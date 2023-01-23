Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hindistan yeni bir Android işletim sistemi daha geliştiriyor

    BharOS adıyla geliştirilen Android çatalı güvenliğe odaklanan ara yüzü ve anlık güncellemeleri ile Hintli işletmelere önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor.    
    Oy Ver
    BharOS Tam Boyutta Gör
    Hafta sonunda rekabeti ve alternatif tercihleri arttırmak için IndOS adında yeni bir mobil deneyim geliştirmeye başlayan Hindistan’ın tek icraatı bu değil. Bu kez güvenlik ve sadeliğe odaklı yeni bir işletim sistemi daha geliyor.

    BharOS nedir?

    IndOS işletim sisteminin bir yeniden yapılanma mı yoksa ara yüz mü olacağı henüz netleşmedi ancak BharOS bir çatallanma olacak. Yani Android açık kaynak projesini temel alarak yeni bir işletim sistemi olarak geliştirilecek.

    BharOS rakiplerinden farklı olarak güvenliğe ve sadeliğe odaklanıyor. Ara yüzde ön yüklü gelen bir uygulama yok. Tercihler kullanıcıya bırakılmış. PASS adındaki özel bir uygulama mağazası mevcut ve işletmelere yönelik olan uygulamalar bizzat editörler tarafından kontrol ediliyor. Güncellemeler ise anında sunuluyor.

    Hangi Android sürümünü temel aldığı bilinmiyor ancak BharOS biraz daha kurumsal tarafı hedefliyor. Aslında Huawei HarmoyOS tarzında ancak son kullanıcıya sunulmayacak. IndOS ise son kullanıcı tarafını hedefliyor. Bu yeni projelerin yıl içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 19 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız