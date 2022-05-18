Arçelik, ABD'li Whirlpool'un fabrikasını satın aldı

Tam Boyutta Gör

Arçelik, ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Türkiye’de üretim tesisini satın aldığını duyurdu. Whirlpool’un Manisa’daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanı bulunan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 78,3 milyon avroya satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Avrupa Birliği, bu satın alıma geçen sene onay vermişti. Arçelik resmi açıklama yaparak anlaşmanın sonuçlandığı duyuruldu.

Yıllık 2,7 milyon adet üretim kapasitesi

Anlaşma kapsamında Whirlpool’un Manisa’daki 134 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 245 metrekarelik alanda bulunan, soğutucu ve çamaşır makinesi ürettiği fabrikası Arçelik’e devroluyor. Fabrika yıllık 1,3 milyon adet soğutucu ve 1,4 milyon adet çamaşır makinesi olmak üzere yıllık toplam 2,7 milyon adet üretim kapasitesine sahip. Anlaşmaya göre Arçelik ilk 3 yıl boyunca Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştirecek.

Arçelik'in Türkiye'deki fabrika sayısı 10'a yükseldi

Bu anlaşmayla birlikte Arçelik’in Türkiye’deki üretim tesisi sayısı 10’a yükseldi. Ayrıca yeni tesisle birlikte 1.000 kişiye istihdam sağlayacak. Arçelik’in 8 ülkede toplam 22 üretim tesisi bulunuyor. Arçelik çatısı altında 12 markasıyla 145’ten fazla ülkede operasyonu bulunuyor.

Roborock S7 MaxV Ultra satışa çıkıyor: İşte fiyatı 2 hf. önce eklendi

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Whirlpool'un Türkiye'deki üretim operasyonlarını satın alarak stratejik büyüme vizyonumuz kapsamında önemli bir adım atıyoruz. Manisa, lojistik, ihracat olanakları ve geniş yardımcı sanayi ekosistemi açısından global pazarlara erişimi olan önemli bir üretim merkezi. Bu atılım, Avrupa başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarlarda da artan talebi karşılamak adına Arçelik'e önemli bir katkı sağlayacak. İleri üretim teknolojilerimiz, inovatif ürün teknolojilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamalarımızı bu tesislere de entegre ederek önemli bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Beyaz eşyada önemli bir üretim merkezi olan ülkemizin ihracat potansiyelini artırmak adına da değerli bir hamle yapmış olduk.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Arçelik, ABD'li Whirlpool'un fabrikasını satın aldı