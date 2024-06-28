Tam Boyutta Gör Xiaomi, Xiaomi 14T serisinin lansmanına hazırlanıyor. Tayland'ın NBTC sertifikasyon veritabanında Xiaomi 14T Pro'nun küresel versiyonunun yakın zamanda görülmesi yakında çıkacak telefonun teknik özelliklerine de ışık tutuyor.

Xiaomi 14T Pro NBTC sertifikasını aldı

Yaklaşan Xiaomi akıllı telefonu, 2407FPN8EG model numarasıyla NBTC sertifikasını aldı. Sertifika, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunu Xiaomi 14T Pro adıyla piyasaya süreceğini doğruluyor. Ayrıca Xiaomi, GSM, WCDMA, LTE ve NR bağlantısı desteği de sunacak.

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Aynı model koduna sahip akıllı telefon, Camera FV-5'in veritabanında birincil ve selfie kamerasının özellikleriyle birlikte listeleniyor. Birincil kameranın çözünürlüğünün 12,6 MP olduğu belirtiliyor ancak bunun piksel gruplaması nedeniyle olabileceği ve gerçek çözünürlüğün 50 MP olabileceği belirtiliyor.

Selfie kamerası ise 8,1 MP çözünürlüğe sahip olacak. Yaklaşan 14T Pro'nun, 4nm işlemle üretilen MediaTek Dimensity 9300 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca yeni cihazın 1.5K 144Hz ekran, 5.500 mAh pil ve 120W şarj ile geleceği söylenen Redmi K70 Ultra'nın bir versiyonu olduğu iddia ediliyor.

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14T Pro'nun ayrıca IP68 derecesine sahip olduğu ve 50MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üç arka kameraya sahip olduğu söyleniyor. Yaklaşan Xiaomi 14T serisi akıllı telefonlar, kablosuz şarj desteğiyle piyasaya çıkacak T serisi akıllı telefonlar olacak.

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NBTC sertifikası alan Xiaomi 14T Pro'nun lansmanı yaklaşıyor