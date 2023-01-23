Hindistan yeni bir Android işletim sistemi daha geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Hafta sonunda rekabeti ve alternatif tercihleri arttırmak için IndOS adında yeni bir mobil deneyim geliştirmeye başlayan Hindistan’ın tek icraatı bu değil. Bu kez güvenlik ve sadeliğe odaklı yeni bir işletim sistemi daha geliyor.

BharOS nedir?

IndOS işletim sisteminin bir yeniden yapılanma mı yoksa ara yüz mü olacağı henüz netleşmedi ancak BharOS bir çatallanma olacak. Yani Android açık kaynak projesini temel alarak yeni bir işletim sistemi olarak geliştirilecek.

Android ve iOS ile rekabet edecek IndOS işletim sistemi geliyor 22 sa. önce eklendi

BharOS rakiplerinden farklı olarak güvenliğe ve sadeliğe odaklanıyor. Ara yüzde ön yüklü gelen bir uygulama yok. Tercihler kullanıcıya bırakılmış. PASS adındaki özel bir uygulama mağazası mevcut ve işletmelere yönelik olan uygulamalar bizzat editörler tarafından kontrol ediliyor. Güncellemeler ise anında sunuluyor.

Hangi Android sürümünü temel aldığı bilinmiyor ancak BharOS biraz daha kurumsal tarafı hedefliyor. Aslında Huawei HarmoyOS tarzında ancak son kullanıcıya sunulmayacak. IndOS ise son kullanıcı tarafını hedefliyor. Bu yeni projelerin yıl içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.

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