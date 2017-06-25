İngiltere parlamentosuna siber saldırı: Milletvekilleri hesaplarına ulaşamıyor

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan WannaCry fidye yazılımından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, şimdi de parlamentoyu siber tehlikelerden arındırmaya çalışıyor. Cuma günü başlayan siber saldırı girişimlerinin ardından parlamento üyelerinin ve bazı hükümet yetkililerinin e-posta adresleri ve şifreleri Rus sitelerinde satışa çıkarıldı. Bu saldırının ardından Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile birlikte konuyu araştıran parlamento, milletvekillerinin hesaplarına yapılan yetkisiz girişleri inceliyor.

Milletvekillerine Erişim Kısıtlaması

Milletvekillerine ait e-posta hesapları, parlamentonun internet ağıyla da doğrudan ilişkili olduğu için milletvekillerinin parlamento binası dışından mail adreslerine girişi yasaklanmış durumda. Bu önlem ile hackerların hükümet sunucularına nüfuz etmesini büyük ölçüde engelleyen parlamento, tüm hesapları ve sistemleri korumak için gerekli önlemlere sahip olduklarını ve tehlike durumunda gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Saldırıyı yapan hacker veya hacker grubunun kim olduğu tam anlamıyla tespit edilememiş olsa da uzmanlar saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus’un olabileceğini düşünüyor. Milletvekillerine ait verilerin Rus sitelerinde satışa sunulması saldırının Rus hacker grubu tarafından yapılmış olma ihtimalini akıllara getirse de bunun hedef şaşırtmaya yönelik bir hamle olduğunu düşünenler de var.

https://www.engadget.com/2017/06/24/hackers-target-uk-parliament-email-accounts/