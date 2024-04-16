IBAN'la ödeme alanlara KDV ve vergi cezası geliyor

Bakanlık, işletmelerin vergiden kaçınmak için müşterilerden IBAN ile ödeme alan işletmelerin peşine düştü. Bu yöntemle milyonlarca liralık tahsilat yapıldığı ve vergi kazancı elde edilemediği belirlendi. Perakende mal satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, eğlence merkezleri, lüks restoranlar, güzellik merkezleri, spor salonları, kuyumcular, diyetisyenler, avukatlar ve doktorların müşterilerden peşin ödemeleri IBAN ile istediği belirlendi.
İşletmeler iki nedenle IBAN yoluyla tahsilat yapıyor. Birinci neden, kredi kartlarından alınan yüzde 8-9 civarında komisyondan kaçınmak. İkinci neden ise kazancı kayıt dışı bırakarak vergiden kaçmak.
Tüm para transferlerinin izahı istenecek
IBAN’la tahsilat yapanlara dönük denetimleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapacak. Banka kayıtları incelenecek.
IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahipleri tek tek Maliye’ye çağrılarak izah istenecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemedikleri sorulacak ve bu belgelerin ibrazı istenecek.
Ceza kesilecek
İşletme sahipleri bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlemişlerse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlememişlerse, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek.
Kayıt dışı kazançlardan KDV alınacak ve vergi ziyaı cezası kesilecek. İlave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
IBAN kiralayanlara ceza yolda!
IBAN’larını kiralayan kişiler de Bakanlığın kıskacına girdi. Bazı vatandaşların, IBAN’larını işletmelere aylık ücret karşılığında kiraladığı anlaşıldı. Herhangi bir işletmeyle bağı olmayan bu kişiler üzerinden yapılan para transferleri Maliye tarafından takip edilmiyor. Milyonlarca liralık vergi kaybı yaşanıyor.
IBAN’ını kiralayanlar hakkında yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi ve, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bunlar MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı mahkemeye sevk edilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)