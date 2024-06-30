Tam Boyutta Gör Beklendiği gibi Note 40s aynı serinin diğer modellerine benzer özelliklere sahip olacak. FHD çözünürlük, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir AMOLED panele sahip ve yanlara doğru kavisli bir görünümle karşımıza çıkıyor.

Infinix Note 40s serisinin özellikleri belli oldu

Kamera bölümü de Pro+ ile aynı görünüyor çünkü iki model de 108MP f/1.9 ana kamera ve 2MP makro lens özelliklerine sahip. Ön tarafta 32MP f/2,2 selfie ünitesi bulunuyor. Tüm donanım, Pro+'ın sunduğundan daha fazla olan 5.000 mAh pil ile çalışacak. Ancak Plus'ın desteklediği hızlı 100W'ın aksine şarj hızı yalnızca 33W ile sınırlı olacak.

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Diğer dikkat çekici özellikler arasında Infinix'in Active Halo Tasarım adını verdiği arka taraftaki gizli LED aydınlatma, sıçramalara ve toza karşı giriş koruması, JBL ayarlı stereo hoparlörler sayılabilir.

Ayrıca cihaz 20W'a kadar kablosuz şarjı desteklerken MagPad kablosuz şarj cihazını kullanmanıza olanak tanıyan bir MagKit kılıfı da yer alıyor. Bu özellik bu fiyat aralığında nadir bulunan bir özellik olabilir. Stok durumu ve fiyatlandırmayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Infinix Note 40s lansman öncesi resmi web sitesinde görüntülendi