Infinix Note 40s lansman öncesi resmi web sitesinde görüntülendi

Infinix Note 40s serisinin özellikleri belli oldu
Kamera bölümü de Pro+ ile aynı görünüyor çünkü iki model de 108MP f/1.9 ana kamera ve 2MP makro lens özelliklerine sahip. Ön tarafta 32MP f/2,2 selfie ünitesi bulunuyor. Tüm donanım, Pro+'ın sunduğundan daha fazla olan 5.000 mAh pil ile çalışacak. Ancak Plus'ın desteklediği hızlı 100W'ın aksine şarj hızı yalnızca 33W ile sınırlı olacak.
Diğer dikkat çekici özellikler arasında Infinix'in Active Halo Tasarım adını verdiği arka taraftaki gizli LED aydınlatma, sıçramalara ve toza karşı giriş koruması, JBL ayarlı stereo hoparlörler sayılabilir.
Ayrıca cihaz 20W'a kadar kablosuz şarjı desteklerken MagPad kablosuz şarj cihazını kullanmanıza olanak tanıyan bir MagKit kılıfı da yer alıyor. Bu özellik bu fiyat aralığında nadir bulunan bir özellik olabilir. Stok durumu ve fiyatlandırmayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.