İngiltere, 5G Yenilik Merkezi'ni kurdu





Mobil iletişim sektöründe yüksek hızda veri transferine imkan tanıyan 3G teknolojisi henüz bazı bölgelerde yeni yeni hayata geçmeye başlıyor. 4. nesil mobil iletişim altyapısını tanımlayan 4G ise ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde faaliyete geçmiş durumda ve önümüzdeki 5 yılda geniş bir coğrafyada kullanım alanı bulması bekleniyor. İngiltere ise 5. nesil mobil iletişim teknolojisi için çalışmalara başladı.





5G çalışmaları için oluşturulan İngiltere Araştırma Ortaklık Yatırım Fonu'na; hükümet, üniversite ve özel teşebbüslerin yaptığı katkı 1 milyar poundu bulacak.





2012 yılı bütçesinden 100 milyon pound yatırım ile başlayan fona hükümet ileride 200 milyon pound daha yatırım yapacak. Fon sadece 5G çalışmaları için ayrılmadı. Sayısız üniversite ve endüstri temsilcileri, ortak olarak yürüttükleri yenilikçi projeler için de fondan destek alacak.





5G hücresel iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi için Surrey Üniversitesi ve global endüstri liderlerini kapsayan konsorsiyum 35 milyon poundluk bir ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında 5. nesil hücresel iletişimin geliştirilmesini desteklemek için uluslararası bir araştırma merkezi kurulması kararlaştırıldı.





5G Yenilik Merkezi olarak adlandırılan bu araştırma merkezinde, yeni mobil genişbant internet ürünleri ve servisleri geliştirmek için gerçek zamanlı deney imkanı sunulacak ve böylece gelişime destek olunacak. Samsung, Huawei ve Telefonica gibi devler şimdiden bu merkezi desteklemeye başladı.





Toplamda 10Gbps seviyesine kadar çıkabilen bağlantı hızları, birey başına ise 200Mbps olarak gerçekleşecek. Bu hız 4G teknolojisinin sunduğu hızların neredeyse 4 katı. Proje kapsamında gelecek yıl 200Mbps testlerine başlanacak. Teknolojinin yaygın kullanıma geçmesi ise 2030 yıllarını bulacak.





5G çalışmaları dışında, tren mühendisliği ile ilgili metalurji çalışmaları, devasa medikal veri kümelerini analiz etme, fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltma, kanser araştırmaları, global sağlık bakım çözümleri, kimyasal araştırma merkezi şeklinde irili ufaklı pek çok proje de bu fondan faydalanıyor.





Fondan faydalanabilmek için üniversitelerin yaptıkları çalışmaların özel sektör ve organizasyonların yaptıkları çalışmaların iki katı olması gerekiyor.





http://www.techweekeurope.co.uk/news/5g-trial-uk-2013-4g-95408