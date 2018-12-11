Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi

Bir dönem iPhone lansmanlarının merakla beklenen duyurularından birisi olan Infinity Blade oyun serisi yolun sonuna geldi. Epic Games, bol ödüllü Infinity Blade serisini geliştirmeyi bıraktığını duyurdu.

Mağazadan kaldırıldı

Son dönemin oyun dünyasından en çok konuşulan yapımcılarından birisi şüphesiz Epic Games. Fortnite oyunu bir milyar dolar barajını geçen ve iki milyar dolar sınırına yürüyen ünlü stüdyo haliyle ağırlığı da bu projeye veriyor.

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Bir süre önce Paragon adındaki PvP oyununu ve Unreal Tournament projesini iptal eden Epic Games mobil dünyanın sevilen serisini de iptal etti. Tüm Infinity Blade oyunları App Store platformundan kaldırılmış durumda. Ayrıca oyun içerisindeki eşya satışı da durduruldu.

Epic Games yoğunluk nedeniyle seriye yeterli ilgiyi gösteremediklerini ve bunun bir dezavantaja dönüşmesini istemediklerini açıkladı. Oyunculara teşekkür olarak Infinity Blade Stickers uygulaması ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.

Epic Games ayrıca yakın zamanda Fortnite içerisinde bir Infinity Blade etkinliği de düzenleyecek ve serinin ünlü kılıcını kullanma fırsatı verecek. Hali hazırda seriyi indirmiş olanlar bu durumda oynamaya devam edebilecek.