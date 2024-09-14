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    Birleşik Krallık'ta dünyanın en büyük kara madde dedektörü inşa edilecek

    Birleşik Krallık'ta, evrenin kütlesinin %85'ini oluşturduğu düşünülen, ancak henüz tespit edilemeyen karanlık madde parçacıklarını tespit etmek için dünyanın en büyük parçacık dedektörü inşa edilecek.
    İngiltere'de dünyanın en büyük kara madde dedektörü inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık'taki araştırmacılar, evrenin kütlesinin %85'ini oluşturduğu düşünülen, ancak henüz tespit edilemeyen karanlık madde parçacıklarını tespit edecek yeni bir cihaz tasarlamaya başladı. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş nadir parçacık dedektörü olacak cihaz, evrenin önemli bir sırrını çözmede bilim insanlarına yardımcı olacak.

    Proje, küresel Xenon Lux-Zeplin Darwin (XLZD) Konsorsiyumunun bir parçası olan Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi'nin (STFC) Boulby Yeraltı Laboratuvarı ile işbirliği içinde Imperial College London tarafından yönetiliyor.

    Laboratuvarın Direktörü ve Kıdemli Bilim İnsanı Profesör Sean Paling projenin önemiyle ilgili şunları söylüyor: "Karanlık maddenin varlığını keşfetmek veya hatta varlığını dışlayabilmek, bilim için muazzam bir sıçrama olacak ve evren anlayışımızı değiştirecek"

    İngiltere'de dünyanın en büyük kara madde dedektörü inşa edilecek Tam Boyutta Gör

    Şuanki en büyük deneyin 10 katı büyüklüğünde olacak

    Önerilen dedektör, karanlık madde araştırmalarında büyük bir sıçrama sağlayacak. LZ deneyi olarak bilinen şuanki en büyük deneyin 10 katı büyüklüğünde olması bekleniyor. Boyuttaki bu artış, dedektörün hassasiyetini önemli ölçüde artıracak ve potansiyel olarak geniş bir karanlık madde parçacığı aralığını tespit edebilecek. Ayrıca, karanlık madde parçacıkları ile sıradan madde arasındaki nadir etkileşimleri tespit etme olasılığı da artacak.

    Dedektör, 100 tona kadar sıvı ksenon tutabilen dev bir termosa benzer geniş bir yeraltı yapısı olacak. Bilim insanları, karanlık madde parçacıkları Dünya'da hareket ettikçe, ara sıra dedektörün içindeki ksenonla etkileşime girmesini bekliyor. Bu etkileşimlerin çok küçük ışık parlamaları üretmesi bekleniyor.  Küçük ama tespit edilebilir ışık parlamaları, karanlık madde parçacıklarının varlığının kanıtı olarak üretilecek ve bilim insanlarının analiz etmesi için kaydedilecek.

    Deneyin tam olarak nereye yerleştirileceği henüz belirlenmemiş olsa da, Birleşik Krallık üniversiteleri ve Boulby Yeraltı Laboratuvarı tarafından yürütülen bu temel çalışma, deneyin başarılı olması için en iyi şekilde nasıl inşa edileceğine karar vermede çok önemli olacak.

    Yerin 1300 metre altında yer alacak

    İngiltere'de dünyanın en büyük kara madde dedektörü inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    STFC'deki bir ekip, XLZD dedektörüne ev sahipliği yapabilecek Boulby madeninde yeni bir yeraltı bilim tesisi üzerinde çalışıyor. Bu tesis iki aşamada inşa edilecek. İlk olarak, 2028 yılında yaklaşık 1.100 metre derinlikte temiz bir üretim tesisinin inşasına başlanacak. Ardından, 2030 yılında deneyin yapılacağı 1.300 metre derinlikte büyük bir laboratuvar salonu inşa edilecek.

    XLZD Konsorsiyumu, evrenin bu gizemini çözmek için önde gelen karanlık madde araştırma gruplarını bir araya getirerek yeni ekipler oluşturuyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/worlds-largest-most-advanced-dark-matter-detector https://www.imperial.ac.uk/news/256095/work-starts-worlds-most-sensitive-ultra-rare/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    rp konuları sarı dişli içinde ünlem işareti intihar edicem görev yap para kazan bimde çalışmak zor mu

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