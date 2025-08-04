Samsung Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı İşte görüntüler

Galaxy S25 FE renk seçenekleri sızdırıldı
Sızdırılan detaylara göre Galaxy S25 FE, Buz Mavisi, Lacivert, Jet Siyah ve Beyaz olmak üzere dört farklı renkle satışa çıkacak. Bu tonlar, ilk kez NieuweMobiel.NL tarafından görseller eşliğinde paylaşıldı. Jet Siyah modelinin bir fotoğrafı daha önce WPC'den sızdırılmış olsa da düşük ışık nedeniyle net seçilemiyordu.
Galaxy S25 FE beklenen özellikler
S25 FE'nin ön yüzünde Gorilla Glass Victus camla korunan 6,7 inç boyutunda LTPO AMOLED ekran bulunacak. Full HD+ çözünürlükteki bu panel, 1-120Hz değişken tazeleme oranı ve 1.900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Performans tarafında 8 GB RAM ve Exynos 2400 yonga setiyle geliyor. Depolama seçeneklerinin 128 GB, 256 GB ve bazı pazarlarda 512 GB’a kadar uzanması bekleniyor.
Telefonun arka yüzeyinde ise 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırma sunan üçlü kurulum bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası bulunuyor. Batarya kapasitesi 4.900 mAh’den 4.500 mAh’ye çekilmiş olsa da 45W hızlı kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği korunuyor. Yazılım tarafında cihazın Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkması bekleniyor.
Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Geçmiş yıllarda Ekim ayında piyasaya çıkan Fan Edition modelleri, bu yıl daha erken bir lansman takvimine taşınıyor. Son raporlara göre yeni FE modeli, Galaxy Tab S10 Lite modeli ile birlikte tanıtılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: