiği kadarıyla 300mA gücündeki bataryasıyla da 1 saat boyunca çalışma gösterebiliyor.

Gövdesinde yer alan buton ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden bağlandığı akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen Flex Cam PIC, veri aktarma noktasında da standart USB portunu kullanıyor. Karakter (İlginç tasarımlar) ve temel olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan kamera, dahili LED ışık sistemiyle de batarya durumu hakkında anlık olarak bilgi sağlayabiliyor.

Karakter versiyonu 99$, temel versiyonu ise 89$ bağış miktarlarıyla elde edilebilen Flex Cam PIC'in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/flex-cam-pic-bringing-flexibility-into-your-life