Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor

Sinema ve televizyon dünyasının eskimeyen ismi Star Trek yeni yapımlara konu olmaya devam ediyor. Mobil platformlar için yayınlanan Star Trek Fleet Command galaksiler arasında gerçek zamanlı bir mücadeleyi getiriyor.

Star Trek Fleet Command neler sunuyor?

Star Trek Fleet Command, 3 boyutlu aksiyon yapımlarından ziyade Dark Orbit benzeri tepeden yönetilen bir strateji ve savaş oyunu olarak kendisini gösteriyor. En iyi filonuzu ve kaptanlarınızı alarak galaksiler arası denge kurmaya çalışıyorsunuz.

Oyuna ilk geminizi alarak başlıyorsunuz ve gerek kendi galaksinizde gerekse de diğer galaksilerde yeni gezegenler keşfederek düşman unsurları etkisiz hale getiriyorsunuz. Savaşın yanında diplomasi de bilinmeyen unsurlara karşı kullanılabiliyor.

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Federasyon, Klingon ve Romulan ırklarından filolar oluşturabilirken Enterprise, Romulan Warbird ve Klingon Bird gemilerini de ilerleyen bölümlerde kullanabiliyorsunuz. Filoların etkisi başına Kirk, Spock ve Nero gibi kaptanlar koymanıza bağlı oluyor.

Oyunda kendi filonuzla çeşitli galaksilere gidiyor ve bilinmeyen unsurlarla mücadele ediyorsunuz. Dilerseniz klanlara katılarak zorlu görevlere birlikte gidiyorsunuz. Veya PvP tarzında oyuncularla kapışabiliyorsunuz.

Yaptığınız mücadelelerde elde ettiğiniz paralar ve bileşenler gemilerinizi güçlendirmek için kullanılıyor. Ayrıca hediye sandıklarından yeni karakterler ve mevcut karakterler için seviye yükseltme kartları çıkıyor.

Yine arka planda kendinize ait bir üs kuruyorsunuz. Gemilerinize entegre ettiğiniz teknolojiler ve bileşenler inşa ettiğiniz fabrikalar tarafından üretiliyor veya güçlendiriliyor.

Sunucuların oldukça kalabalık olduğu gözlemlenen Star Trek Fleet Command oyunu biraz daha türün meraklılarına hitap ediyor diyebiliriz. Aksiyon ve hareketlilik bekleyenler bir süre sonra sıkılabilir.

Star Trek Fleet Command: Google Play II App Store