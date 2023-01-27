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    Hintli battle royale oyunu Indus ön kayıtlara başlıyor

    Kendi işletim sistemini hazırlayan Hindistan bununla da yetinmeyerek kendi battle royale oyununu hazırlıyor. Indus battle royale oyunu Hint kültürüne odaklanacak. 
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    Indus battle royale Tam Boyutta Gör
    Hindistan ve Çin arasında yaşanan gerilim oyun dünyasını da yakından etkiliyor. Çinli firmalar tarafından dağıtımı yapılan PUBG ve BGMI oyunları yasaklanınca Hindistan da kendi oyununu geliştirdi.

    Indus nedir?

    Ülkenin en iddialı battle royale oyunu olarak gösterilen Indus biraz Apex Legends tadında bir tecrübe sunuyor. COVEN şirketi için çalışan bir paralı asker olarak Cosmium elementini ele geçirmeniz gerekiyor.

    Oyun Indo-Futurism denen bir temele dayanıyor. Yani Hint kültürü ve tarihini en iyi şekilde yansıtmayı amaçlıyor. İlk dönem tanıtım metinlerinde Black Panther konseptinin Afrika kültürüne yaptığı etkilerin örnek alındığı belirtiliyor.

    Oyunun ön kayıtları Android için başladı. iOS için önümüzdeki haftalarda başlayacak. Halen ön alfa sürecinde olduğu için geliştirmeler devam ediyor. Henüz ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indusgame.play

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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