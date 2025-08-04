Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı İşte görüntüler

    Galaxy S25 FE, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Daha kompakt tasarımı, Exynos 2400 yonga seti ve geliştirilmiş kameralarıyla yakın zamanda tanıtılacak. İşte detaylar...

    Samsung Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 FE modelini yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor. Cihazın daha önce neredeyse tüm teknik detayları sızdırılmıştı. Şimdi ise tasarımı ve renk seçenekleri netleşti. Peki uygun fiyatlı amiral gemisi olacak Galaxy S25 FE'den neler bekliyoruz? İşte öne çıkan detaylar...

    Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı

    Sızdırılan detaylara göre Galaxy S25 FE, Buz Mavisi, Lacivert, Jet Siyah ve Beyaz olmak üzere dört farklı renkle satışa çıkacak. Bu tonlar, ilk kez NieuweMobiel.NL tarafından görseller eşliğinde paylaşıldı. Jet Siyah modelinin bir fotoğrafı daha önce WPC'den sızdırılmış olsa da düşük ışık nedeniyle net seçilemiyordu.

    Samsung Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı İşte görüntüler
    Tasarım tarafında Galaxy S25 FE, 161,3 x 76,6 x 7,4 mm ölçüleriyle daha ince ve daha kompakt bir yapı sunacak. Ağırlığın 190 grama düşmesi, önceki modelden 23 gram daha hafif olması anlamına geliyor. 

    Galaxy S25 FE beklenen özellikler

    S25 FE'nin ön yüzünde Gorilla Glass Victus camla korunan 6,7 inç boyutunda LTPO AMOLED ekran bulunacak. Full HD+ çözünürlükteki bu panel, 1-120Hz değişken tazeleme oranı ve 1.900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Performans tarafında 8 GB RAM ve Exynos 2400 yonga setiyle geliyor. Depolama seçeneklerinin 128 GB, 256 GB ve bazı pazarlarda 512 GB’a kadar uzanması bekleniyor. 

    Telefonun arka yüzeyinde ise 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırma sunan üçlü kurulum bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası bulunuyor. Batarya kapasitesi 4.900 mAh’den 4.500 mAh’ye çekilmiş olsa da 45W hızlı kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği korunuyor. Yazılım tarafında cihazın Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkması bekleniyor.

    Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Geçmiş yıllarda Ekim ayında piyasaya çıkan Fan Edition modelleri, bu yıl daha erken bir lansman takvimine taşınıyor. Son raporlara göre yeni FE modeli, Galaxy Tab S10 Lite modeli ile birlikte tanıtılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mu online açık hat eminevim araba fiat punto 1.4 benzinli hangi yağ kullanılır ayağa cam batması tehlikelimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO Reno A3
    OPPO Reno A3
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum