IBAN'la ödeme alanlara KDV ve vergi cezası geliyor

Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan işletmelere ve IBAN’ını kiralama yoluyla gelir elde eden şahıslara ceza hazırlığına başladı. IBAN ile faturasız satışların tümünden KDV alınacak ve ağır vergi cezaları uygulanacak.

Bakanlık, işletmelerin vergiden kaçınmak için müşterilerden IBAN ile ödeme alan işletmelerin peşine düştü. Bu yöntemle milyonlarca liralık tahsilat yapıldığı ve vergi kazancı elde edilemediği belirlendi. Perakende mal satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, eğlence merkezleri, lüks restoranlar, güzellik merkezleri, spor salonları, kuyumcular, diyetisyenler, avukatlar ve doktorların müşterilerden peşin ödemeleri IBAN ile istediği belirlendi.

İşletmeler iki nedenle IBAN yoluyla tahsilat yapıyor. Birinci neden, kredi kartlarından alınan yüzde 8-9 civarında komisyondan kaçınmak. İkinci neden ise kazancı kayıt dışı bırakarak vergiden kaçmak.

Tüm para transferlerinin izahı istenecek

IBAN’la tahsilat yapanlara dönük denetimleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapacak. Banka kayıtları incelenecek.

IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahipleri tek tek Maliye’ye çağrılarak izah istenecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemedikleri sorulacak ve bu belgelerin ibrazı istenecek.

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Ceza kesilecek

İşletme sahipleri bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlemişlerse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlememişlerse, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek.

Kayıt dışı kazançlardan KDV alınacak ve vergi ziyaı cezası kesilecek. İlave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

IBAN kiralayanlara ceza yolda!

IBAN’larını kiralayan kişiler de Bakanlığın kıskacına girdi. Bazı vatandaşların, IBAN’larını işletmelere aylık ücret karşılığında kiraladığı anlaşıldı. Herhangi bir işletmeyle bağı olmayan bu kişiler üzerinden yapılan para transferleri Maliye tarafından takip edilmiyor. Milyonlarca liralık vergi kaybı yaşanıyor.

IBAN’ını kiralayanlar hakkında yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi ve, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bunlar MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı mahkemeye sevk edilecekler.

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IBAN'la ödeme alanlara KDV ve vergi cezası geliyor