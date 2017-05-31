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İngiliz araştırmacılara göre kahve içmek kanser riskini azaltıyor

26 araştırmadan toplanan verileri inceleyen İngiliz bilim insanlarına göre düzenli olarak kahve içmek kanser riskini azaltıyor. Kahve özellikle karaciğer kanserine karşı oldukça etkili bir silah.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Birleşik Krallık'ta bulunan Southampton ve Edinburgh üniversitelerinde görevli bilim insanları, kahve tüketimi ile kanser arasında ilginç bir bağlantı keşfetti. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, tüketilen kahve miktarı arttıkça hepatosellüler karsinom (en sık rastlanan karaciğer kanseri) riski azalıyor.
Toplamda 2.25 milyondan fazla kişinin katıldığı 26 araştırmadan toplanan verileri inceleyen araştırmacılara göre hepatosellüler karsinom riski; günde bir fincan kahve içen insanlarda yüzde 20, günde iki fincan kahve içenlerde yüzde 35, günde 3 fincan kahve içenlerde ise yüzde 50 azalıyor. Bu araştırmaya göre kafeinsiz kahve içmek de kanser riskini azaltıyor ancak kafeinsiz kahvenin hangi oranlarda etkili olduğu henüz belirlenmiş değil.
Southampton Üniversitesi'nden Dr. Oliver Kennedy, The Guardian'a verdiği röportajda kahvenin sağlık için oldukça faydalı olduğuna dikkat çekti. Kahve birçok konuda sağlığa faydalı olduğunu söyleyen Dr. Kennedy, araştırmaları ile birlikte kahvenin karaciğer kanseri riskini azalttığının da anlaşıldığını ifade etti.
Araştırmacılara göre kronik karaciğer hastalarının düzenli kahve tüketimini alışkanlık haline getirmesi son derece faydalı olabilir. Ayrıca diğer insanlar da düzenli olarak kahve içerek karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilirler. Üstelik kafeinsiz kahvenin de benzer bir etki yaratması, sağlık sorunları nedeniyle kafeinden uzak duran insanların da bu alışkanlığı kazanmasını mümkün hale getiriyor.

https://futurism.com/scientists-just-found-a-new-weapon-that-can-combat-cancer-coffee/ Yorum Yaz
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Prof. Dr. 2 yıl en beğenilen
Bu tarz araştırmalarda katılımcıların kanser hastası olup olmadığına bakılıyor, bir de direkt kahve tüketimleri soruluyor.
Ama yeterli değil bu. Kahvenin içindeki hangi maddenin buna sebep olduğu biyokimyasal olarak kanıtlanmalı, üstüne üstlük bu maddenin hangi fizyolojik mekanizmaya etki ettiği deneylerle kanıtlanmalı, öyküsü gün yüzüne çıkarılmalı. Bunlar olmadıkça bu araştırmalar sadece spekülatif kalıyor.
Bu tarz araştırmalarda katılımcıların kanser hastası olup olmadığına bakılıyor, bir de direkt kahve tüketimleri soruluyor.Ama yeterli değil bu. Kahven...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Citizen'in Pengueni 2 yıl
Burada bahsedilen kahve 3 ü 1 arada değil bu arada.Şimdi kanseri azaltıyor diye 3 ü 1 arada gömüp sağlınızdan olmayın.
2 Yanıt Yanıtla +9
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overactive 2 yıl
yüzde 50 nin altınta kalmışım çünkü 15 yıllık kahve tüketicisi olarak lenf kanseri geçirdim. pek işe yaramamış bende.
1 Yanıt Yanıtla +4
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BlindGuardianNN 2 yıl
Birleşik Krallık'ta bulunan Southampton ve Edinburgh üniversitelerinde görevli bilim insanları, kahve tüketimi ile kanser arasında ilginç bir bağlantı keşfetti. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, tüketilen kahve miktarı arttıkça hepatosellüler karsinom (en sık rastlanan karaciğer kanseri) riski azalıyor.

Toplamda 2.25 milyondan fazla kişinin katıldığı 26 araştırmadan toplanan verileri inceleyen araştırmacılara göre hepatosellüler karsinom riski; günde bir fincan kahve içen insanlarda yüzde 20, günde iki fincan kahve içenlerde yüzde 35, günde 3 fincan kahve içenlerde ise yüzde 50 azalıyor. Bu araştırmaya göre kafeinsiz kahve içmek de kanser riskini azaltıyor ancak kafeinsiz kahvenin hangi oranlarda etkili olduğu henüz belirlenmiş değil.
- kahvenin bunun dışında çok güzel faydaları var, fakat fazlası zarar.
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rockndarkk 2 yıl
Kahve icecekseniz cekirdek kahve cekilmis kahve (filtre espresso turk kahvesi) icin Nescafe vs cozunebilir kahve turevlerini bosverin. Yakinda DH siyaset sporoda girerse sasirmam:)
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axaxa 2 yıl
Biminki dahil miki buna 😄
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Ripper Roo 2 yıl
İçmişim kahvesini lan, çay akar.
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kadirirdem 2 yıl
Uzun süredir içmiyorum bende bu aralar çaya sardım.:) haber bana biraz sanki kahve sattırmak için algı operasyonu gibi de geldi açıkçası.
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Simplify 2 yıl
İngilterede kahve tüketimi azalmış sanırım "Bilim İnsanları" iş başında. :)
Bu arada kahve derken türk kahvesi veya filtre kahveden bahsediliyor. 2si1 arada falan değil onların bir faydası yok daha çok zararı var.
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BRNSpawn 2 yıl
Kahveci lobisinin oyunları bunlar. itimat etmeyin
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Citizen'in Pengueni 2 yıl
Burada bahsedilen kahve 3 ü 1 arada değil bu arada.Şimdi kanseri azaltıyor diye 3 ü 1 arada gömüp sağlınızdan olmayın.
2 Yanıt Yanıtla +9
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seckinim 2 yıl Citizen'in Pengueni
Citizen'in Pengueni

Burada bahsedilen kahve 3 ü 1 arada değil bu arada.Şimdi kanseri azaltıyor diye 3 ü 1 arada gömüp sağlınızdan olmayın.

Aynen dogru.. Herhangi bir yerde "Kahvenin yararları" ile ilgili okuduğunuz hiç bir yazıda aslen "Nescafe vs.." gibi çözünebilen kahveden bahsedilmiyor. Kahve seviyorsanız ya Türk kahvesi ya da Filtre kahve için
.
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irish 2 yıl Citizen'in Pengueni
Citizen'in Pengueni
Burada bahsedilen kahve 3 ü 1 arada değil bu arada.Şimdi kanseri azaltıyor diye 3 ü 1 arada gömüp sağlınızdan olmayın.

Harika tespit.

3ü 1 arada yı kahve diye içenlerin olması üzücü.
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tmk20 2 yıl
bu kahvenin kanseri azalltıgı her 5 yılda bir bilmem bi ülkenin araştırmacıları keşfedip duruyor, nasıl bi keşifmiş bi türlü kefetmeyi bitiremediler.
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Prof. Dr. 2 yıl en beğenilen
Bu tarz araştırmalarda katılımcıların kanser hastası olup olmadığına bakılıyor, bir de direkt kahve tüketimleri soruluyor.
Ama yeterli değil bu. Kahvenin içindeki hangi maddenin buna sebep olduğu biyokimyasal olarak kanıtlanmalı, üstüne üstlük bu maddenin hangi fizyolojik mekanizmaya etki ettiği deneylerle kanıtlanmalı, öyküsü gün yüzüne çıkarılmalı. Bunlar olmadıkça bu araştırmalar sadece spekülatif kalıyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
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ratch 2 yıl Prof. Dr.
inekmatur
Bu tarz araştırmalarda katılımcıların kanser hastası olup olmadığına bakılıyor, bir de direkt kahve tüketimleri soruluyor.
Ama yeterli değil bu. Kahvenin içindeki hangi maddenin buna sebep olduğu biyokimyasal olarak kanıtlanmalı, üstüne üstlük bu maddenin hangi fizyolojik mekanizmaya etki ettiği deneylerle kanıtlanmalı, öyküsü gün yüzüne çıkarılmalı. Bunlar olmadıkça bu araştırmalar sadece spekülatif kalıyor.

Hocam sen evrim ağacı canlı yayınlarında sohbet kısmında yorum yapıyor musun? Orada da inekmatur nickli birini görüyorum.
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