inFAMOUS inceleme videosu

Empire City'nin bir kahramana ihtiyacı var!

Platform: Playstation 3

Büyük bir patlama, kontrolden çıkan koca bir şehir ve bir kurye. Playstation 3’e özel aksiyon oyunu inFAMOUS bizleri karmaşanın tam ortasındaki bir süper kahraman yapıyor.

http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm

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