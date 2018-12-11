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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi

iOS platformunun bol ödüllü kılıç sallama serisi Infinity Blade rafa kalkıyor. Epic Games yoğunluktan dolayı seri ile ilgilenemiyor ve App Store platformundan kaldırma kararı aldı.
5 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem iPhone lansmanlarının merakla beklenen duyurularından birisi olan Infinity Blade oyun serisi yolun sonuna geldi. Epic Games, bol ödüllü Infinity Blade serisini geliştirmeyi bıraktığını duyurdu.

Mağazadan kaldırıldı

Son dönemin oyun dünyasından en çok konuşulan yapımcılarından birisi şüphesiz Epic Games. Fortnite oyunu bir milyar dolar barajını geçen ve iki milyar dolar sınırına yürüyen ünlü stüdyo haliyle ağırlığı da bu projeye veriyor.

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Bir süre önce Paragon adındaki PvP oyununu ve Unreal Tournament projesini iptal eden Epic Games mobil dünyanın sevilen serisini de iptal etti. Tüm Infinity Blade oyunları App Store platformundan kaldırılmış durumda. Ayrıca oyun içerisindeki eşya satışı da durduruldu.

Epic Games yoğunluk nedeniyle seriye yeterli ilgiyi gösteremediklerini ve bunun bir dezavantaja dönüşmesini istemediklerini açıkladı. Oyunculara teşekkür olarak Infinity Blade Stickers uygulaması ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.

Epic Games ayrıca yakın zamanda Fortnite içerisinde bir Infinity Blade etkinliği de düzenleyecek ve serinin ünlü kılıcını kullanma fırsatı verecek. Hali hazırda seriyi indirmiş olanlar bu durumda oynamaya devam edebilecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Infinity-Blade-games-App-Store-removed_id111832 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
***Leopard*** 5 ay
Niye yaptıklarını anlamayan var hala.
Apple OpenGL desteğini sona erdirdi , ilerleyen dönemde ise tamamen kaldıracak. Epic ya oyun için Metal API üzerinde tekrar bir renderer oluşturarak güncelleyecekti ki para ve zaman kaybı veya ilerde oluşacak oyun çalışmıyor yorumlarının önüne geçmek için kaldıracaktı.
Yani yeni kullanıcılarda sıkıntı oluşmasındansa kaldırma yoluna gitmişler.
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Cute Hentai 5 ay
Bu duruma "Para tatlı geldi" diyoruz.
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Emre.isikgoz 5 ay
garip,
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Akbaba89 5 ay
Niye kaldırıyorsunuz oyunları onu anlamadım?
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yorumculuklar 5 ay
Oyuna desteği kes tamam da mağazadan kaldırmak nedir ya. Bu resmen oyun oynayacaksan Fortnite oyna demektir... Neyse oyunlar büyük ihtimalle daha önce indirdiyseniz satın alma geçmişinizde duruyordur.
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TearsForFears 5 ay
İnfinity blade i kaldırırken fortnite a blade eklemişler. Tps shooter oyununa bildiğin kılıç eklemişler ve kılıcı alan 3-4 kişiye kafa tutacak kadar güçleniyor. Epic her yerden elini ayağını çekti yakında fortnite böyle dandik güncellemeler alırsa oyuncu sayısı düşüşe geçer. Ama akıllılık edip mağaza açtılar. Valve steam gibi yattıkları yerden para basacaklar.
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TheNewAtilla 5 ay
Sadece fortnite ile nereye kadar gidebilirsin epic efendi
En azından ufak stüdyoları fonlayında fortnite dışında oyunda oynayalım.
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esmerbuyucu 5 ay
Fortnite'dan sonra şaşırdılar. Neyse ki satın alınanlardan indirilebiliyor...
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