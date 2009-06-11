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inFAMOUS inceleme videosu

9 yıl
112,4b
1
Diğer
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Empire City'nin bir kahramana ihtiyacı var!

Platform: Playstation 3

Büyük bir patlama, kontrolden çıkan koca bir şehir ve bir kurye. Playstation 3’e özel aksiyon oyunu inFAMOUS bizleri karmaşanın tam ortasındaki bir süper kahraman yapıyor.

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[/html]
http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mezzi 4 yıl
çok güzel olmuş
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar infamousu oynayan arkadaşlar lütfen bi görevde takıldım yardımcı olun 4 savaş kamyonları var üstüne çıkıp elektrik alıyorum durmuyor elektrik veriyorum patlamıyor Pls
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Belluschi_16 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar infamousu oynayan arkadaşlar lütfen bi görevde takıldım yardımcı olun 4 savaş kamyonları var üstüne çıkıp elektrik alıyorum durmuyor elektrik veriyorum patlamıyor Pls


takıldığın yerin ss'sini çek,yardım ederim sana.
şimdi aklıma gelmiyor.
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keos61 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar infamousu oynayan arkadaşlar lütfen bi görevde takıldım yardımcı olun 4 savaş kamyonları var üstüne çıkıp elektrik alıyorum durmuyor elektrik veriyorum patlamıyor Pls



o dediklerin savas kamyonu deilde savas otobusu oluyor patlatmak icinde ustune cikip arka kisimdaki jenaratore elektirik veriyorsun patliyolar
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DH Misafiri 9 yıl
Ya prototype la infamous arasında secim yapmam acilen lzm yarın akşama aliorum
prototype da super kaos goruntusu kotu her oyun gibi
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laserion 9 yıl
Prototype'i eleştiren arkadaşlar buna da oyunmu diyorsunuz ben şahsen izlerken bile sıkıldım Prototype baştan sona Aksiyon her oyun gibi Prototype'in de kötü yanları var fakat inFamous'dan kat vekat güzel bir oyun çıkarmış adamlar incelemesini en kısa zamanda bekliyoruz.
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devcitybg 9 yıl
Teşekkürler .
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Cliff -Lee- Burton 9 yıl
genel olarak 9 veriyorum dedikten sonra 8.8 mi veriyorum dedi bana mı ole geldi
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Titus Pullo 9 yıl
teşekkürler, video incelemesi harika olmuş. Oyunu epey sevdim indirip test etmem lazım^^ Lakin şunu söylemeden geçemiyecem Video'nun son 30 saniyesi diğer 7'dakikaya bedel.
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selman1435 9 yıl
elinize sağlık gerçekten çok güzel bir inceleme olmuş.Bende bekliyodum bu oyunun incelemesini iyi oldu.emeğinize sağlık.BU ARADA O LENOVO REKLAMI YOKTU GÖZÜMDEN KAÇMADI:D
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After_Dark 9 yıl
Güzel bir İnceleme olmuş elinize sağlık:)
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Tremonster 9 yıl
Güzel bir inceleme olmuş. Ancak sizden bir ricam var. Lütfen en kısa zamanda Prototype incelemesi de yapın(PS3 için) Çünkü bu 2 oyunun arasında karar veremeyen insanlar var(benim gibi).
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EhrimeN 9 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş, teşekkürler.
İnsanın PS3 alası geliyor.
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Awesome 9 yıl
Süper bir oyun bence. En kısa zamanda PS3 e alıcam.
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GT_55 9 yıl

Orjinalden alıntı: naruron

Güzel bir inceleme olmuş. Ancak sizden bir ricam var. Lütfen en kısa zamanda Prototype incelemesi de yapın(PS3 için) Çünkü bu 2 oyunun arasında karar veremeyen insanlar var(benim gibi).

Yaw prototype çok rezil bir oyun.Infamouse çok daha güzel bir oyun.Hiç bulaşma proya.Çok kötü...Infamouse'ın yanında ismi bile anılmaz...
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Toruk Macto 9 yıl
Elinize saglik.
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nGo 9 yıl
Harika, ellerinize sağlık
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Öz... 9 yıl
düşmanlar çok kötü görünüyor. sanki bir tarikatın üyeleri gibi... düşmanlarda normal tipler olsa alırdım ama sırf bu durum yüzünden oyun bana çok antipatik geliyor. bu oyunu ya hiç almam yada shoptoda 19.95 sterline düşünce alırım
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