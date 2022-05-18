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    Arçelik, ABD'li Whirlpool'un fabrikasını satın aldı

    Arçelik, Manisa'da bulunan Whirlpool fabrikasını 78,3 milyon avro karşılığında satın aldı. Tesis yıllık 2,7 milyon adet beyaz eşya üretim kapasitesine sahip.      
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    Arçelik, ABD'li Whirlpool'un fabrikasını satın aldı
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    Arçelik, ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Türkiye’de üretim tesisini satın aldığını duyurdu. Whirlpool’un Manisa’daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanı bulunan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 78,3 milyon avroya satın almak üzere anlaşma imzaladı.

    Avrupa Birliği, bu satın alıma geçen sene onay vermişti. Arçelik resmi açıklama yaparak anlaşmanın sonuçlandığı duyuruldu.

    Yıllık 2,7 milyon adet üretim kapasitesi

    Anlaşma kapsamında Whirlpool’un Manisa’daki 134 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 245 metrekarelik alanda bulunan, soğutucu ve çamaşır makinesi ürettiği fabrikası Arçelik’e devroluyor. Fabrika yıllık 1,3 milyon adet soğutucu ve 1,4 milyon adet çamaşır makinesi olmak üzere yıllık toplam 2,7 milyon adet üretim kapasitesine sahip. Anlaşmaya göre Arçelik ilk 3 yıl boyunca Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştirecek.

    Arçelik'in Türkiye'deki fabrika sayısı 10'a yükseldi

    Bu anlaşmayla birlikte Arçelik’in Türkiye’deki üretim tesisi sayısı 10’a yükseldi. Ayrıca yeni tesisle birlikte 1.000 kişiye istihdam sağlayacak. Arçelik’in 8 ülkede toplam 22 üretim tesisi bulunuyor. Arçelik çatısı altında 12 markasıyla 145’ten fazla ülkede operasyonu bulunuyor.

    Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Whirlpool'un Türkiye'deki üretim operasyonlarını satın alarak stratejik büyüme vizyonumuz kapsamında önemli bir adım atıyoruz. Manisa, lojistik, ihracat olanakları ve geniş yardımcı sanayi ekosistemi açısından global pazarlara erişimi olan önemli bir üretim merkezi. Bu atılım, Avrupa başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarlarda da artan talebi karşılamak adına Arçelik'e önemli bir katkı sağlayacak. İleri üretim teknolojilerimiz, inovatif ürün teknolojilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamalarımızı bu tesislere de entegre ederek önemli bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Beyaz eşyada önemli bir üretim merkezi olan ülkemizin ihracat potansiyelini artırmak adına da değerli bir hamle yapmış olduk.”

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    Sarı Mucit 21 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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