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    Crytek kurucusu Avni Yerli, yerli oyun şirketi Hyperlab’e yatırım yaptı

    Yerli oyun şirketi Hyperlab, 7,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı. Yatırım yapanlar arasında Crytek kurucusu Avni Yerli de yer alıyor.                      
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    Crytek kurucusu Avni Yerli, Hyperlab’e yatırım yaptı
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    Türkiye’deki mobil oyun sektörü ekonomik anlamda büyümeye ve yatırım almaya devam ediyor. Yerli mobil oyun şirketi Hyperlab, tohum yatırım turunu tamamladı. İstanbul merkezli Hyperlab, 7,5 milyon dolar değerlemeyle Crytek’in kurucusu Avni Yerli ve ACT Capital’in kurucusu Ali Can Temel’den yatırım aldığını açıkladı.

    Hyperlab, 2019 yılında Abdurrahman Kurt, Berat Can, Halit Altuntaş ve Utku Bayat tarafından kuruldu. Bugüne kadar 100’e yakın oyun yayınlayan Hyperlab, geçtiğimiz aylarda ABD uygulama mağazalarında ilk 5 oyun arasına girmeyi başardı.

    Crytek kurucusu Avni Yerli, Hyperlab’e yatırım yaptı
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    Hyperlab CEO’su Abdurrahman Kurt, tohum yatırımdan elde edilen gelir sayesinde yeni yetenekleri şirkete katarak Hyperlab’i büyütmeyi planladıklarını ifade etti. Crytek kurucusu Avni Yerli ise yatırımla ilgili olarak, “Hikayesine, amaçlarına ve potansiyeline inandığım bu ekiple yeni bir yola çıktığımız için mutluyum. Ekibin hypercasual ve hybridcasual türlerinde önemli başarılar elde edecek oyunlara imza atacağından ve mevcut başarılarını sürdürülebilir kılacağından şüphem yok.” dedi.

    Hypercasual türündeki mobil oyunlar 13 milyar indirmeye ulaştı

    App Annie’nin State of Mobile Gaming 2022 raporuna göre hypercasual türündeki mobil oyunlar 2021'de 13 milyar indirmeyi aştı. Yerli mobil oyun şirketleri hypercasual türündeki geniş kitlelere ulaşıyor. Gaming in Turkey tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu'na göre Türkiye'deki oyun pazarı 1,2 milyar dolara yükseldi.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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