A101 marketlerde iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE var

A101 marketlerde iPhone 14 Plus
7 Mart tarihinden itibaren internet mağazasında satışına başlanan iPhone 14 Plus modeli 6.7 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle 53999TL olarak satılıyor.
6.4 inçlik ekran, Exynos yonga seti, 50MP arka kamera, 10MP ön kamera, 4500mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli 22999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab Active 2 tablet modeli 5599TL iken realme C55 256GB akıllı telefon 7699TL, Samsung Galaxy Watch 4 akıllı saat 3799TL ve JBL T520BT kulak üstü kulaklık modeli de 1599TL olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.