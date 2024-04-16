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    Anlık Bildirim

    IBAN'la ödeme alanlara KDV ve vergi cezası geliyor

    IBAN’la tahsilat yöntemiyle kayıt dışı bırakılan kazançlar nedeniyle milyarlarca TL vergi kayıp ve kaçağına neden olunduğu ifade ediliyor.                         
    IBAN'la ödeme alanlara KDV ve vergi cezası geliyor Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan işletmelere ve IBAN’ını kiralama yoluyla gelir elde eden şahıslara ceza hazırlığına başladı. IBAN ile faturasız satışların tümünden KDV alınacak ve ağır vergi cezaları uygulanacak.

    Bakanlık, işletmelerin vergiden kaçınmak için müşterilerden IBAN ile ödeme alan işletmelerin peşine düştü. Bu yöntemle milyonlarca liralık tahsilat yapıldığı ve vergi kazancı elde edilemediği belirlendi. Perakende mal satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, eğlence merkezleri, lüks restoranlar, güzellik merkezleri, spor salonları, kuyumcular, diyetisyenler, avukatlar ve doktorların müşterilerden peşin ödemeleri IBAN ile istediği belirlendi.

    İşletmeler iki nedenle IBAN yoluyla tahsilat yapıyor. Birinci neden, kredi kartlarından alınan yüzde 8-9 civarında komisyondan kaçınmak. İkinci neden ise kazancı kayıt dışı bırakarak vergiden kaçmak. 

    Tüm para transferlerinin izahı istenecek

    IBAN’la tahsilat yapanlara dönük denetimleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapacak. Banka kayıtları incelenecek.

    IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahipleri tek tek Maliye’ye çağrılarak izah istenecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemedikleri sorulacak ve bu belgelerin ibrazı istenecek.

    Ceza kesilecek

    İşletme sahipleri bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlemişlerse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlememişlerse, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek.

    Kayıt dışı kazançlardan KDV alınacak ve vergi ziyaı cezası kesilecek. İlave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

    IBAN kiralayanlara ceza yolda!

    IBAN’larını kiralayan kişiler de Bakanlığın kıskacına girdi. Bazı vatandaşların, IBAN’larını işletmelere aylık ücret karşılığında kiraladığı anlaşıldı. Herhangi bir işletmeyle bağı olmayan bu kişiler üzerinden yapılan para transferleri Maliye tarafından takip edilmiyor. Milyonlarca liralık vergi kaybı yaşanıyor.

    IBAN’ını kiralayanlar hakkında yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi ve, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bunlar MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı mahkemeye sevk edilecekler.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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