inFAMOUS inceleme videosu

Haber Editörü
Empire City'nin bir kahramana ihtiyacı var!
Platform: Playstation 3
Büyük bir patlama, kontrolden çıkan koca bir şehir ve bir kurye. Playstation 3’e özel aksiyon oyunu inFAMOUS bizleri karmaşanın tam ortasındaki bir süper kahraman yapıyor.[html]
http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm Paylaş Tweetle
takıldığın yerin ss'sini çek,yardım ederim sana.
şimdi aklıma gelmiyor.
o dediklerin savas kamyonu deilde savas otobusu oluyor patlatmak icinde ustune cikip arka kisimdaki jenaratore elektirik veriyorsun patliyolar
prototype da super kaos goruntusu kotu her oyun gibi
İnsanın PS3 alası geliyor.
Yaw prototype çok rezil bir oyun.Infamouse çok daha güzel bir oyun.Hiç bulaşma proya.Çok kötü...Infamouse'ın yanında ismi bile anılmaz...