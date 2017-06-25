İngiltere parlamentosuna siber saldırı: Milletvekilleri hesaplarına ulaşamıyor

Milletvekillerine Erişim Kısıtlaması
Milletvekillerine ait e-posta hesapları, parlamentonun internet ağıyla da doğrudan ilişkili olduğu için milletvekillerinin parlamento binası dışından mail adreslerine girişi yasaklanmış durumda. Bu önlem ile hackerların hükümet sunucularına nüfuz etmesini büyük ölçüde engelleyen parlamento, tüm hesapları ve sistemleri korumak için gerekli önlemlere sahip olduklarını ve tehlike durumunda gerekli adımları atacaklarını söyledi.
Saldırıyı yapan hacker veya hacker grubunun kim olduğu tam anlamıyla tespit edilememiş olsa da uzmanlar saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus’un olabileceğini düşünüyor. Milletvekillerine ait verilerin Rus sitelerinde satışa sunulması saldırının Rus hacker grubu tarafından yapılmış olma ihtimalini akıllara getirse de bunun hedef şaşırtmaya yönelik bir hamle olduğunu düşünenler de var.
https://www.engadget.com/2017/06/24/hackers-target-uk-parliament-email-accounts/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle