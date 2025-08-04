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    One UI 8 güncellemesi yayılıyor: Hangi modeller sırada?

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini genişletiyor. Amiral gemilerinden giriş segmentine kadar birçok Galaxy cihaz test sürecine dahil edildi. İşte güncelleme alacak modeller...

    One UI 8 güncellemesi yayılıyor: Hangi modeller sırada? Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki haftalarda One UI 8.0 güncellemesini uyumlu Galaxy telefon ve cihazlara gönderecek. Bu süreçte halihazırda devam eden beta testlerinin ise sonlanması bekleniyor. Son olarak One UI 8.0 ile test edilen Galaxy cihazların listesi paylaşıldı. Peki yeni güncelleme hangi modellere geliyor? 

    Samsung One UI 8 güncellemesi alacak modeller 

    Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi, Galaxy S25, S24, S23 ve S22 serilerinden Galaxy Z Fold ve Flip modellerine, Galaxy A serisinden M ve F serilerine kadar uzanan çok sayıda cihaz test sürecine alındı. Ayrıca Tab S10 ve Tab S9 tablet serileri de bu güncellemeden yararlanacak cihazlar arasında.

    Test sürecinde yer alan cihazlar arasında yalnızca Galaxy S25 serisi için genel beta programı başlatılmış durumda. Diğer tüm modellerde testler şirket içi sunucular üzerinde yürütülüyor. Bu da söz konusu modellerin kararlı sürüme doğrudan geçme ihtimalini akla getiriyor.

    Kaçıranlar için Samsung'un yazılım dağıtım stratejisi bu yıl önemli ölçüde hız kazanmış durumda. Şirket, One UI 8 güncellemesini Temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Fold7 ve Flip7 ile başlatmış, kısa sürede orta segment modelleri de test sürecine dahil etmişti. Şimdi ise liste neredeyse tüm yeni nesil Galaxy cihazları kapsayacak şekilde genişlemiş durumda.

    Beklenen kararlı güncelleme için henüz kesin bir dağıtım takvimi paylaşılmış değil. Ancak Samsung, One UI 8’in bu yaz içinde eski modellere de ulaşacağını doğruladı. Buna göre kararlı sürüm dağıtımının Ağustos ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Güncelleme testine alınan Galaxy cihazlar şu şekilde:

    • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
    • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
    • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
    • Galaxy A56, A55, A54, A53
    • Galaxy A36, A35, A34, A33
    • Galaxy M36, M35
    • Galaxy F34, F15
    • Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra
    • Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

    One UI 8.0 yenilikler

    Yeni One UI 8 arayüzü, yapay zekâ odaklı özelliklerin yanı sıra daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi getiriyor. Canlı animasyonlar, güncellenmiş Circle to Search entegrasyonu, geliştirilmiş Live Translate ve esnek DeX arayüzü gibi özelliklerle cihazların yazılımsal kabiliyetleri artırılmış olacak. Ayrıca Samsung Notes ve Takvim ile daha gelişmiş Rutinler entegrasyonu ve Knox Vault güvenlik altyapısında önemli iyileştirmeler bulunuyor.

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