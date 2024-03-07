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    A101 marketlerde iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE var

    A101 internet mağazası indirimlerinde bu hafta iPhone 14 Plus, Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefonlar, Samsung Galaxy Watch 4, JBL T520BT kulaklık modelleri yer alıyor. 
    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Her Perşembe standart aktüel ürünlerin yanında bir de internet üzerinden teknoloji ürünleri satışı yapan A101 market zincirinin bu hafta kataloglarında yine dikkat çekici akıllı telefonlar yer alıyor.

    A101 marketlerde iPhone 14 Plus

    7 Mart tarihinden itibaren internet mağazasında satışına başlanan iPhone 14 Plus modeli 6.7 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle 53999TL olarak satılıyor.

    6.4 inçlik ekran, Exynos yonga seti, 50MP arka kamera, 10MP ön kamera, 4500mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli 22999TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab Active 2 tablet modeli 5599TL iken realme C55 256GB akıllı telefon 7699TL, Samsung Galaxy Watch 4 akıllı saat 3799TL ve JBL T520BT kulak üstü kulaklık modeli de 1599TL olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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