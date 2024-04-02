FAST işlem limiti 100 bin TL'ye yükseldi

Tam Boyutta Gör Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi işlem tutar limitleri; bugün yükseltilti. FAST para transferlerinde işlem limiti 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya yükseltilecek.

FAST limiti ne kadar? 2024

FAST para transferi limiti 100 bin TL’ye yükseldi. 100 bin TL'ye kadarki para transferi işlemleirinizi FAST sistemini kullanarak yapabileceksiniz. 1000 bin TL'den daha fazla transferi yapmak isterseniz parça parça işlem yaparak FAST'ı kullanabilirsiniz.

FAST nedir?

FAST sayesinde bankalar arasındaki para transferleri birkaç saniye içinde hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Buna ek olarak FAST sayesinde uzun IBAN numarası derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin FAST sistemine kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini girerek para transferi yapabilirsiniz. FAST’a TR-Karekod özelliği eklendi. Üye iş yerlerinde QR kodu okutarak şifresiz, kartsız ve temassız şekilde ödeme ve para transferi yapılabiliyor.

Mart ayında en çok satılan otomobiller: Chery ilk 3'te 3 sa. önce eklendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

FAST işlem limiti 100 bin TL'ye yükseldi