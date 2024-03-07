A101 marketlerde iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE var

Tam Boyutta Gör Her Perşembe standart aktüel ürünlerin yanında bir de internet üzerinden teknoloji ürünleri satışı yapan A101 market zincirinin bu hafta kataloglarında yine dikkat çekici akıllı telefonlar yer alıyor.

A101 marketlerde iPhone 14 Plus

7 Mart tarihinden itibaren internet mağazasında satışına başlanan iPhone 14 Plus modeli 6.7 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle 53999TL olarak satılıyor.

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6.4 inçlik ekran, Exynos yonga seti, 50MP arka kamera, 10MP ön kamera, 4500mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli 22999TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab Active 2 tablet modeli 5599TL iken realme C55 256GB akıllı telefon 7699TL, Samsung Galaxy Watch 4 akıllı saat 3799TL ve JBL T520BT kulak üstü kulaklık modeli de 1599TL olacak.

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A101 internet mağazası indirimlerinde neler var?