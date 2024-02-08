İngiltere Rekabet Kurumu, Arçelik'in Whirlpool'un satın alması hakkında ön karar aldı

Tam Boyutta Gör Arçelik, ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerini bünyesine katmak için anlaşma imzalamıştı. Bu satın alımın rekabeti zedeleyici etkisi olup olmadığını araştıran İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ön değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Ön onay verildi.

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Arçelik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre CMA tarafından yapılan analizler sonucunda Whirlpool Corporation ve Arçelik arasında kurulacak ortaklığın, rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldı. Faz 2 (daha detaylı inceleme) aşamasına geçildi. Nihai raporun 26 Mart 2024’e kadar yayınlanması bekleniyor.

Avrupa Birliği, 2023’ün Ekim ayında Arçelik’in Whirlpool’un Avrupa operasyonlarını satın almasını onaylamıştı. AB Komisyonu, sözkonusu anlaşmanın rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı.

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