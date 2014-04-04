Indiegogo'da destek arayan The Body Dryer ile banyo havluları tarihe karışıyor

Bakteri dolu ve çevreye zararlı olarak nitelendirilen banyo havlularının değiştirilmesi için Tyler Overk ile ekibi tarafından 2 yıllık çalışma sonunda hazırlanan The Body Dryer, hayata geçebilmek adına Kickstarter ile benzer yapıda çalışan Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.

Evler ile özellikle spor salonu ya da yüzme havuzu gibi halka açık noktalarda kullanılabilecek bir yapıda gelen ve dış görünüş itibariyle bir tartıyı andıran (Ticari sürümde tartı olarak da kullanılabilecek) The Body Dryer kurutma sistemi, üzerine çıkıldığı zaman hava (İsteğe bağlı sıcak ya da soğuk) üfleyerek vücut üzerinde kalan suyu atıyor ve böylece herhangi bir havlu kullanılmasına gerek bırakmayarak, özellikle bayanların saçlarını kurutabilme potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bütün kurutma sürecini 30 saniye içerisinde tamamlayabilen ürün, vücuttan akan suyu buharlaştırarak havayı da nemlendirebiliyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve seri üretime geçebilmek adına site üzerinde 50,000$ toplamayı hedefleyen The Body Dryer, bitimine daha 28 gün kala 30,000$ toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 150$ (50$ uluslararası kargo) bağış miktarıyla 2014 Eylül ayında elde edilebilen ürünü tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.cnet.com/news/body-dryer-air-dries-you-off-no-towel-necessary/?ttag=fbwp