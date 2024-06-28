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    NBTC sertifikası alan Xiaomi 14T Pro'nun lansmanı yaklaşıyor

    Camera FV-5 ve Tayland'ın NBTC sertifikasyon veritabanında görüntülenen Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun çok yakın bir tarihte resmi tanıtımının yapılması bekleniyor.
    NBTC sertifikası alan Xiaomi 14T Pro'nun lansmanı yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 14T serisinin lansmanına hazırlanıyor. Tayland'ın NBTC sertifikasyon veritabanında Xiaomi 14T Pro'nun küresel versiyonunun yakın zamanda görülmesi yakında çıkacak telefonun teknik özelliklerine de ışık tutuyor.

    Xiaomi 14T Pro NBTC sertifikasını aldı

    Yaklaşan Xiaomi akıllı telefonu, 2407FPN8EG model numarasıyla NBTC sertifikasını aldı. Sertifika, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunu Xiaomi 14T Pro adıyla piyasaya süreceğini doğruluyor. Ayrıca Xiaomi, GSM, WCDMA, LTE ve NR bağlantısı desteği de sunacak.

    Aynı model koduna sahip akıllı telefon, Camera FV-5'in veritabanında birincil ve selfie kamerasının özellikleriyle birlikte listeleniyor. Birincil kameranın çözünürlüğünün 12,6 MP olduğu belirtiliyor ancak bunun piksel gruplaması nedeniyle olabileceği ve gerçek çözünürlüğün 50 MP olabileceği belirtiliyor.

    Selfie kamerası ise 8,1 MP çözünürlüğe sahip olacak. Yaklaşan 14T Pro'nun, 4nm işlemle üretilen MediaTek Dimensity 9300 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca yeni cihazın 1.5K 144Hz ekran, 5.500 mAh pil ve 120W şarj ile geleceği söylenen Redmi K70 Ultra'nın bir versiyonu olduğu iddia ediliyor.

    NBTC sertifikası alan Xiaomi 14T Pro'nun lansmanı yaklaşıyor Tam Boyutta Gör

    14T Pro'nun ayrıca IP68 derecesine sahip olduğu ve 50MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üç arka kameraya sahip olduğu söyleniyor. Yaklaşan Xiaomi 14T serisi akıllı telefonlar, kablosuz şarj desteğiyle piyasaya çıkacak T serisi akıllı telefonlar olacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/06/27/xiaomi-14t-launch-imminent-spotted-on-nbtc-and-camera-fv-5-database/ https://www.gsmarena.com/xiaomi_14t_pro_nbtc_camera_specs-news-63463.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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