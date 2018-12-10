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Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor

Star Trek efsanesinden hoşlananlar için yeni bir oyun indirmeye sunuldu. Star Trek Fleet Command oyunu Dark Orbit tarzında gerçek zamanlı galaksi mücadelelerini getiriyor.
5 ay
6,5b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema ve televizyon dünyasının eskimeyen ismi Star Trek yeni yapımlara konu olmaya devam ediyor. Mobil platformlar için yayınlanan Star Trek Fleet Command galaksiler arasında gerçek zamanlı bir mücadeleyi getiriyor.

Star Trek Fleet Command neler sunuyor?

Star Trek Fleet Command, 3 boyutlu aksiyon yapımlarından ziyade Dark Orbit benzeri tepeden yönetilen bir strateji ve savaş oyunu olarak kendisini gösteriyor. En iyi filonuzu ve kaptanlarınızı alarak galaksiler arası denge kurmaya çalışıyorsunuz.

Oyuna ilk geminizi alarak başlıyorsunuz ve gerek kendi galaksinizde gerekse de diğer galaksilerde yeni gezegenler keşfederek düşman unsurları etkisiz hale getiriyorsunuz. Savaşın yanında diplomasi de bilinmeyen unsurlara karşı kullanılabiliyor.

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Federasyon, Klingon ve Romulan ırklarından filolar oluşturabilirken Enterprise, Romulan Warbird ve Klingon Bird gemilerini de ilerleyen bölümlerde kullanabiliyorsunuz. Filoların etkisi başına Kirk, Spock ve Nero gibi kaptanlar koymanıza bağlı oluyor.

Oyunda kendi filonuzla çeşitli galaksilere gidiyor ve bilinmeyen unsurlarla mücadele ediyorsunuz. Dilerseniz klanlara katılarak zorlu görevlere birlikte gidiyorsunuz. Veya PvP tarzında oyuncularla kapışabiliyorsunuz.

Yaptığınız mücadelelerde elde ettiğiniz paralar ve bileşenler gemilerinizi güçlendirmek için kullanılıyor. Ayrıca hediye sandıklarından yeni karakterler ve mevcut karakterler için seviye yükseltme kartları çıkıyor.

Yine arka planda kendinize ait bir üs kuruyorsunuz. Gemilerinize entegre ettiğiniz teknolojiler ve bileşenler inşa ettiğiniz fabrikalar tarafından üretiliyor veya güçlendiriliyor.

Sunucuların oldukça kalabalık olduğu gözlemlenen Star Trek Fleet Command oyunu biraz daha türün meraklılarına hitap ediyor diyebiliriz. Aksiyon ve hareketlilik bekleyenler bir süre sonra sıkılabilir.

Star Trek Fleet Command: Google Play II App Store

 

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Fashionality 5 ay
oyun ici satin alimlarin oldugu, sozde bedava cop...
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cellat87 5 ay
1hafta oldu başlayalı ve sıkıldım bırakmak uzereyim. Oyun pay to win adamlar almış gitmiş oynun oynatmıyorlar
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SEO-Uzmanı 5 ay
yıldızları aşabilecek teknolojiye ulaşmış medeniyetler ;
maddeyi yeniden şekillendire bilecek teknolojiye ulaşmış anlamına taşırlar !
bu açıdan kaynak sömürgesi için uzayda sömürgeleştirecek evrimleşmemiş alt gezegen seviyeleri aramazlar ! anca yıldızlar arası geçiş teknolojisine yeni geçmiş ama eski sömürgecilik düzeninden kurtulamamış yani yıldızlar arası nizamı boza bilecek olanlarla sürtüşme yaşaya bilirler !
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serafon 5 ay
Mobil oyunlarda maksimum para kazanabilme mekanizmasını kurmaya çalışmaları oyunların zevkini yok ediyor. Oyun içi satın almayı kim icat ettiyse oyun zevkinin içine etti. O yüzden bütün oyunlar maskeleri farklı olsa da birbirine benziyor. Bir kere satın alma ve ek paket mantığında, sadece oyuna odaklanıyordu hem yapımcı hem oyuncu ve her şey daha güzeldi.
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