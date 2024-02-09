Tam Boyutta Gör Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), yeni dijital hizmetini kullanıma sundu. THY, "TK Cüzdan" uygulamasını başlattı.

Miles&Smiles üyelerinin kullanımına açılan "TK Cüzdan" ile kolay ödeme ve iade işlemleri daha hızlı şekilde yapılabiliyor. THY, yolcularına mobil uygulama ve web sitesi üzerinden satın aldıkları bilet ve ek hizmet işlemlerinin iadesinde, iade bedelinin üzerinde TK Para kazanma teklifi de sunuyor. TK Para, uçak bileti satın alımlarında kullanılabiliyor.

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Dört farklı para birimiyle ödemeyi destekliyor

THY online kanalları üzerinden Türk lirası, avro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini gibi dört farklı para birimi seçeneği ile sunulan "TK Cüzdan" aracılığıyla iade işlemlerinden kazanılan TK Paralar, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

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THY dijital cüzdan ve ödeme hizmeti TK Cüzdan’ı kullanıma sundu