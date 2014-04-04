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Indiegogo'da destek arayan The Body Dryer ile banyo havluları tarihe karışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Indiegogo'da destek arayan The Body Dryer ile banyo havluları tarihe karışıyor
Bakteri dolu ve çevreye zararlı olarak nitelendirilen banyo havlularının değiştirilmesi için Tyler Overk ile ekibi tarafından 2 yıllık çalışma sonunda hazırlanan The Body Dryer, hayata geçebilmek adına Kickstarter ile benzer yapıda çalışan Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.
Evler ile özellikle spor salonu ya da yüzme havuzu gibi halka açık noktalarda kullanılabilecek bir yapıda gelen ve dış görünüş itibariyle bir tartıyı andıran (Ticari sürümde tartı olarak da kullanılabilecek) The Body Dryer kurutma sistemi, üzerine çıkıldığı zaman hava (İsteğe bağlı sıcak ya da soğuk) üfleyerek vücut üzerinde kalan suyu atıyor ve böylece herhangi bir havlu kullanılmasına gerek bırakmayarak, özellikle bayanların saçlarını kurutabilme potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bütün kurutma sürecini 30 saniye içerisinde tamamlayabilen ürün, vücuttan akan suyu buharlaştırarak havayı da nemlendirebiliyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve seri üretime geçebilmek adına site üzerinde 50,000$ toplamayı hedefleyen The Body Dryer, bitimine daha 28 gün kala 30,000$ toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 150$ (50$ uluslararası kargo) bağış miktarıyla 2014 Eylül ayında elde edilebilen ürünü tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.cnet.com/news/body-dryer-air-dries-you-off-no-towel-necessary/?ttag=fbwp Yorum Yaz
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etyemez 5 yıl en beğenilen
havuzdan çıktıktan sonra saçları ıslak olması gerekirken yeni fön çekilmiş
yalana bak
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arel.gr 5 yıl
vücut üzerinde kalan su atılirken üflenen havanın dB'ini, Watt tüketimini önemsermiyiz ?
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furkant1 5 yıl
Şöyle reklamlarda kadın oynatıp ilgi çekmeye çalışan firmaları sevmiyorum. Üçkağıt gibi geliyorlar.
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farazicosmos 5 yıl
saçma ve gereksiz bir ürün birde para tuzağı hiç kimse havuzdan yada duştan çıkıp bunun üzerinde dakikalarca beklemez aşırı sıcak hava da üfleyemez ayakları yakar ve vucut ısısını düşüreceği için 40 derecelik yaz sıcaklarında bile hasta olmaya sebeb verir elektrik masrafı ve eğilip tuşuna basma eziyetide cabası bu tutmaz gereksiz yere yapılmış saç kurutma makinelerinde bile yazar önce havluyla kurula nemli saçı sonra benimle kurut diye amaç elektrik tasarrufudur bu faturayı kabartır valla
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E_Aydin35 5 yıl
Ürünün amacı güzel ancak pek etkileyici bir reklam olduğu söylenemez..
Ayrıca bu tür kurutmalarda izlediğim bir belgesele göre, vücut üzerindeki hava ile üfleyerek kurutmalarda mikropların tamamen etrafa saçıldığını mikroskoplar tarafından net gösteriliyordu. BU tür bir ürün evde değilde havuzların olduğu merkezlerde kullanılırsa daha avantajlı olabilir.
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anekos 5 yıl
kameraya bakmadan konuşmak da moda oldu.
videoyu izleyince kendimi yabancı hissedim orada :(
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MxFxOx 5 yıl
Havluya devam .
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mehmednaim 5 yıl
Cihaz ne kadar sıcak hava verirse versin, saniyeler içerisinde kuruyan vücut hızlı ısı kaybı nedeniyle hasta olur. El kurutma cihazının büyüğünü yapmışlar.
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gokooo 5 yıl
30 saniyede kurutuyomuş. Keşke yorum yapmadan önce haberi okusanız keşke.
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etyemez 5 yıl en beğenilen
havuzdan çıktıktan sonra saçları ıslak olması gerekirken yeni fön çekilmiş
yalana bak
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memo006 5 yıl
bana bağış yapsalar bunu bende üretirdim gayet kullanışsız bi ürün bunun yerine x-ray cıhazı gibi çerçevesel bi mekanızma yapsalar vücüdun her yerini kurutur en azından
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