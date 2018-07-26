İngiltere hükümetinin 2033 hedefi: her eve fiber internet!

İngiltere'nin yüksek hızlı internet bağlantıları için bir planı var: 2033'e kadar kırsal alanlar da dahil her eve fiber internet ve 5G bağlantısı götürmek. Ayrıca yeni yapılacak olan tüm evlerin de fiber altyapısını desteklemesi zorunlu olacak. Bu amaçla bir mevzuat da hazırlanabilir.

Fiber optik kablolar, bakır kablolara kıyasla çok daha hızlı ve ekonomiktir. İngiliz uzmanlara göre geniş bant fiber bağlantısının yaygınlaşması, dijital çağın gerisinde kalmamak için zaruri. Ancak ülkedeki mevcut uygulamalara dayanarak, bu projenin 2033 yılına kadar yetişmeyeceğini düşünüyorlar. İngiltere'nin 4'te 3'ünü fiber kapsamına almak, onlara göre en az yirmi yıl sürecek.

Fiber internet ve 5G projesi sadece evlerle de sınırlı değil. Ofislerde, lokantalarda ve genel olarak halka açık pek çok alanda, kablosuz internetin daha da yaygınlaşması için insanlar teşvik edilecek.

Hükümet fiberi, ulaşması zor bölgelere de götürmek için 3-5 milyar Sterlin arasında yatırım yapmayı planlıyor. İngiltere şu an gelişmiş ülkeler arasında, düşük fiber internet kullanımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca mevcut internet hızları da pek yüksek değil. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, hükümetin çok yerinde bir hedef belirlediği görülüyor.

https://digit.fyi/full-fibre-broadband/