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    Infinix Note 40s lansman öncesi resmi web sitesinde görüntülendi

    Infinix, Note 40s adlı başka bir telefonunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Note 40'larla ilgili detaylı özellikler ise Infinix'in resmi web sitesinde kullanıcılarla paylaşıldı.
    Infinix Note 40s lansman öncesi resmi web sitesinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Beklendiği gibi Note 40s aynı serinin diğer modellerine benzer özelliklere sahip olacak. FHD çözünürlük, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir AMOLED panele sahip ve yanlara doğru kavisli bir görünümle karşımıza çıkıyor.

    Infinix Note 40s serisinin özellikleri belli oldu

    Kamera bölümü de Pro+ ile aynı görünüyor çünkü iki model de 108MP f/1.9 ana kamera ve 2MP makro lens özelliklerine sahip. Ön tarafta 32MP f/2,2 selfie ünitesi bulunuyor. Tüm donanım, Pro+'ın sunduğundan daha fazla olan 5.000 mAh pil ile çalışacak. Ancak Plus'ın desteklediği hızlı 100W'ın aksine şarj hızı yalnızca 33W ile sınırlı olacak.

    Diğer dikkat çekici özellikler arasında Infinix'in Active Halo Tasarım adını verdiği arka taraftaki gizli LED aydınlatma, sıçramalara ve toza karşı giriş koruması, JBL ayarlı stereo hoparlörler sayılabilir.

    Ayrıca cihaz 20W'a kadar kablosuz şarjı desteklerken MagPad kablosuz şarj cihazını kullanmanıza olanak tanıyan bir MagKit kılıfı da yer alıyor. Bu özellik bu fiyat aralığında nadir bulunan bir özellik olabilir. Stok durumu ve fiyatlandırmayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Infinix Note 40s lansman öncesi resmi web sitesinde görüntülendi Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 6 saat önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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