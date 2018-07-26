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İngiltere hükümetinin 2033 hedefi: her eve fiber internet!

İngiltere hükümeti, 2033'e kadar ülkeyi fiber optik kablolarla donatmaya kararlı! Hedef 2033'e kadar gerçekleşir mi, bunu şimdiden söylemek zor. Ancak plan gayet iyi...
10 ay
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Mertcan Erice
Yazar
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İngiltere'nin yüksek hızlı internet bağlantıları için bir planı var: 2033'e kadar kırsal alanlar da dahil her eve fiber internet ve 5G bağlantısı götürmek. Ayrıca yeni yapılacak olan tüm evlerin de fiber altyapısını desteklemesi zorunlu olacak. Bu amaçla bir mevzuat da hazırlanabilir.
Fiber optik kablolar, bakır kablolara kıyasla çok daha hızlı ve ekonomiktir. İngiliz uzmanlara göre geniş bant fiber bağlantısının yaygınlaşması, dijital çağın gerisinde kalmamak için zaruri. Ancak ülkedeki mevcut uygulamalara dayanarak, bu projenin 2033 yılına kadar yetişmeyeceğini düşünüyorlar. İngiltere'nin 4'te 3'ünü fiber kapsamına almak, onlara göre en az yirmi yıl sürecek.
Fiber internet ve 5G projesi sadece evlerle de sınırlı değil. Ofislerde, lokantalarda ve genel olarak halka açık pek çok alanda, kablosuz internetin daha da yaygınlaşması için insanlar teşvik edilecek.
Hükümet fiberi, ulaşması zor bölgelere de götürmek için 3-5 milyar Sterlin arasında yatırım yapmayı planlıyor. İngiltere şu an gelişmiş ülkeler arasında, düşük fiber internet kullanımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca mevcut internet hızları da pek yüksek değil. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, hükümetin çok yerinde bir hedef belirlediği görülüyor.

https://digit.fyi/full-fibre-broadband/ Yorum Yaz
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clb12 10 ay en beğenilen
Biz de artık kek ve çay ile 3 mbit internet eşliğinde diriliş ertuğrul izleriz.
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frozen125 10 ay
Adamlar her eve fiberi düşünürken bizim ülkede daha akk adi verilen saçma bir uygulama var.
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burakesan 10 ay
Haha... hahahahah
Ben tam 1 yıl 8 aydır evime (aynı şekilde 1 yıl 8 aylık bina) herhangi bir internet altyapısı sağlanmasını bekliyorum; 4.5G data paketleriyle yaşıyorum.
Haha... hahahahah
Haha... hahahahahBen tam 1 yıl 8 aydır evime (aynı şekilde 1 yıl 8 aylık bina) herhangi bir internet altyapısı sağlanmasını bekliyorum; 4.5G data paketleriy...
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CoreXXX 10 ay
şimdi başlarlar bizim internet niye böyle değil. ülkemiz geri vs vs.
ben size bir soru sorayım ozaman.
siz neden İngiliz halkı gibi değilsiniz. niye Oxford bitirmedin. neden cahilsin vs vs.
olurmu yani?
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BarGoS 10 ay
Bizimde hedef var 2033 te , her eve dial up 56k , dolar 18 TL , 5. köprü , hilafet. Hedef 2123
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JacquesC 10 ay
Bize Yine "Bakır Tel" Düştü.

İnternet Bağlantısı Olanlar Şanslı Yine. Millet ve Ben Dahil Aylardır "Boş Port Problemi" Sebebiyle İnternet Bağlatamıyoruz.
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SEO-Uzmanı 10 ay
eskiden hastanelerde randevu sistemi yoktu !
sabah ezanında insanlar devlet hastanelerine giderlerdi.
o dönem yaşanılanları unutmayan eskiler ve yaşlılar anlatıyor !
AKP'nin en büyük şansı internet randevu sistemi zamanına denk gelmesidir.
CHP'nin en büyük şansızlığı internet öncesi bu sistemi yönetemeyen birini şu an kendi partisinin başında çözüm üreten biri olarak görülememesidir.
bırakın interneti zamanında kağıt kalem defter de mi yoktu ?
hastanede doktor sekreteri olmadığı için geçmişte insanlar
randevusuz bir şekilde sıraya girerlerdi.
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jedi39 10 ay
Bırak ülkenin tamamını İstanbul'da 4mbps adsl kullanıyorum
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mavizaman 10 ay
ingiltere bile 2033se biz hiç bakmayalım.
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cocainbar 10 ay
Bende eve kadar fiber var. hizda fena degil isimizi goruyor. Ins turkiyede de hedef 3033 e kadar her eve fiber.
Ha bu arada netimin hizi 1gbit dl, 250mbit upl.
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12 Angry Men 10 ay
Adamların ülkesi nasıl halkına değer verıyor goruyorsunuz. Bizimkiler ise hala kota-akk ile halkını soyma derdinde. Aramızda yıllar değil, bir çağ kadar fark var.
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orientem 10 ay
2033e kadar fiberi biz de standart yaparız bunda enteresan bir şey yok ki. Enteresan olan Güney Kore'nin bunu şimdiden yapmış olması.
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mladenbmv 10 ay
2033 fiber kalıcakmı acaba g6 ya geçer artık herkeste tlf var fibere ne gerek var.biraz daha yüksek kota verirlerse gsm lere fibere gerek kalmaz.
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sis651 10 ay mladenbmv
O zamana kadar mutlaka 6G çıkmış olur ama GSM'lerin de sıkıntıları var. Her baz istasyonunun belli kapasitesi var ve bir seviyeden sonra ne yapsan da yükseltemiyorsun onu. Mecburen yeni baz istasyonu kuracaksın bölgeye ama o da artık halk tarafından istenmeyen bir nesneye dönüşmüş. Yani operatörler istediği gibi baz istasyonu kuramıyor her tarafa. 5G ile pek çok cihazın İnternet'e bağlanabilir olması bekleniyor ama oluşacak trafik 5G şebeke performansını 4G düzeylerine çekebilir yine. Operatörler altyapı ve kapasite yetersizliği sıkıntılarını anca kotalı paketler ile çözebiliyorlar. 5G ile kotaları ne yapacaklarını merak ediyorum. Kotaları kaldırmazlar ama biraz yükseltirler sanırım. Fiber yine baz istasyonlarına erişim için şart. Artan 5G kapasitelerini günümüz gibi radyolink ile taşımaları zor gibi, her istasyona fiber şart.
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5g, fiber internet ve
7 etiket daha yüksek hızlı internet fiber optik kablolar i·ngiltere ingilterenin 2033 hedefi Diğer Internet Mertcan Erice
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