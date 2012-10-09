Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere, 5G Yenilik Merkezi'ni kurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Mobil iletişim sektöründe yüksek hızda veri transferine imkan tanıyan 3G teknolojisi henüz bazı bölgelerde yeni yeni hayata geçmeye başlıyor. 4. nesil mobil iletişim altyapısını tanımlayan 4G ise ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde faaliyete geçmiş durumda ve önümüzdeki 5 yılda geniş bir coğrafyada kullanım alanı bulması bekleniyor. İngiltere ise 5. nesil mobil iletişim teknolojisi için çalışmalara başladı.

5G çalışmaları için oluşturulan İngiltere Araştırma Ortaklık Yatırım Fonu'na; hükümet, üniversite ve özel teşebbüslerin yaptığı katkı 1 milyar poundu bulacak.

2012 yılı bütçesinden 100 milyon pound yatırım ile başlayan fona hükümet ileride 200 milyon pound daha yatırım yapacak. Fon sadece 5G çalışmaları için ayrılmadı. Sayısız üniversite ve endüstri temsilcileri, ortak olarak yürüttükleri yenilikçi projeler için de fondan destek alacak.

5G hücresel iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi için Surrey Üniversitesi ve global endüstri liderlerini kapsayan konsorsiyum 35 milyon poundluk bir ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında 5. nesil hücresel iletişimin geliştirilmesini desteklemek için uluslararası bir araştırma merkezi kurulması kararlaştırıldı.

5G Yenilik Merkezi olarak adlandırılan bu araştırma merkezinde, yeni mobil genişbant internet ürünleri ve servisleri geliştirmek için gerçek zamanlı deney imkanı sunulacak ve böylece gelişime destek olunacak. Samsung, Huawei ve Telefonica gibi devler şimdiden bu merkezi desteklemeye başladı.

Toplamda 10Gbps seviyesine kadar çıkabilen bağlantı hızları, birey başına ise 200Mbps olarak gerçekleşecek. Bu hız 4G teknolojisinin sunduğu hızların neredeyse 4 katı. Proje kapsamında gelecek yıl 200Mbps testlerine başlanacak. Teknolojinin yaygın kullanıma geçmesi ise 2030 yıllarını bulacak.

5G çalışmaları dışında, tren mühendisliği ile ilgili metalurji çalışmaları, devasa medikal veri kümelerini analiz etme, fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltma, kanser araştırmaları, global sağlık bakım çözümleri, kimyasal araştırma merkezi şeklinde irili ufaklı pek çok proje de bu fondan faydalanıyor.

Fondan faydalanabilmek için üniversitelerin yaptıkları çalışmaların özel sektör ve organizasyonların yaptıkları çalışmaların iki katı olması gerekiyor. 


http://www.techweekeurope.co.uk/news/5g-trial-uk-2013-4g-95408 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Biz daha avea ile edge hızında sürünelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 7 yıl
teknolojide biraz daha hızlanmalıyız, kendi donanımlarımızı yerli firmalar üretse ne olur sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esqhia 7 yıl
Turkcell ve Türktelekom, 5g hızında interneti 250mb ve 4gb kotalı paketlerle dayar millete,sonra da kota aşım bedelinden parayı indirir cebe.
5g gelse nolacak bu ülkeye,kafalar değişmedikten sonra...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
GoldPunch
aceleciburak 2071 de Türkiyede 5G anca kullanılır ... görür müyüz oda ayrı mesele ...
Turkcellin 40 Mbps 3G hızı tamam çok iyi ama dediğiniz gibi iletişim teknolojileri bakımından her zaman geriden geliyoruz.

sorunun kaynagi ekonomimizin ve anlayisimizin yenilige degil, ranta dayanmasi. amerika ve ingilterede surekli yeni bir seyler ortaya cikarayim onun uzerinden para kazanayim gayreti var. endustri devriminden beri boyle gelisiyorlar. 5g yi gelistirdiklerinde parmaklarini bile kipirtdatmandan patent haklarindan milyarlarca dolar kazanacaklar. bizdede tam tersi elde olan eski altyapiyi olabildigince idare edip uzerinden olabildigince cok para kazanayim anlayisi mevcut. 3g ihalesi senelerce neden iptal edildi. cunku bu rantdan en cok parayi yuksek vergiler ve telekomdaki ortakligiyla devletin kendisi kazaniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 7 yıl
Millet nelere yatırım yapıyor biz ülke olarak suni gündemlerle uyutuluyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShotgunPadre 7 yıl
Şu anda 4g internet amerikada 3gye göre komik derecede pahalı. 5g daha da pahali olacaktır, keşke bu yatirimlari wimax e yapsalar da herkes kullanabilse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AzRocK 7 yıl
5G de bir yenilik gelir görüşme kısmına inşallah.


Ne biliyim karşımızdakine dokunalım falan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nemésis 7 yıl
evde 1 mbit sınırsız, telefonda 1gb akk'lı 128 kbit internet kullanıyorum, peki ben ne yapayım ey ahali?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 7 yıl
Napak? Bizimkilere dövek mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nanotechxxx 7 yıl Firaristt
Firaristt

Napak? Bizimkilere dövek mi?

Saçma Sapan Napak Yazacağına Mail Gönder Araştır Bizimkilerin Neler Yapabileceğini ve İmkanlarının Olduğunu Gör! Boş Boş Konuşma.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nanotechxxx 7 yıl
Biz Daha 3G Konusun Da Saglam Bir Altyapiya Hile Sahip Degilken Diger UK 5G Adini Konsorsiyum Kurup Calisma Baslatiyor Pes Dogrudu TURKCELL, VODAFONE ve AVEA'ya Sesleniyorum 4G Olmasa Bile 3G Altyapisi Tam Olsun Ki Gercekten 3G Kullandigimizi Anlayalim AAKK Olmdan Fahis Fiyat Odemeden Cunku Artik Insanlar Herseyin Farkinda Kimse Bilincsiz Hareket Etmiyor Sayin Operatorler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl
2071 de Türkiyede 5G anca kullanılır ... görür müyüz oda ayrı mesele ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 7 yıl aceleciburak
aceleciburak

2071 de Türkiyede 5G anca kullanılır ... görür müyüz oda ayrı mesele ...

Turkcell'in 40 Mbps 3G hızı tamam çok iyi ama dediğiniz gibi iletişim teknolojileri bakımından her zaman geriden geliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1876 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, 5g ve 4g
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim