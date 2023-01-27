Hintli battle royale oyunu Indus ön kayıtlara başlıyor

Indus nedir?
Ülkenin en iddialı battle royale oyunu olarak gösterilen Indus biraz Apex Legends tadında bir tecrübe sunuyor. COVEN şirketi için çalışan bir paralı asker olarak Cosmium elementini ele geçirmeniz gerekiyor.
Oyun Indo-Futurism denen bir temele dayanıyor. Yani Hint kültürü ve tarihini en iyi şekilde yansıtmayı amaçlıyor. İlk dönem tanıtım metinlerinde Black Panther konseptinin Afrika kültürüne yaptığı etkilerin örnek alındığı belirtiliyor.
Oyunun ön kayıtları Android için başladı. iOS için önümüzdeki haftalarda başlayacak. Halen ön alfa sürecinde olduğu için geliştirmeler devam ediyor. Henüz ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indusgame.playBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?