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    Anlık Bildirim

    İngiltere Rekabet Kurumu, Arçelik'in Whirlpool'un satın alması hakkında ön karar aldı

    İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa operasyonunu satın alma anlaşmasına ön onay verdi. Arçelik, konu hakkında KAP'a açıklama yaptı.
    İngiltere Rekabet Kurumu, Arçelik'in başvurusunu değerlendirdi Tam Boyutta Gör
    Arçelik, ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerini bünyesine katmak için anlaşma imzalamıştı. Bu satın alımın rekabeti zedeleyici etkisi olup olmadığını araştıran İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ön değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Ön onay verildi.

    Arçelik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre CMA tarafından yapılan analizler sonucunda Whirlpool Corporation ve Arçelik arasında kurulacak ortaklığın, rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldı. Faz 2 (daha detaylı inceleme) aşamasına geçildi. Nihai raporun 26 Mart 2024’e kadar yayınlanması bekleniyor.

    Avrupa Birliği, 2023’ün Ekim ayında Arçelik’in Whirlpool’un Avrupa operasyonlarını satın almasını onaylamıştı. AB Komisyonu, sözkonusu anlaşmanın rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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