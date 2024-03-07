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    Anlık Bildirim

    İngiltere Rekabet Kurumu Arçelik ve Whirlpool ortak şirketinin faaliyete geçmesini onayladı

    İngiltere Rekabet Kurumu (CMA) Arçelik'in Whirlpool'u satın alması hakkındaki incelemesini tamamladı. Ortak şirketin faaliyete geçmesini onayladı.               
    İngiltere Rekabet Kurumu'ndan Arçelik ve Whirlpool kararı Tam Boyutta Gör
    Arçelik, ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerini bünyesine katmak için anlaşma imzalamıştı. Bu satın alımın rekabeti zedeleyici etkisi olup olmadığını araştıran İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Arçelik ile Whirlpool EMEA'nın ortak şirketinin faaliyete geçmesine ilişkin rekabet incelemesinin tamamlandığını açıkladı. Arçelik ile Whirlpool anlaşmasını onayladı.

    Arçelik ve Whirlpool'un çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve pişirme aletleri de dahil olmak üzere İngiltere'deki en büyük ev aletleri tedarikçilerinden oldukları anımsatılan açıklamada, yapılan incelemede iki şirket arasındaki ev aletleri anlaşmasının rekabet sorunlarına yol açmayacağının tespit edildiği bildirildi.

    Şirketlerin güçlü pazar konumlarına sahip olmalarına rağmen diğer tedarikçilerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Arçelik-Whirlpool ev aletleri anlaşması CMA tarafından onaylandı." ifadesi kullanıldı.

    Soruşturmayı yürüten bağımsız bilirkişi heyetinin başkanı Martin Coleman, şunları söyledi:

    "Bu anlaşmayla ilgili olarak müşteriler, rakipler ve diğer taraflarla kapsamlı görüşmelerin yapıldığı kapsamlı bir soruşturma yürüttük. Anlaşmanın rekabete zarar vermesinin beklenemeyeceğini ve müşterilerin geniş bir seçenek yelpazesinden yararlanmaya devam edeceğini tespit ettik. Bu nedenle, bu anlaşmanın devam etmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz."

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da 24 Ekim'de, Birliğin şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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