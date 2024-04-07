Tim Cook, 33 milyon dolar değerinde Apple hissesi sattı

Tim Cook iki yüz bin hisse sattı
Geçtiğimiz yıl Tim Cook, başarılı performansı sebebiyle 63.2 milyon dolar ikramiye kazanmıştı. 3 milyon doları maaş olan bu ikramiyenin 47 milyon dolarını hisse bonusu, 10.7 milyon dolarını ise performans odaklı bonus oluşturuyordu. Bu durum sonucunda önemli miktarda Apple hissesi elde eden Cook, bu hisselerin bir kısmını satmaya karar verdi.
MacRumors’ın haberine göre Tim Cook, 33.2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 196,410 hisse satışı gerçekleştirdi. Cook, bu alışveriş ile vergilerin ardından 16.4 milyon dolar elde etti. Buna rağmen Cook’un yaklaşık 3.3 milyon hisseye daha sahip olduğu belirtiliyor. Rapora göre Tim Cook’ın belirli şartlar yerine getirildiğine otomatik olarak satışa çıkmış ancak bu şartların ne olduğu bilinmiyor. Apple’ın en başarılı yöneticilerinden olan Tim Cook, muhtemelen 2024 yılında da ciddi bir ikramiye elde edecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...