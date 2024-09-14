Birleşik Krallık'ta dünyanın en büyük kara madde dedektörü inşa edilecek

Proje, küresel Xenon Lux-Zeplin Darwin (XLZD) Konsorsiyumunun bir parçası olan Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi'nin (STFC) Boulby Yeraltı Laboratuvarı ile işbirliği içinde Imperial College London tarafından yönetiliyor.
Laboratuvarın Direktörü ve Kıdemli Bilim İnsanı Profesör Sean Paling projenin önemiyle ilgili şunları söylüyor: "Karanlık maddenin varlığını keşfetmek veya hatta varlığını dışlayabilmek, bilim için muazzam bir sıçrama olacak ve evren anlayışımızı değiştirecek"
Şuanki en büyük deneyin 10 katı büyüklüğünde olacak
Önerilen dedektör, karanlık madde araştırmalarında büyük bir sıçrama sağlayacak. LZ deneyi olarak bilinen şuanki en büyük deneyin 10 katı büyüklüğünde olması bekleniyor. Boyuttaki bu artış, dedektörün hassasiyetini önemli ölçüde artıracak ve potansiyel olarak geniş bir karanlık madde parçacığı aralığını tespit edebilecek. Ayrıca, karanlık madde parçacıkları ile sıradan madde arasındaki nadir etkileşimleri tespit etme olasılığı da artacak.
Dedektör, 100 tona kadar sıvı ksenon tutabilen dev bir termosa benzer geniş bir yeraltı yapısı olacak. Bilim insanları, karanlık madde parçacıkları Dünya'da hareket ettikçe, ara sıra dedektörün içindeki ksenonla etkileşime girmesini bekliyor. Bu etkileşimlerin çok küçük ışık parlamaları üretmesi bekleniyor. Küçük ama tespit edilebilir ışık parlamaları, karanlık madde parçacıklarının varlığının kanıtı olarak üretilecek ve bilim insanlarının analiz etmesi için kaydedilecek.
Deneyin tam olarak nereye yerleştirileceği henüz belirlenmemiş olsa da, Birleşik Krallık üniversiteleri ve Boulby Yeraltı Laboratuvarı tarafından yürütülen bu temel çalışma, deneyin başarılı olması için en iyi şekilde nasıl inşa edileceğine karar vermede çok önemli olacak.
Yerin 1300 metre altında yer alacak
XLZD Konsorsiyumu, evrenin bu gizemini çözmek için önde gelen karanlık madde araştırma gruplarını bir araya getirerek yeni ekipler oluşturuyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/worlds-largest-most-advanced-dark-matter-detector https://www.imperial.ac.uk/news/256095/work-starts-worlds-most-sensitive-ultra-rare/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.