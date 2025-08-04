Samsung Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 FE modelini yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor. Cihazın daha önce neredeyse tüm teknik detayları sızdırılmıştı. Şimdi ise tasarımı ve renk seçenekleri netleşti. Peki uygun fiyatlı amiral gemisi olacak Galaxy S25 FE'den neler bekliyoruz? İşte öne çıkan detaylar...

Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı

Sızdırılan detaylara göre Galaxy S25 FE, Buz Mavisi, Lacivert, Jet Siyah ve Beyaz olmak üzere dört farklı renkle satışa çıkacak. Bu tonlar, ilk kez NieuweMobiel.NL tarafından görseller eşliğinde paylaşıldı. Jet Siyah modelinin bir fotoğrafı daha önce WPC'den sızdırılmış olsa da düşük ışık nedeniyle net seçilemiyordu.

Tasarım tarafında Galaxy S25 FE, 161,3 x 76,6 x 7,4 mm ölçüleriyle daha ince ve daha kompakt bir yapı sunacak. Ağırlığın 190 grama düşmesi, önceki modelden 23 gram daha hafif olması anlamına geliyor.

Galaxy S25 FE beklenen özellikler

S25 FE'nin ön yüzünde Gorilla Glass Victus camla korunan 6,7 inç boyutunda LTPO AMOLED ekran bulunacak. Full HD+ çözünürlükteki bu panel, 1-120Hz değişken tazeleme oranı ve 1.900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Performans tarafında 8 GB RAM ve Exynos 2400 yonga setiyle geliyor. Depolama seçeneklerinin 128 GB, 256 GB ve bazı pazarlarda 512 GB’a kadar uzanması bekleniyor.

Telefonun arka yüzeyinde ise 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırma sunan üçlü kurulum bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası bulunuyor. Batarya kapasitesi 4.900 mAh’den 4.500 mAh’ye çekilmiş olsa da 45W hızlı kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği korunuyor. Yazılım tarafında cihazın Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 FE yakında geliyor: İşte beklenen özellikler 2 gün önce eklendi

Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Geçmiş yıllarda Ekim ayında piyasaya çıkan Fan Edition modelleri, bu yıl daha erken bir lansman takvimine taşınıyor. Son raporlara göre yeni FE modeli, Galaxy Tab S10 Lite modeli ile birlikte tanıtılacak.

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Samsung Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı İşte görüntüler

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