İngiltere Rekabet Kurumu Arçelik ve Whirlpool ortak şirketinin faaliyete geçmesini onayladı

Tam Boyutta Gör Arçelik, ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerini bünyesine katmak için anlaşma imzalamıştı. Bu satın alımın rekabeti zedeleyici etkisi olup olmadığını araştıran İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Arçelik ile Whirlpool EMEA'nın ortak şirketinin faaliyete geçmesine ilişkin rekabet incelemesinin tamamlandığını açıkladı. Arçelik ile Whirlpool anlaşmasını onayladı.

Arçelik ve Whirlpool'un çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve pişirme aletleri de dahil olmak üzere İngiltere'deki en büyük ev aletleri tedarikçilerinden oldukları anımsatılan açıklamada, yapılan incelemede iki şirket arasındaki ev aletleri anlaşmasının rekabet sorunlarına yol açmayacağının tespit edildiği bildirildi.

Şirketlerin güçlü pazar konumlarına sahip olmalarına rağmen diğer tedarikçilerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Arçelik-Whirlpool ev aletleri anlaşması CMA tarafından onaylandı." ifadesi kullanıldı.

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Soruşturmayı yürüten bağımsız bilirkişi heyetinin başkanı Martin Coleman, şunları söyledi:

"Bu anlaşmayla ilgili olarak müşteriler, rakipler ve diğer taraflarla kapsamlı görüşmelerin yapıldığı kapsamlı bir soruşturma yürüttük. Anlaşmanın rekabete zarar vermesinin beklenemeyeceğini ve müşterilerin geniş bir seçenek yelpazesinden yararlanmaya devam edeceğini tespit ettik. Bu nedenle, bu anlaşmanın devam etmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da 24 Ekim'de, Birliğin şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.

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İngiltere Rekabet Kurumu'ndan Arçelik ve Whirlpool kararı