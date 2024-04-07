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    Anlık Bildirim

    Tim Cook, 33 milyon dolar değerinde Apple hissesi sattı

    Apple’ın başarılı CEO’su Tim Cook, sahip olduğu hisselerin belirli bir bölümünü sattı. Tim Cook’un bu alışverişten yaklaşık 16 milyon dolar kazandığı ifade ediliyor.
    Tim Cook 33 milyon dolar değerinde hisse sattı Tam Boyutta Gör
    Steve Jobs’ın ölümünün ardından Apple’da CEO görevini üstlenen Tim Cook, başarılı performansının ödüllerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüklü miktarda ikramiye olan Cook, şimdi de hisse satışı gerçekleştirerek ciddi miktarda para kazandı.

    Tim Cook iki yüz bin hisse sattı

    Geçtiğimiz yıl Tim Cook, başarılı performansı sebebiyle 63.2 milyon dolar ikramiye kazanmıştı. 3 milyon doları maaş olan bu ikramiyenin 47 milyon dolarını hisse bonusu, 10.7 milyon dolarını ise performans odaklı bonus oluşturuyordu. Bu durum sonucunda önemli miktarda Apple hissesi elde eden Cook, bu hisselerin bir kısmını satmaya karar verdi.

    MacRumors’ın haberine göre Tim Cook, 33.2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 196,410 hisse satışı gerçekleştirdi. Cook, bu alışveriş ile vergilerin ardından 16.4 milyon dolar elde etti. Buna rağmen Cook’un yaklaşık 3.3 milyon hisseye daha sahip olduğu belirtiliyor. Rapora göre Tim Cook’ın belirli şartlar yerine getirildiğine otomatik olarak satışa çıkmış ancak bu şartların ne olduğu bilinmiyor. Apple’ın en başarılı yöneticilerinden olan Tim Cook, muhtemelen 2024 yılında da ciddi bir ikramiye elde edecek.
     

    Kaynakça https://wccftech.com/apple/ https://appleworld.today/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    kent kokusuz sigara ruhunu şeytana satmak 24 saat açık burger king hüseyin aktepe dolap uygulama kurallarına aykırı davranışlarından dolayı üyelik oluşturamıyorsun

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