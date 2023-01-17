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    Arçelik'ten dev anlaşma: Whirlpool'un Avrupa'daki iştiraklerini bünyesine kattı

    Arçelik, ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Avrupa'daki iştiraklerini bünyesine kattı. İki şirketin Avrupa'daki tüm iştirakleri Hollanda'da kurulacak yeni şirket altında toplanacak.
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    Arçelik, Whirlpool'un Avrupa'daki iştiraklerini bünyesine kattı Tam Boyutta Gör
    Arçelik, daha önce Türkiye’deki üretim tesisini satın aldığı ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un şimdi de Avrupa’daki iştiraklerini bünyesine katıyor. Yapılan anlaşma ile Arçelik'in Avrupa'da faaliyet gösteren tüm iştiraklerinin payları ile Whirlpool'un Avrupa'daki satış, üretim ve dağıtım iştirakleri, Hollanda'da kurulacak yeni bir şirket altında birleştirilecek.

    Whirlpool'un Avrupa'daki iştiraklerinin Arçelik’e katılmasıyla Arçelik'in beyaz eşya sektöründe dünyadaki konumu güçlenecek. Arçelik ve %100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V. ile Whirlpool Cooperation ve sahibi olduğu Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında anlaşma imzalandı.

    Her iki şirketin tüm bağlı ortaklarının payları, Hollanda’da kurulacak yeni şirket altında toplanacak. Arçelik’in Avrupa iştiraki Ardutch, yeni şirkette yüzde 75 oran ile çoğunluk hisseye sahip olacak. 2022 yılı sonu finansal raporlarına göre nihai ortaklık oranları belirlenecek. Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg ve Bauknecht markaları tek çatı altında yeni şirket çatısı altında faaliyet gösterecek. Ayrıca bu yeni şirket Beko, Blomberg, Altus ve Whirlpool markalarının 40 yıl bölgesel kullanım hakkına sahip olacak.

    Hollanda’da kurulacak yeni şirkete, Arçelik'in 25 Avrupa iştiraki ve Romanya'daki 2 üretim tesisinin yanı sıra Whirlpool'un İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere'de bulunan 9 lokasyonundaki 14 üretim tesisiyle 38 iştiraki devredilecek. Yeni şirketin yaklaşık 20 bin çalışanı ve yıllık 24 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor. Yeni şirketin devraldığı toplam konsolide cironun, iki şirketin 2021 yılı finansal bilgilerine göre yaklaşık 6 milyar euroyu bulduğu değerlendiriliyor. Devir işlemlerinin 2023 yılı ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

    Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Ülkemizin en büyük şirketler topluluğu olarak etki alanımızı İngiltere'den Hindistan'a, Güney Afrika'dan ABD'ye uzanan küresel ölçekte başarı hikayeleri ile güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 38 farklı para biriminin kullanıldığı, 48 dilin konuşulduğu Koç Topluluğu şirketleri, 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörünün lider küresel oyuncularından biri olan Arçelik, Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerinin dahil olacağı bu yeni ortaklıkla hedeflerini çok daha ileriye taşıyor. Koç Topluluğu ve Arçelik'in rekabet gücünü artıracak bu yeni gelişmenin hem ülkemiz hem de paydaşlarımız için çok büyük değer yaratacağına inanıyoruz" dedi.

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