Tim Cook, 33 milyon dolar değerinde Apple hissesi sattı

Tam Boyutta Gör Steve Jobs’ın ölümünün ardından Apple’da CEO görevini üstlenen Tim Cook, başarılı performansının ödüllerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüklü miktarda ikramiye olan Cook, şimdi de hisse satışı gerçekleştirerek ciddi miktarda para kazandı.

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Tim Cook iki yüz bin hisse sattı

Geçtiğimiz yıl Tim Cook, başarılı performansı sebebiyle 63.2 milyon dolar ikramiye kazanmıştı. 3 milyon doları maaş olan bu ikramiyenin 47 milyon dolarını hisse bonusu, 10.7 milyon dolarını ise performans odaklı bonus oluşturuyordu. Bu durum sonucunda önemli miktarda Apple hissesi elde eden Cook, bu hisselerin bir kısmını satmaya karar verdi.

MacRumors’ın haberine göre Tim Cook, 33.2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 196,410 hisse satışı gerçekleştirdi. Cook, bu alışveriş ile vergilerin ardından 16.4 milyon dolar elde etti. Buna rağmen Cook’un yaklaşık 3.3 milyon hisseye daha sahip olduğu belirtiliyor. Rapora göre Tim Cook’ın belirli şartlar yerine getirildiğine otomatik olarak satışa çıkmış ancak bu şartların ne olduğu bilinmiyor. Apple’ın en başarılı yöneticilerinden olan Tim Cook, muhtemelen 2024 yılında da ciddi bir ikramiye elde edecek.



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Tim Cook 33 milyon dolar değerinde hisse sattı